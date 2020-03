Title Update 8.4 von Division 2 nerft NPCs & PvP-Waffen – Patch Notes

In The Division 2 steht das neue Title Update 8.4 an. Das bringt etliche Anpassungen an der Schwierigkeit der Gegner sowie am PvP und mehr. Ob die Änderungen aber den Forderungen der Spieler entgegenkommen, wird sich zeigen.

Was steckt im neuen Update? Nach dem Title Update 8 und der Warlords-Erweiterung für Division 2 widmen sich die Entwickler dieses Mal einigen Problemen mit dem Gameplay. Im Fokus stehen insbesondere:

Balance-Änderungen an NPCs

Anpassungen fürs PvP

Zahlreiche Bugfixes

Die vollständigen Patch Notes und einen Zeitplan für die Wartungsarbeiten haben die Entwickler bereits vorab vorgestellt.

Ein großes Problem im Moment: Gegner halten zu viel aus. Der Patch soll das ändern.

Alles zu Wartungsarbeiten und Server-Down am 25. März

Das sind die wichtigen Zeiten: In einem Post im offiziellen Forum haben die Entwickler Eckdaten für die Wartungsarbeiten bekanntgegeben.

Start der Wartungsarbeiten: 25. März um 9:30 Uhr deutscher Zeit

Dauer der Wartungsarbeiten: Voraussichtlich 3 Stunden



Die Server sind also voraussichtlich gegen 12:30 Uhr wieder zu erreichen

Die Dauer der Wartungsarbeiten ist bisher nur eine veranschlagte Zeit, keine festgelegte. Es könnte passieren, dass die Server früher oder später wieder hochfahren. Wir informieren euch hier, falls sich etwas ändert.

Patch Notes zu Title Update 8.4

Das ändert sich an NPCs: Nach großer Kritik an der Schwierigkeit der Gegner in Division 2, werden Lebenspunkte und Schaden sämtlicher NPCs angepasst:

Schadens-Output aller NPCs auf allen Schwierigkeiten wurde verringert

Gruppen-Skalierung der Lebenspunkte und Rüstung von NPCs wurde verringert

Rote Gegner, Veteranen, Elite und Namenhafte haben nun weniger Lebenspunkte und Rüstung

In den Schwierigkeiten „Hart“ und „Herausfordernd“ haben Gegner nun weniger Lebenspunkte und Rüstung

Prinzipiell sollten damit sämtliche Gegner weniger aushalten und weniger austeilen können. Die Schwierigkeitsgrade „Heroisch“ und „Legendär“ sollen aber weiterhin sehr herausfordernd sein. Darum gibt es hier besondere Anpassungen:

Beide Schwierigkeiten werden härter für Solo-Spieler

In Zweier- und Dreier-Gruppen bleibt die Schwierigkeit etwa gleich

In Vierer-Gruppen sollte es etwas leichter werden

Dazu gibt es etliche Nerfs, die vor allem die Black Tusk betreffen, deren Warhounds und Support Stations. Grob sollten diese einen Nerf bekommen haben.

Die Warhounds sollten nun weniger nervig sein.

Das ändert sich am PvP: Für das PvP hat Division 2 relativ einfache, aber starke Änderungen im Gepäck:

Alle PvP-Waffen machen 20% weniger Schaden

Gewehre machen weitere 10% weniger Schaden

Scharfschützengewehre machen weitere 10% weniger Schaden

Dazu wird der Skill „Suchermine“ angepasst. Deren Ansturm-Fähigkeit ist von 12m auf 10m reduziert und die Distanz vom Ende bis zur Explosion von 6m auf 4m.

Gameplay-Änderungen und Bugfixes: Zusätzlich zu den Nerfs und Anpassungen gibt es Anpassungen an der saisonalen „Manhunt“. Außerdem sollte die Maske von Coyote auf jedem Schwierigkeitsgrad mit einer höheren Wahrscheinlichkeit fallengelassen werden.

Viele Belohnungen wurden in ihrer Qualität angehoben und etliche Fehler wurden behoben. Die komplette Liste mit Änderungen und Bugfixes findet ihr im offiziellen Forum von Division 2.

Noch immer Probleme mit harten Gegnern?

Wenn ihr trotz der Nerfs Schwierigkeiten habt, Gegner zu besiegen, oder wenn ihr auch die höheren Schwierigkeitsgrade angehen wollt, haben wir hier einige Tipps für euch: