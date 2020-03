Mit der Warlords-Erweiterung kam in Form der SHD-Level eine neue Mechanik zu The Division 2. Diese lässt euch euren Charakter nach Erreichen der neuen Maximal-Stufe gezielt in vielen Bereichen verbessern. Wir erklären, wie das neue System genau funktioniert.

Um diese neue Mechanik geht’s: Neben einem Anstieg des Maximal-Levels auf 40 ergänzt nun im Rahmen von Warlords of New York eine neue RPG-Komponente das Level-System von The Division 2 – die sogenannten SHD-Level. Diese funktionieren im Prinzip wie die Paragon-Level bei Diablo 3. Es lassen sich dabei bestimmte Attribute eures Charakters in die Höhe schrauben. Und so funktioniert diese neue Mechanik:

Das neue SHD-Level-System von Warlords – So geht’s nach Stufe 40 weiter

Wer hat Zugriff auf dieses neue Level-System? Von den zusätzlichen SHD-Leveln können nur Besitzer der neuen Erweiterung „Warlords of New York“ profitieren.

Wann kann man dieses Feature nutzen? Die SHD-Level werden nicht sofort aktiv. Dazu müsst ihr erst das neue Maximal-Level 40 erreichen. Erst dann kommen die SHD-Level zum Zug, sind also ein weiteres Element des Endgames.

So funktionieren die SHD-Level: Habt ihr das neue Level-Cap erreicht, sammelt ihr weiterhin durch das Bestreiten von Ingame-Aktivitäten XP.

Nach einer bestimmten Menge von Erfahrungspunkten füllt sich der XP-Balken komplett und ihr „levelt auf“. Dann geht das Sammeln von XP von vorne los, ihr könnt immer wieder erneut „aufleveln“.

Doch anstatt wie bisher bei jedem dieser weiteren Aufstiege einfach nur einen Feld-Experten-Behälter mit zufälligem Loot zu bekommen, erhaltet ihr die Möglichkeit, nach einem Aufstieg einen SHD-Punkt für ein bestimmtes Attribut eures Charakters zu investieren. Nach jedem Aufstieg rotiert die Haupt-Kategorie, in die ihr investieren könnt.

Damit lassen sich die Attribute dauerhaft verbessern. Diese Verbesserung ist unabhängig von Ausrüstung und geht niemals verloren.

Das bisherige Feld-Expertise-System wird dabei durch die neuen SHD-Level ersetzt. Übrigens, die SHD-Level gelten Account-weit. Es profitieren also all eure Charaktere, die Level 40 erreicht haben.

Was genau kann ich bei den SHD-Leveln verbessern? Eure Punkte könnt ihr nach jedem Aufstieg in einem speziellen Menü investieren, das über eure Armband-Uhr angezeigt wird. Je weiter ihr im SHD-Level voranschreitet, desto cooler soll der visuelle Effekt der Uhr aussehen.

Es gibt dort 5 verschiedene Kategorien, wobei 4 davon sich in jeweils 4 weitere Unter-Kategorien aufteilen, wo ihr dann die einzelnen Kern-Attribute findet. So gliedern sie sich:

Offensive:

Waffenschaden

Kopfschuss-Schaden

Kritischer Treffer-Schaden

Chance auf kritische Treffer

Defensive:

Rüstung

Lebenspunkte

Explosions-Widerstand

Gefahrenschutz

Utility:

Fertigkeiten-Schaden

Fertigkeiten-Tempo

Fertigkeiten-Dauer

Fertigkeiten-Reparatur

Handling:

Präzision

Stabilität

Nachladetempo

Munitionskapazität

Scavenging: Diese Kategorie bringt euch zusätzliche Materialien sowie Geld ein – also im Prinzip alles, was ihr für das Crafting benötigt:

Credits

Stahl

Keramik

Polykarbonat

Kohlefaser

Elektronik

Titan

Drucker-Filament

Ihr werdet euch die jeweilige Ressource auswählen können, die ihr am dringendsten benötigt.

Die Kategorie Scavenging kann dabei unendlich weit gesteigert werden. Hier gibt es also keinen Cap. In die übrigen 4 Haupt-Kategorien könnt ihr maximal je 200 Punkte investieren – 50 pro Unter-Kategorie.

Wird man dadurch nicht irgendwann übermächtig? Bei jedem investierten Punkt wird es jedes Mal nur einen dezenten Schub für das jeweilige Attribut geben.

Ihr werdet also nicht über Zeit zu einem kompletten Übergott mutieren, der alles und jeden fast schon mit seinem Blick töten kann. Aber ihr sollt definitiv einen Unterschied spüren können, je weiter ihr in den SHD-Leveln voranschreitet.

Was haltet ihr von diesem zusätzlichen Level-System für das Endgame?