Auch wenn die Warlords-Erweiterung für The Division 2 und die Änderungen aus Title Update 8 bei vielen Spielern gut ankommen, gibt es auch Probleme. Zu den größten dürften neben Bugs dabei die übermächtigen NPCs und der schlechte Loot auf zunehmenden Schwierigkeitsgraden gehören. Nun haben sich die Entwickler dazu geäußert.

Das sorgt gerade für Diskussionen: Vor Kurzem startete die neue Erweiterung Warlords of New York, begleitet vom großen Title Update 8. Mit an Bord waren nicht nur zahlreiche neue Inhalte, sondern auch viele Änderungen für bestehende Mechaniken und Systeme.

Doch auch wenn bei so manch einem Agenten die neue Erweiterung und die Inhalte aus TU8 gut ankommen – es gibt einige Bereiche, wo es für viele Spieler einfach noch nicht passt. Zu den beiden aktuell wohl am stärksten diskutierten Problemen gehören die Balance auf den höheren Schwierigkeitsgraden sowie der entsprechende Loot.

Was sind die aktuell größten Probleme?

Das stört viele Agenten gewaltig: Wer die Kampagne von Warlords hinter sich hat und tiefer ins Endgame und in die Season 1 eintaucht, wird früher oder später den Schwierigkeitsgrad nach oben schrauben. Und genau dort beginnen für viele die Probleme.

Hat man keinen absoluten God-Build, werden die Gegner mit zunehmender Stufe überproportional stärker. Vor allem Elite-Gegner mutieren zu richtigen Kugelschwämmen, die man teils minutenlang beschießen muss, damit sie endlich umkippen. Man selbst kippt aber nach nur wenigen Schüssen, manchmal auch nur nach einem, aus den Latschen. Das macht vielen keinen Spaß – weder alleine, noch in der Gruppe, wo die Feinde zusätzlich skalieren.

Wer nicht weiß, worum es geht, kann sich hier ein Video von Reddit anschauen, wo 3 Agenten verzweifelt versuchen, eine Heilstation der Black Tusk auf legendärem Schwierigkeitsgrad zu zerstören:

Als wäre das nicht genug, wird man auf den höheren Schwierigkeitsgraden nicht merklich besser für seine Mühen entlohnt, obwohl man teils 30 Minuten mehr für dieselbe Mission braucht. Es ist nicht selten, dass man auf „Herausfordernd“ noch mit Lila-Items „belohnt“ wird. Auch God-Rolls kommen nicht wirklich häufiger vor.

Kurzum: Zwar steht man ungleich schwereren Gegnern gegenüber, aber der Loot wird mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad kaum besser, was das Ganze für viele noch frustrierender macht.

Auch wenn es aktuell noch genügend weitere Baustellen im Spiel gibt, wie fehlerhafter Saison-Fortschritt, nicht zurücksetzbare Kontrollpunkte, die TTK in der Dark Zone, fiese Bugs oder technische Probleme (wie auch nach der heutigen Wartung) – die übermächtigen NPCs sowie der schlechte Loot ist das, wo sich viele möglichst schnell eine Besserung wünschen. Nun haben sich endlich die Entwickler dazu geäußert.

Was sagen die Entwickler dazu?

Woher kommen die Infos? Im State of the Game vom 11. März bestätigten die Entwickler, dass sie sich der Kritik durchaus bewusst sind und betonen, dass man die vielen Kommentare der Community zu diesem Thema mitbekommt und nicht einfach ignoriert.

Das für viele wohl Wichtigste vorweg: Die Entwickler schauen sich mögliche Änderungen bei der Skalierung im Koop und beim Schwierigkeitsgrad an und es werden wohl welche kommen – wenn auch offenbar nur minimale. Wann genau, das verriet man allerdings nicht.

Was soll sich bei den NPCs ändern? Man gestand ein, dass es in einigen Situationen aktuell zu lange dauert, bis die Gegner sterben. Generell sei man mit dem Zustand und der Balance beim „Hard“-Schwierigkeitsgrad zufrieden – genau da möchte man sein.

Der Herausfordernd-Schwierigkeitsgrad wurde für Spieler mit perfekten Builds und maximierten Attributen entworfen. Die Encounter sind dort im Moment etwas überspitzt, was die Gesundheit und den Schaden der NPCs angeht. Zudem schränkt das auch die Build-Vielfalt ein, weil dort alle einfach stumpf auf Schaden (rote Attribute) setzen.

Man will jedoch Build-Vielfalt fördern. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass es hier zu moderaten Anpassungen kommen wird.

„Heroisch“ und „Legendär“ sollen aber immer noch für alle Spieler hart bleiben. Wenn es hier also Anpassungen geben wird, dann nur minimale. Am Ende soll es immer noch herausfordernd sein. Zu einem Spaziergang wird es also nicht.

Auch das Scaling für Elite-Gegner im Koop, also die Erhöhung feindlichen Schadens, Rüstung und Gesundheit bei zunehmender Spielerzahl, funktioniert für Gruppen aus 3 oder 4 Spielern aktuell noch nicht so, wie gewollt.

Kurzum: Die Schwierigkeitsgrade über „Hart“ sind für optimal ausgerüstete Agenten gedacht. Zudem skalieren die Elite-Gegner im Koop nicht so, wie sie sollen. Man schaut hier nach möglichen Anpassungen.

Doch die Entwickler betonen, dass die höheren Schwierigkeitsgrade hart und herausfordernd sein sollen. Mit TU7 wurde vieles zu einfach und man ist an sich glücklich, dass es mit Warlords wieder anspruchsvoller wurde. Zu sehr will man das also nicht ändern und so einfach wie vor Warlords wird es nicht mehr. Aber gleichzeitig sollte es sich auch nicht zu frustrierend und zu sehr nach Kugelschwämmen anfühlen, in die man stumpf Magazin für Magazin versenkt.

Das Ziel ist es also, die Schwierigkeitsgrade und das Skalieren der NPCs anzupassen, die Build-Vielfalt zu erhöhen, sowie die Zugänglichkeit auf höheren Schwierigkeitsstufen zu verbessern. Das alles am besten so, dass es dabei nicht wieder zu einfach wird.

Das sagen die Entwickler zum Loot: Auch zum Loot hat man sich geäußert. Dieser soll ebenfalls verbessert werden. Höhere Schwierigkeitsgrade sollten entsprechend guten Loot droppen und die Spieler beispielsweise nicht auf „Herausfordernd“ mit massenweise Lila-Items überschütten.

Aktuell skalieren zudem die Container in der Open World und in Missionen nicht mit dem Schwierigkeitsgrad. Das ist ebenfalls nicht beabsichtigt und soll geändert werden.

Übrigens, der Raid wird separat ausbalanciert und von all diesen Änderungen nicht betroffen sein.

Was haltet ihr vom aktuellen Zustand von Loot und NPCs auf höheren Schwierigkeitsgraden? Alles OK und alles kann so bleiben? Oder wünscht auch ihr euch Änderungen?