Destiny 2 lässt Fehler extra länger im Spiel und die Hüter feiern es

Bei Destiny 2 lassen es die Spieler zurzeit mit übergroßen Einsatztrupps durch einen Glitch krachen. Bungie hat das bemerkt, lässt den Hütern aber mit dem “Problem” noch eine Weile ihren Spaß.

Dieser Fehler sorgt für Spaß: In Destiny 2 haben die Hüter kürzlich einen Weg gefunden, die maximale Spieler-Beschränkung ordentlich anzuheben. Statt den üblichen Raid-Ausflügen mit 6 Spielern, treibt man so zu 12. sein Unwesen.

Das funktioniert auch in anderen Aktivitäten und die Spieler feiern das Chaos. Da aber auch ein Community Manager von Bungie auf das “Problem” aufmerksam wurde, nahmen die Spieler schon Abschied von den großen Einsatztrupps.

Bungie ermutigt euch zum Glitchen und Spaß haben

Damit überrascht Bungie nun: In ihrem wöchentlichen Blogpost sprechen die Destiny-Entwickler den Glitch an. Ihnen sei der Hype darum nicht entgangen und sie freuen sich, dass die Spieler damit solchen Spaß hätten.

Dann ermutigen sie die Hüter dazu ruhig noch etwas die Sau rauszulassen:

Wir beeilen uns nicht mit einer Reparatur und es ist total okay, wenn ihr es ausprobieren und ein bisschen Spaß haben wollt. via This Week at Bungie

Allerdings wird auch angemerkt, dass Raids beispielsweise nicht für solche großen Spielerzahlen ausgelegt sind und ihr euch über eventuelle Fehler nicht wundern sollt. Bungie formuliert das humorvoll so: “Behaltet nur im Hinterkopf, dass wir diese Aktivitäten nicht mit der Erwartung erschaffen haben, dass ein Clown-Auto voller Hüter auftauchen würde, also könnten euch komische Sachen passieren.”

Bungie betont, dass ihr mit keinerlei Strafen rechnen müsst, wenn ihr solche Glitches – also Fehler im Spiel selbst – ausprobiert. Ganz im Gegensatz zu anderen Entwicklern, was die Hüter schon als fiesen Seitenhieb auf Division interpretiert haben: Spieler glauben, Destiny 2 stichelt fies gegen Division 2 und seine harten Banns

Wann wird das “Problem” repariert? Ein Fix ist allerdings schon in der Mache, so lange habt ihr also nicht mehr Zeit. Wenn am 16. März die Spitzenreiter-Dämmerung von Season 13 startet, soll der Spaß wohl vorbei sein.

So sieht der Tiefsteinkrpyta-Raid mit 12 Hütern aus:

So reagiert die Community

So freuen sich die Hüter: Normalerweise herrscht bei den Spielern von Destiny 2 die Meinung, dass Bungie Fehler zu ihren Gunsten sofort patcht. Zum Beispiel, wenn man zu viel Erfahrung sammeln oder Items aus dem Cashshop, dem Everversum, schneller als gewollt abgreifen kann. Fehler die Hüter jedoch plagen, die stünden immer weit unten auf der Prioritätenliste und man muss Monate auf Fixes warten

Hier zeigt man sich erfreut darüber, dass Bungie den Spaß mitmacht und ist sichtlich positiv überrascht.

Auf den Wunsch danach, dass die Mitspielerzahl in Aktivitäten generell ja mal steigen könnte, antwortet Community Manager Cozmo, dass man da nichts versprechen könne, sich das Feedback aber zu Herzen nehme (via reddit).

Andere fordern ein Clown-Auto-Emblem, um an die irre Zeit zu erinnern (via reddit). Ganz so wie bei dem Chaos mit der Prometheus-Linse oder der “Lord der Wölfe”-Zeit.

Was ist mit anderen Problemen? Am 1. März musste Bungie die Trials of Osiris abbrechen. Man hat nun verkündet, dass der PvP-Modus bis auf Weiteres deaktiviert bleiben muss und man nach einer Lösung sucht. Den offiziellen Grund nennt der Destiny-Entwickler nicht, Spieler gehen aber von massivem Win-Trading aus.

Habt ihr euch schon in einem extragroßen Team zusammengefunden und das Chaos in Raids oder der Dämmerung gefeiert? Wünscht ihr euch generell mehr Mitspieler in den Aktivitäten oder bekommt ihr schon den aktuellen Einsatztrupp kaum gefüllt?

