Destiny 2: Strike mal anders – 20 Spieler feiern Schlachtfest beim Boss

Bei Destiny 2 erlebten nun einige Hüter einen Strike der anderen Art. Mehr als 20 Spieler landeten beim Boss und machten kurzen Prozess mit ihm.

So laufen Strikes normalerweise ab: Strikes sind eine Art Mini-Dungeons in Destiny 2. Es handelt sich im Prinzip um etwas längere Missionen, die für kleinere Trupps gedacht sind. Doch eigentlich ist die maximale Spielerzahl dort auf 3 Hüter begrenzt. Will man im PvE mit mehr als 3 Hütern losziehen, so muss man beispielsweise auf Raids oder die Menagerie ausweichen.

Doch der Reddit-User und Destiny-Spieler C_Lav604 berichtet nun von einem Strike-Erlebnis der anderen Art, das ihm nun im Verlauf der Season 11 widerfahren ist.

Spieler landet im Strike mit mehr als 20 weiteren Hütern

Hüter berichtet über ein besonderes Strike-Erlebnis: Auf Reddit hat C_Lav604 nun einen besonderen Augenblick geteilt, den er kürzlich zufällig beim Spielen von Destiny 2 erlebt hatte. So hatte er sich gerade ins Spiel eingeloggt und machte sich zunächst auf den obligatorischen Weg in den Turm. Doch dort kam er niemals an.

Der Strike „Die Korrumpierte“

Nachdem Destiny 2 eine Weile zum Laden gebraucht hatte, fand er sich plötzlich zu seiner Verwunderung mitten in dem Strike „Die Korrumpierte“ wieder – und zwar mit bereits 3 weiteren Mitspielern. Kurz darauf verließ einer der 3 den Strike, doch C_Lav604 entschloss sich dann, mit den 2 Randoms den Strike fortzusetzen.

Als er dann in der Boss-Arena ankommt, geht es ungewöhnlich weiter. Es sind weder der Boss, noch andere Hüter zu sehen. Als er sich jedoch kurz umsieht, entdeckt er mehr als 20 Hüter-Namen über sich. Dann spielt auf einmal die Boss-Musik und der finale Kampf beginnt. Im selben Augenblick werden über 20 Hüter zu C_Lav604 in die Arena versetzt.

C_Lav604 im Strike (Quelle: C_Lav604)

Was dann folgt, ist ein richtiges Schlachtfest. Überall sind nur Super zu sehen und in Sekunden liegt der sonst wohl nervigste Strike-Boss. Die mehr als 20 Hüter sacken ihren Loot ein und feiern kurz gemeinsam, dann geht wieder zurück in den Orbit.

Wie kam es dazu? Dieses Erlebnis ist zwar besonders, aber nicht wirklich neu. Immer mal wieder berichten Spieler vereinzelt darüber, dass sie – offenbar durch Fehler während des Matchmaking-Vorgangs – in den Instanzen anderer Gruppen landen. So lassen sich Strikes, Raids oder auch andere Aktivitäten manchmal mit mehr Spielern bestreiten, als eigentlich regulär vorgesehen.

Die Übersicht nach dem Strike (Quelle: C_Lav604)

Was sagen andere Spieler? Auf Reddit kommt dieses Erlebnis bei vielen Spielern gut an und wird gefeiert. Nach knapp 11 Stunden hat der entsprechende Beitrag bereits mehr als 2.300 Upvotes erhalten.

So manch ein Hüter wünscht sich nämlich genau das, was C_Lav604 dort erlebt hat – nämlich PvE-Aktivitäten, die über die gewohnten Team-Größen hinausgehen und auch mal groß angelegte Schlachten in beispielsweise Strikes, dem Eskalationsprotokoll oder auch auf Patrouille ermöglichen. Denn schon seit Destiny 1 geistert dieser Wunsch durch die Community.

Einige wünschen sich richtig schwere Versionen von Strikes oder Raids, in denen man dafür dann mit mehr Mitspielern losziehen kann. Doch was sagt ihr? Habt auch ihr bereits solch außergewöhnliche Erfahrungen gemacht? Würdet ihr euch über mehr Mitspieler oder größere Trupps in den verschiedenen Aktivitäten von Destiny 2 wünschen? Würde das für euch das Spielerlebnis grundsätzlich ändern?

