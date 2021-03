Was kommt als Nächstes in Destiny 2? So will euch Season 13 bis Mai unterhalten

In Destiny 2 vergeht noch etwas Zeit, bevor die neue Season 14 startet und frischen Content bringt. Wir schauen, ob die Roadmap noch eine Überraschung bis dahin bereithält und was noch kommen könnte.

Wo stehen wir in jetzt? Seit dem 9. Februar 2021 vergnügen sich Hüter in Season 13 damit, einer Schildkröten-Imperatorin zu zeigen, wo der (Prüfungs)-Hammer hängt.

Dazu haben sie eine neue Kommandozentrale wie in Avengers bekommen, die auch in späteren Season eine Rolle spielen wird

Durften neue Stasis-Kräfte jagen

Neue Exotics bereichern die Sammlung

Als neue Aktivität kamen die Schlachtfelder hinzu, in denen es vor Gegnern nur so wimmelt

Seit langem gab es mal wieder etwas Liebe für PvP-Interessenten: die Trials bekamen heißen, neuen Loot, der Rekordspielerzahlen bescherte

Eine Reihe von Balance-Anpassungen und ein neuer Algorithmus sollen für einen faireren Schmelztiegel sorgen.

Die Season 13 läuft noch bis zum 11. Mai 2020 und so langsam werden die Leerstellen in der offiziellen Roadmap immer größer. MeinMMO schaut, ob zwischen den klaffenden Content-Löchern noch etwas dabei ist, das die Hüter vor die Bildschirme lockt.

Ein Blick auf die Roadmap und ihre leeren Stellen

So sieht der offizielle Fahrplan für die Saison der Auserwählten aus

Das kommt garantiert: Schon heute, am 30. März wird der neue Strike “Prüfgelände” für alle Spieler verfügbar. Seit einer Woche dürfen Seasonpass-Besitzer die Mission ausprobieren.

Der rituelle Kampf auf einer fahrenden Festung stellt den 3. und letzten Strike dar, den Season 13 einführte. Mit dem Weekly Reset um 19 Uhr soll “Prüfgelände” dann auch gleich die Feuerprobe der Woche werden. Wem der Strike in der Preview also zu einfach war, darf hier sein Können beweisen.

Obendrauf listet die Roadmap das Eisenbanner-Event für den 13. April. Das dürfte aber die wenigsten Hüter als echtes “Event” hervorlocken, schließlich gibt es das PvP-Gemetzel jeden Monat.

Wann steht Olympia 2021 an? Vom 20. April bis zum 9. Mai finden die “Hüterspiele” statt. So richtig viel über den Wettkampf wissen wir derzeit noch nicht. Die Destiny-Version der Olympischen Spiele lässt die 3 Hüterklassen Jäger, Titan, Warlock gegeneinander um Ruhm und Ehre kämpfen.

Der neue Loot aus der Olympiade wurde schon geleaked. Das Highlight dürfte wohl für viele ein neuer exotischer Katalysator sein und eine neue Chance auf das Exotic Erben-Erscheinung. Das Kabal-MG hat vergangenes Jahr die Rückkehr von Caiatl, der Kabal-Imperatorin angekündigt, gegen die wir aktuell kämpfen.

Diesmal ist vom 7. bis zum 9. April extra eine “Abschlusszeremonie” der Hüterspiele geplant. Ob die Siegerehrung jetzt pompöser wird? Der mickrige Preis war letztes Jahr ein großer Kritikpunkt des Events: Destiny 2: Titanen gewinnen Hüter-Olympia – Der Preis dafür ist ein Witz

Das schwere MG soll wieder ins Spiel kommen und einen exotischen Katalysator mitbringen

War das schon alles, was in Destiny 2 bis Season 14 ansteht?

Dass der Content gegen Season-Ende leer wird, kennen die Hüter schon gut. Dann krallt man sich stets an den Zusatz “und mehr…” am Ende der Roadmap. Damit schürt Destiny 2 die Hoffnung der Spieler, dass Bungie da noch ein Content-Ass im Ärmel hat. Manchmal mit Recht immerhin versteckten sich in den Leerstellen schon Exotics und sogar Live-Events.

Das könnte kommen: Die saisonale Story um die Schlachtfelder und die Kabal-Herausforderungen ist mit dem neuen Strike “Prüfgelände” abgeschlossen. Immerhin haben wir Zavals davor bewahr Bracus-Zaval zu werden, ein Diener der Kabal und mit Caiatl eine Art Waffenstillstand ausgefochten. Auch wenn der saisonale Triumph verrät, dass die Story von Season1 3 abgeschlossen ist, dürfte das noch etwas verführt sein.

Wir haben erfahren, dass da ein Psion frei umherläuft, der Hüter killen kann. Es wäre nicht verwunderlich, wenn wir den Attentäter, der Zavala um ein Haar verfehlte, noch in dieser Season jagen. Das ganze wirkt zu sehr nach einer Kabal-Geschichte, als das es relevant für die noch unangekündigte Season 14 wäre. Zudem ist Caiatl auch auf der Suche nach dem abtrünnigen Scharfschützen, sie könnte uns also weiterhin wöchentlich kleine Story-Brocken zuwerfen.

In Season 13 haben die Hüter zudem viel Zeit damit verbracht, Crow (ehemals Uldren) dabei zuzusehen, wie er zu einem Hüter wird. Ein Großteil der Community spekuliert, dass Crow bald die Nachfolge von Cayde-6 als ein Anführer der Vorhut annimmt – was andere kategorisch ablehnen. Das wird höchstwahrscheinlich nicht mehr in Season 13 passieren, doch ein weiterer Hinweis ist sicher noch drin.

Wie hoch stehen die geheimen Exo-Chancen?

Hoch oben auf den Wunsch- und Spekulations-Listen steht auch, dass noch ein weiteres Exotic kommen soll. Die Season 13 brachte bisher nur 2 Waffen-Exotics: Erzählung eines Toten und Ticuus Wahrsagung. Zudem erhielt jede Klasse ein Rüstungs-Exotic.

Gemessen an den vorherigen Seasons wären 3 Exo-Waffen durchaus denkbar. Es ist aber recht fraglich, ob da wirklich noch ein weiteres hinzukommt – drosselt hier also besser eure Erwartungen. Immerhin dürfte für viele Spieler das Event-Exotic Erben-Erscheinung noch recht unbekannt sein.

Ein Grusel-Raumschiff lädt zum Erkunden ein

Hier lohnt ein wöchentlicher Besuch: Der große Überraschungs-Hit der Season 13 war die geheime Vorzeichen-Mission. Der Ausflug auf ein von seltsamen Ereignissen geplagtes Raumschiff, welches herrenlos im All umherirrt, gilt für viele als der beste Content, den Destiny 2 je hatte. Lest hier die Empfehlung von MeinMMO-Autor Sven Galitzki dazu.

Ein wöchentlicher Besuch der Vorzeichen-Mission lohnt sich zudem. Hier erhaltet ihr Spitzenloot, ein Exotic mit zufälligen Rolls und neue Lore- beziehungsweise Story-Schnipsel. Erst direkt vor der Season 14 habt ihr die Story des Raumschiffes komplett erkundet und das letzte Datenpad geborgen. Es wird spekuliert, dass die Entdeckungen auf dem Raumschiff direkt mit dem Inhalt der Season 14 zusammen hängen.

Welche düsteren Experimente mit der Dunkelheit wurden an Bord der Glykon getrieben?

Alles wird die Season 13 also eher ruhig auslaufen. Ein paar Story-Happen stehen den Hütern bevor. Wobei gerade das Erzählen der Geschichte seit einiger Zeit zu den Stärken von Destiny 2 gehört – was ein Wandel im Vergleich zu den Tagen von Destiny 1. Sonst dürften die Hüterspiele wohl der Hauptgrund sein sich einzuloggen. Es bleibt spannend zu sehen, ob Bungie die coole Grundidee, Jäger, Warlocks und Titanen gegeneinander auszuspielen, auch gekonnt umsetzt.

Denkt ihr, uns steht noch ein großes Geheimnis ins Haus, bevor Season 14 im Mai startet? Habt ihr Lust auf Olympia in Destiny oder entlockt euch das nur ein Gähnen? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Darüber welche Baustellen und Zukunftsaussichten der MMO-Shooter hat, hat MeinMMO mit Nexxoss Gaming im Interview gesprochen: Größter deutschsprachiger Streamer zu Destiny 2 kritisiert hart, aber: „Ist ein Unikat“