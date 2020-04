In Destiny 2 könnt ihr euch während des Wettkampf-Events ein neues Exotic sichern. Wir zeigen euch, welche Triumphe der Hüter-Spiele sich am besten dafür eigenen.

So verdient ihr euch das Exotic: Bei Destiny 2 ist das Hüter-Spiele-Event gestartet. Dabei treten Warlocks, Titanen sowie Jäger gegeneinander an und wollen entscheiden, welche Klasse die Nase vorn hat. Klassenunabhängig könnt ihr euch während des Events auch das neue Exotic Erben-Erscheinung (eng. Heir-Apparent) erkämpfen.

Die exotische Belohnung versteckt sich hinter einer Mini-Quest und einigen Triumphen, welche es zu knacken gilt. Besucht zuerst Eva Levante im Turm, um die Jagd loszutreten.

Während der Quest „Hüter-Spiele-Registrierung“ müsst ihr einigen NPCs im Turm eure Aufwartung machen und erhaltet dafür sogar eure erste Goldmedaille im Wettkampf – Das Ganze dauert nur wenige Minuten. Dann könnt ihr mit dem nächsten Schritt starten: Event-Triumphe absolvieren.

Bei Eva Levante gibt’s Beutezüge, Medaillen und Event-Belohnungen

Die exotische Quest „Auf die Lorbeeren, fertig, los!“ steht in keinem Zusammenhang mit Erben-Erscheinung, es belohnt euch mit den Exo-Geisthüllen des Events.

Triumph Spitzenklasse und Klassenleistung abschließen

Welcher Triumph wird benötigt? Um das neue Exotic in eure Hände zu bekommen, verlangt Eva Levante von euch den Triumph „Klassenleistung“ zu meistern.

Wer jetzt verwundert feststellt, dass diese Aufgabe nicht im Triumphe-Reiter des Spiels zu finden ist, kann beruhigt werden. Denn dort hat sich scheinbar beim Übersetzen ein kleiner Fehler eingeschlichen, gemeint ist eigentlich der Triumph „Spitzenklasse“. Im Englischen heißen beide „Class Act“.

Unabhängig vom Namen ist die zu bewältigende Aufgabe identisch: Ihr müsst in den Hüter-Spielen 7 Event-Triumphe absolvieren, erst dann rückt Eva das Exotic raus.

Diese 7 Triumphe solltet ihr in den Hüter-Spielen angehen

Das müsst ihr zu Event-Triumphen wissen: Werft ihr einen Blick in den Triumph-Reiter, findet ihr unter „Saisonal“ und dann unter „Events“ eine Auflistung aller möglichen Triumphe, die ihr während der Hüter-Spiele 2020 angehen könnt. Rechnet man den Triumph „Spitzenklasse“ nicht mit, befinden sich dort 11 Aufgaben.

Wir verraten euch welche davon ihr idealerweise angehen solltet, um Erben-Erscheinung so schnell wie möglich euer Eigenen nennen zu dürfen. Wer keine Eile hat und regelmäßig am Event teilnimmt, wird die Power-Waffe binnen der 3 Wochen nebenbei freispielen.

Zwei wichtiger Hinweise:

Rüstet unbedingt euer Event-Klassenzeichen aus. Da viele der benötigten Medaillen, Beutezüge und Triumphe sonst nicht effektiv angegangen werden können. Ihr bekommt von Zavala gratis ein entsprechendes Item.

Aktuell sieht es schwer danach aus, als könntet ihr das Exotic frühestens zum Reset am Donnerstag (30. April) freispielen und dann auch nur, wenn ihr schon jetzt fleißig seid.





Legt während der Hüter-Spiele das besondere Klassenzeichen an

7 schnelle Triumphe in den Hüter-Spielen 2020:

Umarme das Licht: Erzielt 25 Super-Kills in der Rumble-Playlist – Bei einigen Hütern gilt dieser Triumph sofort als erfüllt, wenn sie die Aufgabe während der Schwelgerei 2019 absolviert haben

Verkörperung: Besiegt Gegner mit Fähigkeiten in Vorhut-Strikes und der Dämmerung – Auch dieser Triumph ist bei so manchem Hüter schon automatisch abgehakt

Berühmt: Sammle Lorbeeren (Kills mit Granaten, Nahkampf-Fähigkeiten, Super) – Lorbeeren, die durch andere Hüterklassen erzeugt werden, bringen euch 1 Punkt – Kills durch eure eigene Klasse 3

Große Taten: Sammle Lorbeeren in Gambit-Matches, Strikes, Schmieden und Zielorten (z.B. Patrouillen-Bereich)

Zeige deine Farben: Verdiene Punkte durch Hüter-Spieler-Beutezüge Wöchentliche Beutezüge geben 4 Punkte Tägliche Beutezüge geben 2 Punkte Wiederholbare Beutezüge geben 1 Punkt



Diese 5 Triumphe könnt ihr theoretisch an einem Tag absolvieren, wobei gerade der letzte davon einiges an Grind erfordert. Zusätzlich solltet ihr diese beiden Beutezüge schon jetzt angehen und aller Voraussicht nach mit dem Reset am 24. April beenden:

Goldmedaillen-Gewinner: Löse 30 Goldmedaillen ein – Pro Charakter erhaltet ihr eine gratis und könnt euch sonst jeden Tag 3 erspielen

Fünffache Bedrohung: Löse je eine Goldmedaille für Schmelztiegel, Gambit, Strikes, Zielorte und Schmieden ein – Tägliche rotieren die Spielbereiche durch (aktuell, am 22. April, sind Strike und Schmelztiegel aktiv)

Behaltet im Triumphe-Reiter den Überblick

Laut dem Destiny-Experten Aztecross (via YouTube) sind diese 7 Triumphe insgesamt deutlich schneller als die Konkurrenz zu knacken. Er empfiehlt dabei möglichst mehrere Aufgaben parallel anzugehen und der täglichen Rotation anzupassen.

Die Belohnung für die Mühe: Das Exotic Erben-Erscheinung

Das steckt im neuen Exotic-MG: Bereits vor dem Start der Hüter-Spiele machten Gerüchte um ein schweres Kabal-MG die Runde. Wie sich jetzt herausstellt, handelt es sich um das Exotic Erben-Erscheinung. Wir werfen einen Blick auf die neue Powerwaffe.

Erben-Erscheinung wird im Power-Slot ausgerüstet und gehört zu den Maschinengewehren. Es besitzt die schnellste Feuerrate der Gattung (900), das größte Magazin aller MGs (115 Schuss) und teilt Solar-Schaden aus. Von den Statuswerten überzeugt die Zielhilfe, welche bei starken 90 / 100 liegt sowie die für ein MG sehr gute Handhabung von 70 / 100.

Das Exotic erinnert deutlich an die Waffen der Kabal-Kolosse

Das sind die einzigartigen, exotischen Perks:

Schwerer Kugelwerfer: Diese Waffe kann nur in komplett hochgedrehtem Zustand abgefeuert werden – Das MG muss also erst kurz anlaufen bevor es seinen Kugelhagel loslässt

Rüstung des Kolosses: Bei voller Gesundheit wirst du beim Hochdrehen dieser Waffe von einem Arkus-Schild geschützt

Was haltet ihr von dem neuen Event-Exotic – lasst ihr euch Zeit oder wollt ihr Erben-Erscheinung so schnell wie möglich freispielen? Welches andere exotische Maschinengewehr gerade das PvE ordentlich umkrempelt, lest ihr hier: Ehemals schwächstes Exotic ist nun heftiger Boss-Killer