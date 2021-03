Destiny 2: Update 3.1.1.1 kommt heute – Ablauf der Wartung und Patch Notes

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr von den Änderungen – gerade im Hinblick auf Stasis? Freut ihr euch, dass die eisigen Kräfte nun etwas entschärft werden? Und wie sieht es mit Augen von Morgen aus? Werdet ihr nach dem Update dem Raketenwerfer farmen oder mal wieder spazieren führen? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.

Auch wenn Bungie bereits einiges vorab kommunizierte – eine komplette Liste aller Änderungen von Hotfix 3.1.1.1 kommt erst heute in Form der offiziellen Patch Notes. Diese sind allerdings noch nicht verfügbar und werden erst im Laufe des heutigen Abends erwartet – in der Regel kurz nach dem Ausrollen des Updates. Sobald der Change Log veröffentlicht wird, binden wir diesen schnellstmöglich hier für euch ein.

Darin schrauben die Entwickler weiter am Spiel und gehen zusätzliche Problemfelder an. Mit an Bord beim heutigen Update 3.1.1.1 sind zudem allerlei Änderungen für Stasis.

Was steht mit dem neuen Update an? Nachdem Bungie vor einer Woche bereits das Update 3.1.1 veröffentlicht hat, das zahlreiche Probleme und Bugs behob, schickt man nun einen Hotfix hinterher.

Destiny 2 bekommt heute, am 23.03., das Update 3.1.1.1 auf der PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X /S sowie auf dem PC und Google Stadia spendiert. Damit gehen Wartungsarbeiten sowie einen kurzer Server-Down einher. Erfahrt hier alles Wissenswerte zu den wichtigsten Zeiten und den Änderungen.

