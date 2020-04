In The Division 2 wird hitzig über Banns und Glitches diskutiert. Die Spieler glauben, dass sich nun auch Destiny 2 mit einem kleinen Seitenhieb einmischt.

Was ist in Division 2 passiert? Kürzlich sorgte ein DPS-Glitch bei The Division 2 für Aufsehen. Die Spieler konnten durch eine unfaire Methode enorm schnell an mächtigen Loot kommen. Entwickler Massive reagierte darauf mit harten Maßnahmen: Es hagelte Banns und sogar Rollbacks.

Für einige Spieler waren die Sanktionen deutlich zu hart und manche fühlen sich zu Unrecht bestraft. Doch es gibt auch viele Befürworter der Maßnahmen. Auch hier auf MeinMMO wird dazu heiß diskutiert:

Noch nie wurde in Division 2 so viel diskutiert, wie nach der großen Bannwelle

Bungie: „Wir möchten niemals unschuldige Spieler bestrafen“

So soll Destiny 2 sich darüber lustig machen: Geht es nach einigen Spielern, stichelt der Entwickler eines anderen großen Shooter-MMOs fies gegen die harte Bann-Politik von Division 2. Auf reddit ist zu lesen, dass Destiny 2 aktuell unterschwellig in Richtung Massive schießt.

In einer Passage aus dem TwaB (This week at Bungie) vom 3. März, Bungies wöchentlichen Brief an die Community geht es darum, wie man in Destiny 2 das Thema Cheater handhaben möchte. Im Grunde wird gesagt, dass bei Destiny Spieler niemals die Konsequenzen für Ingame-Fehler tragen müssen. Für die Redditoren ist die Wortwahl und das Timing kein Zufall.

Um diese Aussage geht’s konkret:

Es ist eine Gratwanderung, da wir niemals unschuldige Spieler bestrafen möchten, die konstant hohe Stats aufgrund von herausragendem Können, Bugs im Spiel oder Lücken in der Logik des Spiels haben, welche wir als unsere Schuld verzeichnen. Bungie via TWaB

Betrachtet man die Geschichte von Glitches in Destiny fällt auf, dass Bungie tatsächlich keinen harten Kurs dagegen fährt und sich mit Strafen deutlich zurückhält.

Im PvE gehören für viele die sogenannten Safe-Spots oder Raid-Glitches zu Destiny einfach dazu und findige Spieler durchsuchen das ganze Game nach Möglichkeiten zu „cheesen“. Anders sieht es im PvP aus. Auch das aktuelle TWaB verrät, dass erneut tausende Schummler „aus dem PvP-Ökosystem entfernt werden“.

Raid-Boss Crota wurde auf unzählige Arten erlegt, auch durch Glitches

Was sagt die Community? In dem entsprechende Reddit-Thread nehmen viele den vermeintlichen Seitenhieb mit Humor. Bruzur schreibt: „Das Timing ist einfach Perfekt“.

Andere hingegen bezweifeln, dass die Spitze wirklich gegen Massive und Division 2 gerichtet war. Ein User tut die Verbindung als aberwitzig und lächerliche Verschwörungstheorie ab.

In den Kommentaren ist auch zu lesen, dass die Spieler beide Seiten und Vorgehensweisen verstehen können. So mancher will sogar die unterschiedlichen Spielerzahlen auf den Umgang mit Glitches zurückführen:

Ich mag beide Franchises sehr, aber solche Dinge sind der Grund, warum D2 täglich über eine Million Spieler registriert, obwohl es nicht unbedingt das bessere Spiel hat. Daaxxxide via reddit

Welchen Umgang mit Glitches würdet ihr bevorzugen? Kann man das Thema überhaupt so pauschal beantworten? Massive sagt dazu übrigens: Wer gebannt wurde, hat auch gecheatet!