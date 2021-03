Bei Destiny 2 ist ein richtiger Hype um einen Party-Glitch entstanden. Ein lustiges Video zeigt nun, was passiert, wenn 12 Irre ein Raumschiff als Trampolin missbrauchen.

So haben Hüter Spaß: In Destiny 2 hat Bungie den Hütern erlaubt, mit einem Glitch Spaß zu haben. 12 Hüter haben dies in der Dämmerung “Gefallenen S.A.B.E.R.” ausgiebig genutzt.

Als im Missionsverlauf ein Skiff-Raumschiff neue Feinde ins Gebiet bringt, entscheiden sich einige Hüter auf das Dach des Space-Zeppelins zu springen. Da es unter der Last zu wackeln beginnt, springen immer mehr Hüter drauf.

Unter Gelächter wird gerufen “Bringt es zu Fall!” und wenig später kann man zwischen ungläubigem Gackern hören: “Es klappt!”. Das Feindliche Raumschiff stürzt tatsächlich ab. Es zerschellt aber nicht auf dem Boden, sondern rast durch selbigen einfach durch.

Das absurde Treiben wurde in einem knapp einminütigen Video festgehalten:

Wer würde gewinnen, ein Kampfschiff oder 12 Verrückte?

Wie ist das möglich? Das überhaupt so viele Hüter zusammen in einem Strike, Raid oder hier im Video in einer Dämmerung: Feuerprobe unterwegs sind, ist dank eines Glitchs möglich. Am 28. Februar haben wir von MeinMMO erstmals darüber berichtet.

Bungie ermutigte die Spieler kurze Zeit später dazu, ruhig Spaß mit den übergroßen Einsatztrupps zu haben und man solle keine Strafen fürchten.

Der Destiny-Entwickler merkte aber auch an, dass das Game nicht dafür gemacht sei “wenn da plötzlich ein Clown-Auto voller Hüter anrollt”. Es hieß auch, dass “komische Dinge dadurch passieren könnten”.

Eindeutig kommen Skiff-Raumschiffe nicht damit klar, dass so viele Spieler gleichzeitig auf ihm rumspringen. Es wird daher aus seiner Position gedrückt und clippt sogar durch den Boden. Das Spiel kann mit dem Fehler nicht so ganz umgehen und killt dabei sogar einige der Clowns, äh Hüter.

Ob die Hüter als Nächstes dem Boss des Strikes, dem S.A.B.E.R auf der Nase rumtanzen?

So kommt das Video an: Hochgeladen hat das Video der recht kleine Kanal von Djxz0 mit 1.000 Abonenten (via YouTube). Innerhalb von 2 Tagen kam der Clip schon auf über 40.000 Clicks und 2.260 Likes (Stand: 10.03.21). Man kann also sagen, den Zuschauern gefällt, was sie da sehen.

Einer der Spaßvögel im Video ist übrigens ein richtiger Destiny-Promi: My Name is Byf. Der “Lore Daddy” ist der bekannteste Story- und Lore-Spezialist des MMO-Shooters, über den wir auch schön öfters auf MeinMMO berichteten.

Hüter amüsieren sich und finden tieferen Sinn hinter Party-Glitch

Auch in den Kommentaren herrscht ausgelassene Stimmung:

Es hagelt Wortspiele mit “Raumschschiff” und “gefallen”. Ihr wisst schon: weil es ein Skiff der Gefallenen ist – Steilvorlage eben.

Ein User merkt an, dass das Hyänen-artige Lachen für ihn das Beste am Gltich sei. Denn die Hüter hätten damit einfach Spaß und würden verrückte Sachen ausprobieren. Es muss nicht immer starker Loot sein, der die Spieler zusammen bringt.

Andere attestieren dem Video schon den Titel “Movie of the Week”. Den verleiht Bungie zusammen mit einem begehrten Emblem jede Woche in ihrem Blogpost an einen Clip aus der Community.

Ordentlich was zu lachen haben Hüter aber auch außerhalb des Spiels: Schauspieler beschimpft Weltraum-Schildkröten, macht Fans von Destiny 2 glücklich