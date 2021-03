Bei Destiny 2 hat Bungie am Schmelztiegel-Algorithmus geschraubt, die starken Spieler sollen jetzt gleichmäßig verteilt werden. Das sollt ihr im aktuellen Eisenbanner spüren.

Um dieses Experiment geht’s: Habt ihr euch in den Abendstunden des 25. März im Eisenbanner von Destiny 2 ausgetobt und gewundert, ob hier irgendwas anders ist, hat das einen Grund. Bungie hat am PvP-Algorithmus geschraubt.

Wie der Destiny-Entwickler im neusten TWaB verriet (via Bungie.net), teilt man die Teams in einer Lobby nun anders auf – es soll so fairer laufen. Das passiert als Reaktion auf die Matchmaking-Änderungen vom Juni 2020, die den Spaß ins PvP zurückbringen sollten. Seit damals genießt die Verbindungsqualität bei der Suche von Schmelztiegel-Matches oberste Priorität, das Niveau der Mitspieler spielt nur in “Überleben” (Comp) eine entscheidende Rolle beim Matchmaking.

So ganz zufrieden waren Bungie und wohl auch die Hüter selbst mit der Entfernung des Skill-basierten Matchmakings nicht. Denn die neusten Änderungen basieren auf eurem Feedback und auf Daten, die Bungie gesammelt hat.

Schmelztiegel wie im Sportunterricht der Schule

So sollt ihr euch das jetzt vorstellen: Bungie selbst schreibt dazu: “Mit den heutigen Änderungen verpassen wir unserer Lobby-Gleichgewichtsformel im Schmelztiegel ein Update, um die Teams durch einen abgeänderten Algorithmus auszugleichen.” Das geht doch auch plastischer, oder?

Anschaulicher geht es dann mit einem Vergleich zum Sportunterricht der Schule weiter: Ihr sollt euch das so vorstellen, dass 2 Team-Kapitäne Mitspieler für ihre Mannschaft wählen. Erst wählt Kapitän 1 den stärksten Spieler, Kapitän 2 wählt dann den zweit- und drittstärksten Spieler. Jetzt ist wieder Kapitän 1 dran und wählt den viertbesten Recken und so weiter.

Ausgeglichene Teams sollen für mehr Spaß und Fairness sorgen

Das soll konkret im PvP also dafür sorgen, dass kein Ungleichgewicht von starken Hütern in einem Team vorherrscht. Wichtig ist, dass das Matchmaking nicht direkt beeinflusst wird. Die neue Balance sortiert nur die schon gefundenen Spieler einer Runde in beide Teams nach Können.

Was ist Matchmaking? Matchmaking oder zu deutsch meist Spiele(r)suche beschreibt den Vorgang, mit dem euch ein Game online Mitspieler aussucht. Im Gegensatz dazu steht die manuelle Mitspielersuche, hier ladet ihr selbst gezielt Personen ein.

Matchmaking ist vor allem im PvP oft ein Streitthema, denn es gibt mehrere Kriterien, nach denen Games die einzelnen Spieler verteilen: Nach Können, nach Verbindungsqualität, nach lokaler Nähe oder nach sowas wie “wer hat wie viele Siege in den Trials?” (card based). Oftmals nutzen Games auch Mischformen.

Es handelt sich aber momentan noch um Tests, die nur in den beiden Eisenbanner-Playlisten greifen. Bungie möchte sich dazu am Wochenende euer Feedback anschauen. Später und abhängig von der Erfahrung der Spieler weitet man den neuen Algorithmus dann auf andere PvP-Modi aus.

Überrollen oder überrollt werden, das ist hier die Frage

So empfinden die Hüter das Eisenbanner: Wann immer das monatliche Eisenbanner-Event ansteht, entstauben die Hüter ihre beste PvP-Ausrüstung. Denn hier gibt’s nur fürs Mitmachen gleich 4-mal den begehrten Spitzen-Loot und mit kleinen Quests wandern die Event-Waffen automatisch ins Inventar.

Doch oftmals sind die Matches enorm schnell vorbei. Denn entweder überrennt man das gegnerische Team und in wenigen Minuten aktiviert sich die “Gnadenregel”, welche die Runde vorzeitig abbricht. Oder aber – was gefühlt natürlich viel öfter passiert – wird man gnadenlos ausradiert. Diese deutliche Einseitigkeit geht vielen Hütern gegen den Strich. Nach 3 Niederlagen in Rekordzeit sinkt die Motivation gehörig und selbst als Gewinner schafft man es kaum Beutezüge abzuschließen.

Sind das alle Eisenbanner-Probleme? Wenn die neue Balance innerhalb einer Lobby dem jetzt gezielt entgegensteuert, wäre das sicher ein großer Pluspunkt.

Doch auch wenn das Eisenbanner großzügig Spitzen-Loot verteilt, sind die Waffen selbst leider seit langen nur Re-Skins. Gut, die kommen mit neuen Perks daher und können sich zum Teil echt sehen lassen.

Nicht mehr sehen, können die Spieler aber die Event-Rüstungen, die nun wirklich einfach seit Jahren identisch sind.

So langsam nervt die Spieler auch, dass Eisenbanner immer nur den Kontrolle-Modus bedient. Zwar gibt es hier Lagerfeuer statt Flaggen, doch die Sperr-Mechanik ist zum großen Teil ja schuld daran, dass gute Teams hier so schnell durchmarschieren.

Habt ihr selbst schon eine Veränderung im Eisenbanner gespürt? Sind die Matches jetzt ausgeglichenen oder weiterhin sehr einseitig? Gebt Bungie doch Feedback und diskutiert mit anderen Hütern in den Kommentaren.

Unser MeinMMO-Autor Philipp Hansen fragt sich seit längerem: Wo ist das Eisenbanner, in das ich mich vor Jahren verliebt habe?