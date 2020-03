The Division 2 hat eine harte Woche hinter sich. Im Fokus mehrerer Wartungen stand der Kampf gegen die nervigsten Glitches und Exploits, die zahlreichen Spielern den Spaß verdarben. Wie steht’s nun um den Deckungs-Shooter? Hat man die größten Probleme behoben?

Was hat es mit den Gltiches auf sich? In dieser Woche machte The Division 2 samt der Warlords-Erweiterung vor allem durch einige krasse Glitches auf sich aufmerksam.

So war es den Agenten unter bestimmten Umständen durch einen DPS-Glitch möglich, ihren Schaden in gewaltige Höhe zu treiben und damit selbst die härtesten Gegner teilweise mit einem Schuss auszuschlaten. Das machte das Farmen nach zahlreichen begehrten Items und Exotics um ein Vielfaches leichter. Auch die SHD-Level und den Fortschritt in Season 1 konnte man dadurch enorm pushen. Das verdarb aber vielen ehrlichen Spielern auch den Spaß.

Nachdem man diesen Glitch in mehreren Anläufen dann endlich behoben hatte, gesellte sich ein weiterer Exploit hinzu, wodurch es dann den Loot fast schon geschenkt gab. So war es möglich, gefallene Gegner mit nur 1 HP immer wiederzubeleben und jedes Mal aufs Neue ihre Beute abzugreifen.

So lief die Woche bei The Division 2 ab: Aufgrund dieser Probleme mussten die Agenten in dieser Woche ungewöhnlich oft eine Zwangspause bei The Division 2 einlegen. Die Glitches standen ganz oben auf der Prioritäten-Liste von Massive und erwiesen sich teils als sehr hartnäckig. So gab es ganze vier Mal Wartungsarbeiten inklusive Server-Down.

Standen bei der ersten Wartung am Dienstag noch neben zahlreichen Bug-Fixes auch Balance-Anpassungen bei Schwierigkeitsgrad und NPCs im Vordergrund, so waren die anderen drei Wartungen explizit gegen die Glitches gerichtet.

Wie sieht es aktuell aus? Ist es mit den Glitches vorbei? Tatsächlich ist es bei The Division 2 nach der letzten Wartung am Freitag (27.03.) endlich etwas ruhiger geworden. Doch ganz vorbei ist der Kampf gegen die Glitches trotzdem nicht.

Die beiden großen Exploits – der DPS-Glitch und der Loot-Glitch – sind offenbar endgültig behoben. Seitdem sind bisher keine weiteren Formen oder Abwandlungen dieser nervigen Fehler auf YouTube oder Reddit aufgetaucht – was nicht unbedingt selbstverständlich ist, wie die vergangenen Tage zeigten. Sollte euch das den Spaß am Spiel geraubt haben, so könnt ihr nun beruhigt zocken.

Doch trotzdem kam mit dem Fix am Freitag mindestens ein weiterer Glitch ins Spiel, die Probleme hat man also noch nicht komplett wieder im Griff. Aktuell ist es möglich, durch das Ausnutzen einer bestimmten Mechanik im Prinzip unendlich viel Munition zu bekommen. Doch ganz so „gamebreaking“ wie die beiden großen Glitches zuvor, ist dieser Exploit nicht.

Wie geht es weiter? Die Entwickler haben bereits im aktuellen „State of the Game“-Stream gesagt, dass das Beheben von Glitches, Exploits und Bugs im Moment oberste Priorität genießt und dass Massive an diesen Problemen dranbleibt. Es wird also weiterhin an The Division 2 gefeilt und gearbeitet.

Was noch in der nächsten Zeit geplant ist, erfahrt ihr hier: So geht The Division 2 in Zeiten der Pandemie weiter

Allerdings könnte es hier auch durchaus etwas langsamer zugehen, da man aufgrund des Corona-Virus wie viele andere auch von zu Hause arbeite. Dadurch könnte es eben etwas länger dauern.

Glitches verdeutlichen ein anderes akutes Problem von The Division 2: Eines der beiden größten Probleme von The Division 2 in Jahr 2 wurde kürzlich mit den Balance-Änderungen bei den NPCs und den Schwierigkeitsgraden angegangen.

Doch das zweite Problem bleibt auch weiterhin noch bestehen und sollte ebenfalls verstärkt angegangen werden – der teils einfach nur schlechte Loot.

Zahlreiche Spieler beschweren sich darüber, dass sie auf höheren Schwierigkeitsgraden meistens nicht angemessen belohnt werden und dass es oft keinen wirklichen Unterschied bei der Loot-Qualität zu den niedrigeren und deutlich schwereren Schwierigkeitsgraden besteht. Damit entfällt für viele der Reiz, überhaupt die höheren Schwierigkeitsstufen im Endgame anzugehen.

Diese Problematik wurde durch die beiden nun behobenen Glitches sogar nochmals verdeutlicht. Denn durch die Glitches konnten zahlreiche Spieler gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden sehr viel Loot innerhalb kürzester Zeit abgreifen. Und viele stellten dabei fest – wirklich besser war der viele Loot dabei nicht. Ja, Exotics bekam man öfter, aber die Qualität der Rolls war nicht wirklich besser, als auf niedrigeren Schwierigkeitsstufen.

In den Augen vieler Agenten sollte Massive deshalb nicht nur bei den zahlreichen Bugs, sondern als nächstes verstärkt auch in diesem Bereich nachbessern.

Wie seht ihr The Division 2 im Moment? Habt ihr Spaß am Spiel oder muss sich etwas ändern, damit ihr wieder Freude am Agenten-Leben habt?

Übrigens, aktuell läuft das globale Event Polarity Switch, bei dem man durchaus eine Menge Spaß haben kann: Polaritätswechsel-Event bei Division 2 gestartet – Lohnt es sich?