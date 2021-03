Destiny 2 hat Warlocks in Season 13 den “Mantel der Kampfharmonie” als exotische Rüstung gegeben. Die ist jetzt im PvE und im PvP richtig stark. Wer seine Super in 30 Sekunden voll haben will und gerne Extra-Schaden mit Waffen verursacht, sollte es unbedingt ausprobieren.

Dieses Exotic bekommt Aufmerksamkeit: Season 13 bereicherte Destiny 2 mit je einem neuen exotischen Brustpanzer für Warlocks, Titanen und Jäger. Wir schauen uns in diesem Artikel das Warlock-Exotic Mantel der Kampfharmonie genauer an.

Das macht mit seinem besonderen Perk “Absorptionszellen” so ziemlich alles, was man sich wünschen kann:

Das Exotic lädt die Super schneller auf

Verleiht einem mehr Feuerpower

Nach dem letzten Update ist das Teil sowohl im PvE als auch im PvP ein richtiger Geheimtipp

Damit müssen sich Warlocks nicht mehr Titanen gegenüber schämen. Die und ihr Exotics Harnisch der Sternschnuppe, welches euch in Superman verwandelt, waren der Shootingstar der Season 13. MeinMMO klärt, wie hoch ist der Extra-Schaden, wie schnell lädt die Super und warum gilt es ein paar Kniffe zu beachten?

Haben Warlocks einen neuen, besten Exo-Freund?

So gibt’s schnell die Super: Durch Mantel der Kampfharmonie ladet ihr eure mächtigste Fähigkeit, die Super, deutlich schneller auf. Das funktionierte erst nur im PvE, wurde durch Update 3.1.1.1. aber am 23. März behoben und klappt nun auch im PvP.

Jeder Kill, den ihr mit einer Waffe landet, die zu eurem Elementar-Fokus passt, gibt euch automatisch etwas Super-Energie. Das heißt, nutzt ihr beispielsweise den Solar-Fokus und schießt einen Feind mit einer Solar-Waffe ab, füllt sich die Superleiste. Das gilt für Primär-Waffen mit Elementschaden, Spezial-Waffen und sogar Powerwaffen. Ihr seht dann links am Bildschirm den Buff “Energie-Entzug”.

Der Buff hält 2 Sekunden. In dieser kurzen Zeit lädt eure Super schneller. Wie viel, hängt von eurem Intellekt-Wert ab – 2 bis 4 Sekunden Reduktion pro Kill. Je niedriger der Wert ist, desto mehr spürt ihr den Effekt. Lasst euch von der kleinen Zahl nicht täuschen. Im PvE stapelt ihr den Buff quasi ununterbrochen, weil ihr schnell an Kills kommt. Durch zusätzliche Sphären aus Meisterwerk-Waffen ist es möglich, die Super alle 30 Sekunden zu nutzen.

Im PvP fällt der Vorteil etwas geringer aus, doch die Super vorm anderen Team zu haben und fürs eigene Team Sphären zu erschaffen, ist ein gewaltiger Vorteil. Wollt ihr richtig fies sein, Nutzt ihr die Chaosspannung, spielt bis etwa 80 % der Superleiste den Mantel der Kampfharmonie und wechselt dann auf die Geomag-Stabilitsatoren.

Wie ist das mit dem Extra-Schaden?

Sobald eure Super gefüllt ist, aktiviert sich die 2. Fähigkeit des Exotics: Die passende Elementar-Waffe richtet jetzt mehr Schaden an.

Nach einem Kill steigt der Waffenschaden um 20 bis 22 %

Den starken Effekt könnt ihr mit jedem Kill verlängern – stellt euch das wie den Toben-Perk vor

Im PvE hält der Extra-Schaden für 6 Sekunden und verlängert sich nach jedem Kill um weitere 4 Sekunden

Im PvP hält der Effekt 3 Sekunden (es werden 2 angezeigt, aber Destiny zählt die letzte Sekunde oft nicht mit) und verlängert sich um circa 2 Sekunden pro Kill

Ihr habt also eines der besten Exotic fürs sogenannte “neutral Game”, also die alltäglichen Situationen, mit denen sich ein Hüter so rumschlagen muss. Dieser Slot wird sonst meist von den Ophidianischen Aspekten oder Transversiven Schritten belegt.

Da der Schadensbuff aber nicht mit allen anderen Schadensbuff stapelbar ist, empfiehlt sich beispielsweise gegen Raid-Bosse doch eher ein unterstützendes Exotic wie Lunafaktur-Stiefel. Mantel der Kampfharmonie lässt sich aber mit den neuen Elementarquellen kombinieren, die sehr ähnliche Fähigkeiten aufweisen:

Elementarquellen sind neu in Destiny 2 – Was steckt dahinter und lohnt sich das?

Das müsst ihr beachten: Wichtig ist, dass ihr immer im Hinterkopf behaltet, dass die genutzte Waffe und der Fokus eures Hüters das gleiche Element aufweisen müssen. Spielt ihr Gerne den Stasis-Warlock, steht euch da nur eine passende Stasis-Waffe zur Verfügung – und die ist nicht mal praktisch zum Killen.

Für die Zukunft hat Bungie aber bestätigt, dass weitere Stasis-Waffen kommen. Bis dahin solltet ihr Mantel der Kampfharmonie also mit Solar-, Leere- oder Arkus-Fokus ausrüsten.

So bekommt ihr Mantel der Kampfharmonie in Destiny 2

Sucht hier: Das neue Exotic aus Season 13 erhaltet ihr einzig über die Verlorenen Sektoren auf “Legendär” oder “Großmeister”. Ihr findet die besagten Sektoren täglich rotierend auf Europa, dem Kosmodrom oder dem Mond. Zudem ist zu beachten, dass ihr die Mission solo laufen müsst und die Exotic-Kategorie des Tages Brustpanzer sein muss.

Hier haben wir das System der Verlorenen Sektoren und der exklusiven Exotics auf MeinMMO genauer erklärt.

Was haltet ihr vom Mantel der Kampfharmonie? Rettet euer Warlock mit nichts anderem mehr das Universum? Welche Waffen empfehlt ihr für welchen Fokus? Lasst es uns doch in den Kommentaren wissen.