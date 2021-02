Schauspieler beschimpft Weltraum-Schildkröten, macht Fans von Destiny 2 glücklich

Der Schauspieler Lance Reddick hat die Spieler von Destiny 2 beglückt: Denn der spricht die Rolle des Zavala, eines legendären Hüters im Spiel, und hat den Kabalen was zu sagen, einer Rasse von übergriffigen Weltraum-Schildkröten.

Wer ist das? Lance Reddick ist ein bekannter US-Schauspieler. Der hat einige Kult-Rollen gespielt: So stellt er etwa den Portier Charon in den „John Wick“-Filmen dar und darf immer auf den Hund aufpassen. Der markante Schauspieler war in wichtigen Rollen zu sehen bei kultisch verehrten Serien Oz, The Wire oder Fringe.

Reddick ist Videospielen stark verbunden. In Destiny spricht er seit Beginn die Rolle des Zavala. Das ist der grummelige Chef der Titanen, der appelliert immer an Vorsicht und Pflichtgefühl. Hat also eher eine „seriöse Rolle“ im Vergleich zu den spaßigen Charakteren wie Cayde-6 oder dem dauerbrüllenden Shaxx.

Das ist Zavala.

Reddick gibt Kabalen die Antwort, die Destiny-Spieler hören wollen

Damit macht Reddick nun die Fans glücklich: Reddick spricht auf Twitter einen Clip ein, eine Art Meme. Im Trailer zur neuen Season 13, der „Saison der Auserwählten“, schlug die Kabal-Prinzessin Caiatl eine Allianz mit den Hütern vor. Aber nur unter der Bedingung, dass sich die Hüter den Kabalen beugen. Das geht natürlich überhaupt nicht.

Die Kabale sind eine Alien-Rassen von militarisierten Panzer-Schildkröten, die von Hütern traditionell gehasst werden.

Destiny 2: Der Mann hinter Zavala betrügt alle Titanen – mit einem Warlock

In Destiny 2 sagt Zavala auf die Forderung, sich zu beugen, einfach nur „Nein“ – doch das reichte den Hütern nicht. In ihrer Version soll Zavala etwas ganz anderes sagen. Reddick machte den Fans nun die Freude die Antwort zu verlesen, die Zavala eigentlich hätte geben sollen:

„Hallo, was? Ein einziger verdammter Hüter tritt eurer ganzen Rasse seit 9 Jahren in den Arsch. Sie haben Götter gekillt und sie in Knarren verwandelt, haben ganze Rassen ausgelöscht nur für Loot, haben euren letzten Anführer ausgeschaltet und das Schiff von deinem Papa geplündert, während der Fan-Fiction über sie geschrieben und sich verpisst hat. Und er lässt dich jetzt den Mist aufräumen. Der einzige Grund, warum ich die Hüter nicht mitgebracht habe, ist es, weil sie mal nebenbei die Dunkelheit als Waffe nutzen, um auf eine neue Art in ein paar Ärsche zu treten. Alles, was ich machen muss, damit sie Hackfleisch aus dir machen, ist es, ihnen zu sagen, dass du eine coole neue Waffe hast oder dass Eris dich in eine Wumme verwandeln kann. Also denk mal drüber nach, bevor du uns sagst, dass wir uns vor deinem traurigen Arsch verneigen sollen.“

So kommt das an: Die Hüter lieben es. Die Leute, die Reddick sonst folgen und mit Destiny nichts zu tun haben, schauen etwas verwundert drein. Aber allgemein findet man das schon cool, dass ein Schauspieler wie Reddick bei so einem Quatsch mitmacht.

Das Video hat mittlerweile fast eine halbe Millionen Aufrufe und fast 40.000 Likes.

Destiny ist für seine exzellente Besetzung bei den Stimmen bekannt. Man hat da einige prominente Stimmen verpflichten können, nachdem man in Destiny 1 mit Peter Dinklage als „Geist“ so ein bisschen seine Probleme hatte:

