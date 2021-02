Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Ihr solltet euch allerdings beeilen, wenn ihr das ausprobieren wollt. Der Community-Manager den Glitch schon auf Twitter kommentiert. Bungie dürfte den Glitch also auf dem Schirm haben und wird den wohl so bald wie möglich beheben.

Stimmt euer Timing, könnt ihr in Raids mit bis zu 12 Spielern unterwegs sein, in Nightfall und Dungeons mit bis zu 9 Hütern.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Am einfachsten funktioniert das am PC über die Beitrittscodes, da man hier einfach den Code eingeben und im richtigen Moment bestätigen muss. Der Glitch funktioniert auch auf den Konsolen, wobei das dort wohl deutlich schwieriger ist.

So funktioniert der Glitch: Um mit 12 Spielern in den Raid zu starten, müsst ihr über die Matchmaking-Funktion beitreten. Das Timing ist hierbei entscheidend.

In Dungeons und Nightfalls sind durch die kleineren Gruppen bis zu 9 Spieler möglich. Das ist nicht der erste Fehler dieser Art. Im Juli 2020 landeten Hüter mit bis zu 20 anderen Spielern in einem Strike .

Was ist das für ein Glitch? Normalerweise sind Raids in Destiny für Gruppen aus sechs Spielern ausgelegt. Mit Hilfe eines Fehlers in der Spielersuche können Spieler nun auch mit bis zu 12 Hütern in einen Raid starten.

Insert

You are going to send email to