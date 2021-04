Destiny 2: Update 3.1.1.2 kommt heute – Die wichtigsten Zeiten und Infos

Destiny 2 wird auch heute, am 1. April, mit dem neuen Update 3.1.1.2 auf der PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X /S sowie auf dem PC und Google Stadia versorgt. Für euch heißt das Wartungsarbeiten sowie einen kurzer Server-Down. MeinMMO liefert euch die wichtigen Zeiten und bekannten Änderungen.

Das ist heute kein Scherz: In den letzten Wochen hat Destiny 2 ein Update nach dem anderen gebracht sowie den mysteriösen Algorithmus geändert. Und auch heute, am 1. April, steht den Hütern der neue Hotfix 3.1.1.2. ins Haus. Das ist schon länger angekündigt und kein Aprilscherz, es wäre ja nun auch wirklich kein guter Witz.

Das Update bringt nötige Fixes, kommt aber auch mit einer kurzen Zwangspause und Serverwartungen daher. MeinMMO zeigt euch die geplanten Änderungen und welche Zeiten für euch heute relevant sind. Der Artikel wird wie gewohnt im Laufe des Tages bis zum Abend frisch gehalten. So seid ihr auf dem Laufenden und verpasst später auch keine Details oder Patch Notes.

Wartung am 01.04. – Alles zum Ablauf und Server-Down

Diese Zeiten sind heute wichtigen:

Ab 18:00 Uhr deutscher Zeit beginnen Wartungsarbeiten im Hintergrund

18:45 Uhr werdet ihr spätestens aus dem Spiel gekickt und die Destiny-Server gehen komplett offline.

19:00 Uhr gehen die Server wieder online – Update 3.1.1.2 rollt weltweit aus

Habt ihr den Hotfix geladen (und kopiert), könnt ihr euch wieder einloggen

Gegen 20:00 Uhr sollen die Wartungsarbeiten komplett abgeschlossen sein

Vergesst nicht: Während den gesamten Wartungsarbeiten kann es zu Warteschlangen und Login-Problemen kommen. Wie immer gilt auch, dass sich die geplanten Zeiten verschieben können und ihr durchaus etwas länger auf das Update warten müsst. Drittanbieter-Anwendungen oder auch die offizielle Gefährten-App sind während der Wartung nur sehr eingeschränkt zu erreichen.

Das ändert sich mit Update 3.1.1.2 bei Destiny 2

Der Destiny-Entwickler hat bereits am 25. März einen kleinen Ausblick auf die Inhalte des heutigen Hotfixes gegeben (via Bungie.net). All zu große Überraschungen oder Gamechanger stehen aber nicht auf der Liste.

Was hat Bungie verraten?

Der Dämmerungs-Triumph für „Der Terminus der Einsicht“ wird jetzt wie vorgesehen gewährt, wenn die benötigte Punktzahl erreicht wird.

Die Rätsel in den Verlorenen Sektoren für die Xenophage-Quest funktionieren jetzt wie beabsichtigt.

Schwere Munition spawnt nicht mehr unterhalb der Fernstrand-Schmelztiegel-Karte.

Solltet ihr beim Postmeister eine exotisches Engramm vorfinden, dass sich beim Aufnehmen dann als Verbesserungs-Kern entpuppt, hat das laut Bungie seine Richtigkeit. Beide Items werden in der Post ähnlich dargestellt.

Experten in Destiny 2 sagen: Ehemals schwächstes Exotic ist nun heftiger Boss-Killer

Von diesen neuen Problemen weiß Bungie, kann sie aber heute nicht reparieren:

Der Meister-Magazin-Mod gewährt keine Bonus-Reserven für „Solas Narbe“.

Ein fehlerhafter Quest-Node wird für den Prüfgelände-Strike in Schritt 5 der „Feuerprobe des Herausforderers VII“ angezeigt. Spieler müssen den Strike vom oberen Strike-Node aus starten, um auf die Aktivität zuzugreifen.

Probleme mit dem Steam-Chat, die gemeldet wurden, werden weiterhin untersucht.

Hüter-Spiele-Klassengegenstände aus dem Jahr 2020 reflektieren die Platzierungen von vorherigen Spielen nicht mehr.

Das öffentliche Event „Ätherritual“ erkennt die Teilnahme am Event nicht an.

Patch Notes für Update 3.1.1.2 von Destiny 2

Jedes Update wird von Patch Notes begleitet. Das ist eine offizielle Auflistung aller Fixes, Buffs und Nerfs, die vorgenommen wurden. Erst aus den Patch Notes erfahren wir dann, was sich wirklich in Destiny 2 geändert hat.

Derzeit liegen die Patch Notes noch nicht vor. Traditionell erscheint die Auflistung zusammen mit dem Update. Wir ergänzen den Artikel dann an dieser Stelle, wenn es so weit ist.

Was haltet ihr davon, dass Destiny 2 auch mitten in einer Season so fleißig mit vielen kleineren Updates versorgt wird? Stören euch die ständigen Pausen und ihr hättet lieber große, aber weiter auseinander liegende Updates? Was sollte Bungie als nächstes fixen – sagt es uns doch in den Kommentaren.