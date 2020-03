Einige Skills bei The Division 2 werden kaum bis gar nicht genutzt- doch manche davon aber zu Unrecht. Denn gerade für das Endgame gibt es einige versteckte Perlen, die oft den Unterschied ausmachen können. Wir stellen 2 solche Skills hier vor und erklären, was sie lohnenswert und konkurrenzfähig macht.

Um diese beiden Skills geht es: Ist man aktuell im Endgame von The Division 2 oder der Warlords-Erweiterung mit der dazugehörigen Season 1 unterwegs, so fällt schnell auf, dass nur ein sehr begrenztes Repertoire an Skills zum Einsatz kommt.

Verschiedene Ausführungen der Drohne, der Wiederbeleber-Drohnenstock, das Geschütz, die Cluster-Suchermine und manchmal noch die neue Schockfalle. Dann hört es aber auch schon fast auf mit der Skill-Vielfalt. Obwohl es insgesamt (mit Mods) 37 verschiedene Fertigkeiten gibt.

Dabei gibt es noch einige andere Skills, die euch gerade im Endgame und auf höheren Schwierigkeitsgraden enorm weiterhelfen können, doch aktuell kaum von jemandem verwendet werden.

Der Reddit-User Guinness603 hat vor Kurzem vielen Spielern zwei solcher Skills ins Gedächtnis gerufen. Dabei handelt es sich um

das Zerstörer-Glühwürmchen, das feindliche Schwachpunkte, Fertigkeiten-Helfer und Umgebungssprengstoffe zerstört

sowie den Kampfschaum-Chem-Werfer, der mit einer Ladung klebrigen Schaums Ziele bewegungsunfähig macht

Dafür hat er von zahlreichen Agenten eine Menge Lob und Dank kassiert. Was diese Fertigkeiten im Detail lohnenswert und konkurrenzfähig macht, stellen wir euch nun vor.

Unterschätzte Stärke – gerade im Endgame

Warum sollte ich sie verwenden? Kurzum: Auch wenn das momentan nicht die beiden populärsten Skills sind – auf hohen Schwierigkeitsstufen werdet ihr damit im Endgame effektiv die Gegner stoppen können, mit denen aktuell die meisten Spieler Probleme haben – beispielsweise die Robo-Hunde der Black Tusk, MG- oder Minigun-Schützen sowie die Flammenwerfer der Cleaners. Und das oftmals besser, als mit den gängigen Fertigkeiten.

Bedenkt dabei: Ihr solltet dafür bei eurem Build primär auf Skills setzen und entsprechend auf Skill-Tier 6 sein. Was es mit der Skill-Tier auf sich hat und warum eine höhere Stufe dort besser ist, erfahrt ihr hier: The Division 2: Wichtig für Skill-Builds – Skill-Tiers und Overcharge erklärt

Was genau macht diese Skills so lohnenswert?

Wie bereits erwähnt: Sie machen euch das Leben gegen die nervigsten und mächtigsten Gegner, die von vielen als zu stark gesehen werden, deutlich einfacher.

Gegen Flammenwerfer: So können Flammenwerfer-Einheiten der Cleaners, besonders die Mini-Bosse, euch auf höheren Schwierigkeitsgraden das Leben zur Hölle machen. Sie haben enorme Reichweite, sind sehr treffsicher, erwischen euch meist selbst hinter Deckung und töten innerhalb von Sekunden, wenn nicht sogar schneller.

Das Glühwürmchen

Nutzt ihr jedoch bei diesen Gegnern die entsprechende Modifikation des Glühwürmchens, zwingt ihr sie spätestens mit dem 2. Angriff (Der Skill lädt sehr schnell auf) dazu, auf ihre Nahkampfwaffe zu wechseln – und das auf eine Entfernung, bei der andere Skills kaum mithalten können. Lange, bevor ihr in Reichweite des Flammenwerfers seid.

Der Schaum ist hier noch effektiver. Der Effekt bleibt zwar der selbe, die Flammenwerfer kommen nicht mehr zum Einsatz, doch der Radius sowie die Dauer sind beim Schaum nochmals deutlich erhöht. Triggert ihr die Overcharge-Mechanik, könnt ihr eine gewaltige Fläche für eine enorme Zeit komplett abdecken und die darin gefangenen Gegner in aller Ruhe ausschalten.

Der Kampfschaum

Gegen Robo-Hunde: Eine andere feindliche Einheit, die vielen Agenten verstärkt Kopfschmerzen bereitet, sind die Roboter-Hunde. Je nach Art können euch diese teils mit nur einem Schuss töten.

Das Glühwürmchen kann dabei einen Lila-Hund auf dem Schwierigkeitsgrad Herausfordernd mit einem Treffer ausschalten – und das auf enorme Entfernung. Elite-Gegner schickt ihr mit einer EMP-Granate der Techniker-Spezialisierung und einem Glühwürmchen mit 2 „Schüssen“ ins virtuelle Jenseits. Bei Overcharge könnt ihr selbst Elite-Hunde und ganz ohne EMP-Granate mit nur einem Glühwürmchen ausschalten.

Auch nervige Black-Tusk-Heiler könnt ihr so gezielt und vom Weiten wegpusten, noch bevor sie ihre Heil-Box aufstellen können.

Gegen andere Feinde: Doch die Effektivität der beiden Skills beschränkt sich nicht nur auf die bisher beschriebenen Einsatzmöglichkeiten. Egal, ob gegen MG-Schützen mit ihren verwundbaren Schwachpunkten an der Munition oder gegen Rusher – Der Schaum und das Glühwürmchen machen euch auch gegen zahlreiche weitere Feinde das Leben einfacher.

Zumindest ausprobieren lohnt sich allemal. Vielleicht entdeckt auch ihr so einen neuen Lieblings-Skill, von dem ihr das vorher nie gedacht hättet.

Auch dieser Skill wird von vielen unterschätzt

Ebenfalls eine Alternative bei Skills: Ein weiterer unterschätzter Skill, der von so manch einem Spieler empfohlen wird, ist der Köder mit seiner Hologramm-Projektion.

Wie sieht’s aus? Werdet ihr diesen beiden Fertigkeiten eine Chance im Endgame geben? Kennt ihr noch weitere starke Skills oder Skill-Mods, die viele zu Unrecht nicht auf dem Radar haben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

