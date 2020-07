In Destiny 2 wird ein über 2 Jahre altes Item beschnitten, weil man damit in alten Raids jetzt viel zu schnell an Cosmetics kommen soll.

Das wurde deaktiviert: In Destiny 2 wird der Spieler stets von einem kleinen Freund begleitet: Ihrem Geist. Der fliegende Kumpel im Hosentaschenformat scannt Objekte, spricht mit einsamen Hütern und lässt Spieler von den Toten auferstehen.

Individualisieren lässt sich der Geist, indem er sich in sogenannte Geist-Hüllen zwängt. Wie Bungie am 14. Juli mitteilte (via Twitter), wurde eine Geist-Hülle aber teilweise deaktiviert, wegen eines Problems.

Solche Hüllen sind Skins, die optische Vielfalt bringen, aber auch unterschiedliche Perks bieten. So wird der Begleiter zum besseren Schatzsucher oder Spieler erhalten mehr Exp.

Ist die Ökonomie des Everversums in Destiny 2 in Gefahr?

Die „Anwärter Hülle“ (eng. Conternder’s Ghost Shell) verleiht eurem Geist einzigartige Fähigkeiten, die in den Raids auf der Leviathan besseren Loot bescheren. Dazu zählt(e) auch dieser Perk:

Sucher der Brillianz: Gewährt zusätzlich zu normalen Prämien die Möglichkeit, Glanz-Engramme zu erhalten

Sogleich ging das Rätselraten um die Deaktivierung und den Sinn dahinter los – Die Hülle und ihre Perks sind immerhin seit mehr als 2 Jahren in Destiny 2. Welche Probleme wurden plötzlich entdeckt?

Die Anwärter-Hülle ist seit Ende 2018 im Spiel

Spieler wollen Grund gefunden haben: Schuld an der Deaktivierung soll kein Problem oder Bug sein, die der Performance schaden, sondern ein ökonomisches Problem: Die Hülle gewährte schlicht zu schnell, zu viele Glanz-Engramme.

Dabei handelt es sich um Wundertüten, die kosmetische Items aus dem Echtgeld-Shop ausspucken, dem Everversum. Mittlerweile sind Glanz-Engramme unter dem Namen „Mnemonisches Engramm bekannt (der Titel wechselt saisonal).

Wie der Name hat sich ihre Funktion geändert:

In Season 11 sind solche Engramme recht selten, dafür stecken recht viele hochkarätige Items und gute Chancen auf Glanzstaub drin

In Jahr 1 gab es diese Engramme viel häufiger im Spiel, dafür war der Inhalt weitaus weniger interessant – Viele normale Shader, Ressourcen oder durchschnittliche Emotes streckten den Loot-Pool

Durch den aktuell deutlich zugänglicheren Raid-Farm konnten Hüter also ein paar Tage schnell an Everversums-Items und Ingame-Währung kommen. Dem hat Bungie nun aber einen Riegel vorgeschoben.

Deswegen lohnen sich Raids trotzdem: Zusammen mit den Triumphmomenten 2020 hat Destiny sich von vielen Limitierungen in alten Raids verabschiedet. Spieler können jetzt endlos Encounter angehen und Belohnungen einheimsen.

Dies wird dazu genutzt, die seltenen und mächtigen Raid-Exotics wie Anarchie zu farmen. Viele Spieler wollen ihre Sammlung vor dem Verschwinden der Aktivitäten im Herbst 2020 verständlicherweise komplettieren.

Was haltet ihr von der Sache? Gehört die Geist-Hülle in eine andere Zeit und sollte jetzt nicht ausgenutzt werden oder ärgert euch die Deaktivierung?

