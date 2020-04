Destiny 2 stellt Hüter-Spiele vor – Das erwartet euch im neuen Frühlings-Event

Destiny 2 feiert schon bald den Frühling – und zwar mit einem brandneuen Event, den Hüter-Spielen. Wir erklären, wie dieser Kampf der Hüter-Klassen abläuft und was für Belohnungen auf euch warten.

Was hat es mit den Hüter-Spielen auf sich? Auch 2020 gibt es bei Destiny 2 ein Frühlings-Event, allerdings ganz anders, als noch im letzten Jahr.

Diesmal gibt es mit den sogenannten Hüter-Spielen (Guardian Games) eine Art olympischen Wettkampf zwischen den drei Hüter-Klassen. Jäger, Titanen und Warlocks wollen beweisen, wer von ihnen der hingebungsvollste Hüter-Vertreter und den anderen Klassen überlegen ist.

Die Gewinner-Klasse wird dann mit einer Erinnerungs-Statue geehrt, die die für den Rest des Jahres direkt neben Zavala im Turm zu sehen sein wird.

In einem Trailer hat Bungie bereits einen ersten kurzen Blick auf die Hüter-Spiele gewährt:

Die Hüter-Spiele 2020 – Das steckt im neuen Event

Wann genau läuft das neue Frühlings-Event? Die Hüter-Spiele beginnen mit dem Weekly-Reset um 19:00 Uhr des 21. April. Das Frühlings-Event läuft dann 3 Wochen lang bis zur wöchentlichen Zurücksetzung am 12. Mai.

Wo startet das Event? Die Hüter-Spiele starten mit einem Besuch bei Eva Levante im Turm. Dort gibt es alles Nötige für das Event, wie beispielsweise einen Klassengegenstand, der nicht nur hübsch aussieht, sondern auch für die Teilnahme zwingend benötigt wird.

Wer kann teilnehmen? An den Hüter-Spielen können alle Spieler teilnehmen, unabhängig von optionalen Inhalten für Destiny 2 – also auch alle mit der Free-to-Play-Version Destiny 2: New Light. Ihr müsst allerdings ein Powerlevel von mindestens 770 vorweisen.

Der Turm steht komplett unter dem Wettkampf-Motto

So läuft das Event ab

Das erwartet euch bei den Hüter-Spielen: Habt ihr euren Klassengegenstand ausgerüstet, könnt ihr Eva und Zavala im Turm aufsuchen, um Medaillen-Quests und tägliche Klassen-Herausforderungen anzugehen.

Es wird jeden Tag Bronze-, Silber- und Goldmedaillen zu verdienen geben, die sich auf bestimmte Spiel-Modi fokussieren. Schließt ihr sie ab, könnt ihr sie am Turm-Podium einlösen. So macht ihr täglich Punkte für eure Klasse.

So schließt ihr Medaillen ab: Um die Medaillen abzuschließen, gilt es, während der Hüter-Spiele Lorbeeren zu sammeln. Diese werden von anderen Hütern auf dem Schlachtfeld in allen Aktivitäten abgeworfen. Ausnahmen sind Gambit und der Schmelztiegel, wo die Lorbeeren nach Match-Ende vergeben werden.

Der Stand wird live getrackt: Der Zwischenstand der Hüter-Spiele kann am Podium im Turm eingesehen werden. So werden dort die Klassen-Fahnen den ganzen Tag über aktualisiert, um zu symbolisieren, welches Team aktuell führt.

Die Fahnen zeigen an, wer die Nase vorne hat

Der erste Platz wird zudem entsprechend in Gold dargestellt, der zweite in Silber und der dritte in Bronze. Außerdem gibt es einen Kalender, wo im Verlauf des Frühlings-Events die jeweilige Gewinner-Klasse der einzelnen Tage anzeigt wird.

Auch die Event-Klassen-Items der Hüter verändern täglich ihre Farben (Gold, Silber, Bronze), um deren aktuelle Platzierung zusätzlich zu veranschaulichen.

Gibt es eine neue Event-Aktivität? Nein. Eine Event-spezifische Aktivität wie beispielsweise den Grünforst bei der Schwelgerei in 2019 gibt es diesmal wohl nicht.

Das solltet ihr noch im Rahmen der Hüter-Spiele beachten:

Ihr müsst euren Event-Klassengegenstand tragen, damit ihr in den Hüter-Spiele-Beutezügen Fortschritt erzielen könnt.

Die täglichen Prämien-Pakete von Eva sind nur für Hüter verfügbar, die an dem jeweiligen Tag an den Spielen teilgenommen haben (mindestens eine Medaille am Podium eingereicht). Die Pakete lassen sich zudem nicht stapeln. Es gibt immer nur ein Paket zur gleichen Zeit.

Die Lorbeeren in Gambit und im PvP werden nicht von anderen Hütern fallengelassen, sondern am Ende von Matches direkt vergeben.

Liegengelassene Lorbeeren gehen nicht an die Poststelle. Sie müssen eingesammelt werden.

Titanen, Jäger und Warlocks treten gegeneinander an

Das sind die Event-Belohnungen

Neben den täglichen Prämien-Paketen von Eva warten unter anderem auch die Event-spezifischen Klassen-Gegenstände, ein neues Waffen-Exotic oder auch neue exotische Geister auf euch.

Einige der Event-Items werden je nach Platzierung eurer Klasse zwischen Bronze, Silber und Gold wechseln. Wenn die Hüter-Spiele zum Ende kommen, bleibt das metallene Aussehen eures Gegenstandes bestehen … für den Rest des Jahres.

Spezielle Klassen-Items: Diese erhält man bereits zu Beginn des Events. Die Klassen-Gegenstände werden dabei täglich aktualisiert, um die tägliche Platzierung eurer Klasse entsprechend in Gold, Silber oder Bronze widerzuspiegeln.

Am Ende der Hüter-Spiele werden die täglichen Platzierungen zu einer End-Punktzahl zusammengerechnet. Abhängig davon werden die Klassengegenstände entsprechend der Platzierung für den Rest des Jahres ihre Farbe behalten.

Neues Waffen-Exotic: Im Zuge des Events wird ein neues exotisches Maschinengewehr verfügbar sein – die Erben-Erscheinung. Dieses Waffen-Exotic ist bereits vor einiger Zeit geleakt, das wissen wir dazu: Geheimes Waffen-Exotic aus Season 10 geleakt – Das kann das neue MG

Wie man an das neue Exo-MG genau kommt, weiß man allerdings immer noch nicht genau.

Besondere exotische Geist-Hüllen: Bei Eva Levante wird jede Woche eine Quest angeboten, über die ihr euch eine exotische Geist-Hülle verdienen könnt – passend zu einer der 3 Hüter-Klassen. Wollt ihr alle 3 Event-Geist-Hüllen haben, müsst ihr entsprechend alle 3 Quests dafür abschließen. Wie die Quests aussehen, hat Bungie bislang noch nicht verraten.

Die Geisthüllen präsentieren die Tiere, welche mit der Klasse assoziiert werden

Neue Everversum-Inhalte: Der Ingame-Shop Everversum wird passend zu den Hüter-Spielen mit allerlei neuen, thematisch inspirierten Gegenständen wie beispielsweise neuen Gesten oder universellen Ornamenten ausgestattet. Auch zwei neue Schiffe und Sparrows wird es geben.

Fast alles kann dabei im Verlauf des Events mit Glanzstaub, also der Ingame-Währung, erworben werden. Nur ein einziger Finisher wird ausschließlich gegen Silber (Echtgeld-Währung) angeboten.

Auch das neue Schiff gibt’s wohl für Glanzstaub

Übrigens: Alle wöchentlichen und wiederholbaren „Hüter-Spiele“-Bounties werden unter anderem auch Glanzstaub gewähren.

Was haltet ihr von dem neuen Frühlings-Event? Seid ihr bei den Hüter-Spielen dabei? Oder lassen sie euch komplett kalt? Übrigens, bereits nächste Saison könnte es schon gegen die Dunkelheit gehen: Destiny 2: Große Bedrohung kommt schneller als gedacht – Schon nächste Saison?