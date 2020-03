Allen, die bei The Division 2 in den letzten Wochen den DPS-Glitch genutzt haben, drohen jetzt harte Sanktionen. Massive verhängt temporäre Account-Banns und führt zudem Account-Rollbacks durch.

Das hatten viele gefordert: In der vergangenen Woche hatte The Division 2 mit einem extremen Glitch zu kämpfen, mit dem man sich im PvE und PvP mit wenig Aufwand enorme Vorteile erspielen konnte.

Der sogenannte DPS-Glitch fand dabei breite Anwendung und wurde von vielen Spielern genutzt. So manch einem ehrlichen Agenten verdarb das komplett den Spaß am Spiel. Zahlreiche Spieler forderten, dass Massive endlich das Spiel fixt und mal gegen die Exploiter und Glitcher durchgreift.

So greift Massive gegen die Glitch-Nutzer durch

Das sagen die Entwickler: Heute, am 31. März, fanden bei The Division 2 Wartungsarbeiten statt, die dann unerwartet um 2 Stunden verlängert wurden.

Noch während der Wartung meldeten sich plötzlich die Entwickler im offiziellen Forum von Ubisoft zu Wort und erklärten: Für die Glitcher gibt’s nun Ärger.

Das Ausnutzen des DPS-Glitches hätte der Spiel-Wirtschaft enorm geschadet und einen negativen Einfluss auf die Leaderboards, auf das PvP sowie für viele generell auf den Spielspaß gehabt. Deshalb gibt es nun Konsequenzen.

Wer wird wofür bestraft? Wie Massive in dem Post erklärt, werden alle Spieler bestraft, die den sogenannten DPS-Glitch systematisch ausgenutzt haben, um sich einen Vorteil im Spiel zu verschaffen.

So sehen die Strafen für die Glticher aus: Spieler, die diesen DPS-Bug ausgenutzt haben, erhalten ab sofort eine einwöchige Account-Sperre und werden während dieses Banns kein The Division 2 spielen können.

Zudem werden ihre Accounts geflaggt, also markiert. Jeder weitere Verstoß wird danach zu einem permanenten Bann führen. Dazu werden die sanktionierten Accounts einem Rollback unterzogen.

Konkret heißt das, sie werden auf den Stand vom 17. März zurückgesetzt – also bevor der DPS-Glitch vermehrt auftrat. Alles, was seit dem Zeitpunkt erspielt wurde – also beispielsweise Loot, SHD-Level oder saisonaler Fortschritt aus der Season 1 – ist dann weg.

Was genau war das Problem mit dem DPS-Glitch? Glitches sind auch bei The Division 2 nichts Außergewöhnliches und kommen durchaus vor. Doch in der letzten Woche hatte The Division 2 mit einem enormen Problem zu kämpfen, das von vielen Spielern breitflächig ausgenutzt wurde.

Durch den sogenannten DPS-Glitch ließ sich mit geringem Aufwand durch eine extreme Steigerung des Schadens-Outputs selbst auf den höchsten Schwierigkeitsgraden problemlos wertvoller Loot von den härtesten Gegnern abstauben. Auch im PvP sorgte dieser Glitch durch den extremen Schaden für enormes Ungleichgewicht und Probleme.

Den Glitch hatte man daraufhin zwar Ende letzter Woche in einer Art Wartungsmarathon endlich in den Griff bekommen, doch vom Durchgreifen war bisher weder etwas zu hören, noch etwas zu spüren. Das hat sich mit der heutigen nun Wartung geändert.

Was haltet ihr von diesem Schritt? Richtige Entscheidung von Massive? Übrigens, so geht The Division 2 in Zeiten der Corona-Pandemie weiter