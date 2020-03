In The Division 2 setzen derzeit viele Agenten auf Schaden, um gegen anrückende Kugelschwämme vorzugehen. Hier findet ihr 3 Items, die aktuell als „Best in Slot“ gelten und wie ihr sie bekommt.

Um welche Items geht es? Für viele Spieler bringen Schadens-Builds in The Division 2 nach der „Warlords of New York“-Erweiterung die besten Erträge. Es gibt 3 Items, die aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften in jeden DPS-Build gehören und eurem Schaden einen ordentlichen Boost verpassen:

Gebet des Fuchses – Benannte Overlord-Knieschützer

Dienstleister-Handschuhe – Benannte Petrov-Handschuhe

Der unsichtbare Mann – Benannte Yaahl-Maske

Diese 3 Rüstungs-Teile gelten aktuell als „Best in Slot“ und bringen den Schaden eurer Builds auf eine neue Stufe. Der deutsche Division-YouTuber „Holy_13 Gaming“ zeigt in einem aktuellen Video alle 3 Items mit Fundorten und erklärt, was sie so stark macht.

3 benannte Items sind derzeit „Best in Slot“ für Damage-Builds

Warum sind die Teile so stark? Das hat bei allen drei Rüstungsteilen denselben Grund. Mit den benannten Items bekommt ihr je ein Attribut, das sonst nicht auf Rüstungsteilen erscheint. Dabei handelt es sich um:

Schaden gegen ungedeckte Ziele

Rüstungs-Schaden

Lebensenergie-Schaden

Diese Attribute funktionieren etwas anders als die üblichen Waffen-Schaden-Attribute. Sie „erhöhen“ nämlich nicht den Schaden, sie „verstärken“ ihn. Ein kleiner, aber feiner Unterschied, der bei Division 2 großes bewirken kann.

Wieso gibt es diese Werte? Einige benannte Items kommen mit sogenannten „Super-God-Rolls“ die entweder höher sind als die normalen „God-Rolls“ von Attributen, oder ganz besondere Werte drauf haben, die es so nicht nochmal auf Rüstungsteilen gibt. Zu diesen besonderen Attributen zählen diese 3.

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen additiven und multiplikativen Boni? Bei Division 2 entscheidet man zwischen einer „Erhöhung“ und dem „Verstärken“ des Waffen-Schadens. Eine „Erhöhung“ addiert die neuen Werte auf die vorhandenen (additiv), während eine „Verstärkung“ die fertigen Schadens-Werte nimmt und mit dem neuen Wert multipliziert (multiplikativ).



Beispiel:

1.000 Grundschaden + 3 Items mit 15 % Schadens-Erhöhung

Schaden wird um 45 % erhöht (15 + 15 + 15)

Also 1.000 × 1,45 = 1.450 Schaden



1.000 Grundschaden + 2 Items mit 15 % Schadens-Erhöhung und einem Item mit 15 % Schadens-Verstärkung

Schaden wird um 30 % erhöht (15 + 15) und danach um 15 % verstärkt

Also (1000 × 1,30) × 1,15 = 1.495 Schaden



Die Rechnung ist etwas vereinfacht, da es mehrere Schadens-Kategorien in Division 2 gibt. Doch grundsätzlich bringt eine nachträgliche „Verstärkung“ einen höheren Bonus und sollte immer einer „Erhöhung“ vorgezogen werden.

Gebet des Fuchses mit +15 % gegen ungedeckte Ziele

Was kann dieses Item? Die benannten Knieschoner „Gebet des Fuchses“ sind Teil der Overlord-Marken-Rüstung und bringen einen kräftigen Bonus gegen Ziele, die nicht in Deckung sind. Das Attribut rollt immer auf dem Maximum und „verstärkt“ den gesamten „Schaden gegen ungedeckte Ziele“ auf Stufe 40 um 15 %.

Overlord-Items kommen mit dem Haupt-Attribut „Waffen-Schaden“ und passen damit optimal in einen DMG-Build. Zudem kriegt ihr 10 % Gewehrschaden von dem Marken-Bonus.

Die benannten Knieschützer der Marke Overlord Armament. Quelle: Video von Holy_13 Gaming

Wenn die Werte des Kern-Attributes passen, könnt ihr das dritte Attribut, dank der Attributs-Bibliothek, rollen wie ihr wollt und habt die aktuell stärksten Knieschoner für Schadens-Builds. Legt diese Schoner auch dann an, wenn ihr kein Gewehr benutzt. Die 15 % lohnen sich trotzdem noch.

Wo finde ich das am besten? Einen direkten Weg gibt es nicht. Allerdings könnt ihr eure Chance stark erhöhen, wenn mit dem Loot-Targeting Aktivitäten wählt, in denen es vermehrt Overlord-Gegenstände oder Knieschoner gibt.

Dienstleister-Handschuhe mit +11 % Rüstungs-Schaden

Was bringen die Handschuhe? Die benannten „Dienstleister-Handschuhe“ gehören zu den Petrov-Rüstungs-Items und bringen den Schaden gegen Rüstungen auf ein neues Level. Mit 11 % beschert euch dieses Item zwar den geringsten Bonus, da die meisten Kugeln allerdings in der Rüstung von Gegner verschwinden, habt ihr diesen Bonus quasi permanent.

Die benannten „Petrov Defense“-Handschuhe. Quelle: Video von Holy_13 Gaming

Ein weiterer Vorteil für Schadens-Builds – Die Handschuhe gehören zur Petrov-Marke. Hier bekommt ihr 10 % LMG-Schaden und da die Maschinengewehre aktuell mit zu den stärksten Waffenklassen gehören, könnt ihr von diesem Bonus oft auch noch profitieren. Es gibt übrigens ein paar Talente, die euren LMGs noch besser machen können.

Petrov kommt dazu mit dem Kern-Attribut „Waffen-Schaden“ und wenn ihr hier Glück habt, kriegt ihr eines der besten Items für mehr Schaden und könnt den dritten Wert rekalibrieren, wie es euch gefällt.

Wo gibts die Handschuhe? Auch hier geht es über das Loot-Targeting. Sucht euch die Missionen oder Gebiete, in denen es Handschuhe oder Petrov-Items als zielgerichtete Beute gibt und spielt dort ein paar Aktivitäten. Die Chancen sind so deutlicher höher.

Der unsichtbare Mann mit +21 % Lebensenergie-Schaden

Was macht dieses Rüstungs-Teil? „Der unsichtbare Mann“ ist eine Maske aus dem Hause “Yaahl Gear“ und beschert euch + 21 % Schaden gegen die Lebensenergie der Feinde. Alles, was keine Rüstung mehr hat, bekommt also ordentlich was ab, wenn ihr draufhaltet.

Dieses Item bringt euch zwar von den Werten den größten Bonus, nutzt euch aber in vielen Situationen nichts, da ihr vorher meist die hohen Rüstungs-Werte der Gegner zerschießen müsst, bevor die 21 % greifen. Habt ihr allerdings Gegner oder Geräte vor euch, die keine Rüstung haben, bekommen sie diese mächtige Stärkung zu spüren.

Der Bonus des Yaahl-Marken-Sets ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Hier bekommt ihr 10 % Gefahren-Schutz und könnt euch so vor Status-Effekten schützen, wie „Brennend“ oder „Blutend“. Das Kern-Attribut ist Rüstung. Obwohl das alles nicht unbedingt in einen Schadens-Build passt, kriegt ihr hier trotzdem ein extrem starkes Item, wenn ihr es mit den richtigen Werten findet. Immerhin kommt die Maske mit einem offensiven Mod-Slot.

Woher krieg ich die Maske? Das Yaahl-Stück ist bei der Beschaffung am unbequemsten, es gibt sie nämlich nur in der Dark-Zone. Hier könnt ihr auch nur selten das Loot-Targeting nutzen, da es nicht immer genau Handschuhe in der Dark-Zone gibt und Yaahl-Gear, nach Aussage von „Holy_13 Gaming“, nicht einmal im System der zielgerichteten Beute vorkommt.

Mit den 3 Items braucht ihr keinen DPS-Buff, um schnell Exos zu farmen. Doch die Suche nach dem perfekten Build geht auch mit dem besten Loadout stetig weiter. Nicht jedem gefällt eine reine Ausrichtung auf Schaden, auch wenn es aktuell als sehr stark gilt. Wenn ihr Alternativen sucht oder mal etwas Neues ausprobieren wollt, schaut doch mal hier vorbei: