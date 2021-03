Destiny 2: Update 3.1.1 kommt heute – Alles, zu Zeiten und Änderungen

Destiny 2 erhält heute, am 16.03., das Update 3.1.1 auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X /S sowie auf dem PC und Google Stadia. Der Patch bringt Wartungsarbeiten und einen kurzen Server-Down mit sich. Wir liefern euch die Zeiten und eine Preview der Änderungen.

Das kommt heute: Bevor ihr euch heute in der Spitzenreiter-Dämmerung quälen könnt oder die Attentats-Geschichte um Zavala und der Kabal-Imperatorin von Season 13 weiterverfolgt, steht heute eine Zwangspause auf der Tagesordnung.

Das Update 3.1.1 erscheint am 16. März und behebt viele Spielfehler. Damit gehen aber auch Wartungsarbeiten und ein Server-Down einher.

Ihr findet hier alle wichtigen Zeiten und Änderungen. MeinMMO hält diesen Artikel im Laufe des Tages frisch, damit ihr heute nichts verpasst.

Wartung am 16.03. – Alles zum Ablauf und Server-Down

Diese Zeiten sind heute wichtig:

Um 17 Uhr deutscher Zeit beginnen die Wartungsarbeiten.

17:45 Uhr gehen die Server dann ganz offline. Seid ihr noch in Destiny 2, werdet ihr gekickt.

Schon 18 Uhr gehen die Server wieder online und Update 3.1.1 steht zum Download bereit.

Habt ihr das Update geladen (und auch kopiert), könnt ihr euch wieder in Destiny 2 einloggen.

19 Uhr sollen die Wartungsarbeiten planmäßig komplett abgeschlossen sein. Bis zum Ende kann es zu Login-Problemen oder Warteschlangen kommen.

Wie immer gilt: Die geplanten Zeiten sind nicht in Stein gemeißelt. In der Vergangenheit gab es immer wieder Abweichungen, über die wir auf MeinMMO dann berichten. Außerdem stehen euch während der Wartung Drittanbieter-Anwendungen oder auch die offizielle Gefährten-App nicht mit allen Funktionen zur Verfügung.

Destiny 2 sagt PvP-Endgame nach nur einem Tag wieder ab

Welche Änderungen bringt heute Update 3.1.0.2 zu Destiny 2?

Bungie hat bereits eine Preview zu den Änderungen von Update 3.1.1. gegeben. Wer heute jedoch schon mit den Balance-Anpassungen für Stasis im PvP rechnet, muss noch bis zum 23. März warten.

Diese Fixes kommen heute:

“Arbalest” hat weniger Zielhilfe, was explizit präzise Treffer im Schmelztiegel schwerer machen soll.

Im Strike “Gefallener S.A.B.E.R.” wurden zahlreiche Probleme behoben: Der Boss erscheint nun korrekt, Fehler im Dialog der Mission und andere Ärgernisse sind Geschichte.

Der Strike “Höhle der Teufel” soll runder laufen: Der Boss hat eine Gesundheitsleiste, die Physik der Mission und Spawns funktionieren wie vorgesehen.

Diese exotische Rüstungen erhalten Fixes: “Harnisch der Sternschnuppe” gibt den Überschild nur beim Donnerkrachen, “Dünenwanderer” lösen ihren Schock nun richtig aus, “Omnioculus” gewährt Nahkampf-Energie wie geplant und einige fehlerhafte Beschreibungen wurden korrigiert.

Bei zahlreichen Waffen und deren Perks werden Beschreibungen oder Effekt-Anzeigen korrekt dargestellt.

Der Triumph “Doppelter Ärger” der Träumenden Stadt kann jetzt erhalten werden.

Der Abschluss der Aszendenten-Herausforderung “Bußschrein”gewährt jetzt korrekten Fortschritt für die Triumphe “Aszendenten-Champion” und “Auf Tempo geschliffen”.

Gerade auf den Konsolen hat sich Arbalest für viele Hüter im PvP zur Hass-Waffe entwickelt

Das solltet ihr auch wissen: Derzeit haben die Spieler reichlich Spaß mit einem Glitch, der übergroße Einsatztrupps in beispielsweise Raids und Dämmerungen erlaubt.

Weiterhin meldet Bungie, dass ihr heute, am 16. März kurzzeitig keine Clan-EP sammeln könnt (bis 20:00 Uhr). Wer in der Vorzeichen Mission Fehler beim Scannen von Objekten hat, muss erst das “analysierbare Set aus der Vorwoche komplett scannen und den entsprechenden Triumph erhalten”.

Eine Sammlung aller bekannten Probleme findet ihr hier bei Bungie (via Bungie.net).

Patch Notes für Update 3.1.1 von Destiny 2

Was sagt die offizielle Liste? Bungie veröffentlicht zu jedem Update auch offizielle Patch Notes. Hier sind dann alle Änderungen aufgelistet und erst dann wissen wir, was sich alles in Destiny 2 getan hat.

Noch liegen die Patch Notes uns nicht vor. Wir rechnen damit, dass diese veröffentlicht werden, wenn das Update 3.1.1 live geht. An dieser Stelle ergänzen wir den Change Log dann für euch.

Was haltet ihr von den Änderungen? Hättet ihr lieber heute schon die Stasis-Änderungen oder reicht euch der Nerf für Arbalest erst mal völlig aus, um wieder einen schritt in den Schmelztiegel zu wagen? Denkt ihr, dass Bungie sich an der großen Beliebtheit des 12-Spieler-Glitches ein Beispiel nimmt und zukünftig größere Aktivitäten bringt?