Bei The Division 2 wurden kürzlich Einträge für neue Gear-Sets gefunden. Zwei davon klingen dabei richtig stark, wurden aber bisher noch nicht im Spiel gefunden. Kommen sie mit dem 2. Raid?

Was sind überhaupt Gear-Sets? Bei Gear-Sets handelt es sich um besonders mächtige Ausrüstungs-Sets, die mit zunehmender Anzahl von angelegten Teilen mächtige Boni freischalten. Diese Effekte sollen wiederum bestimmte Spielstile fördern und unterstützen.

Was hat es mit den neuen Gear Sets auf sich? Vor Erscheinen der Warlords-Erweiterung gab es 6 solcher Gear-Sets. Mit Warlords of New York sind offenbar 4 weitere Gear-Sets hinzugekommen. Aber nur 2 davon sind bislang im Spiel gefunden worden – Striker’s Battlegear und System Corruption, die mit der Season 1 verfügbar wurden.

Diese Sets gibt für alle über die Season 1

Doch es gibt auch Einträge für 2 weitere Gear-Sets, die richtig starke Boni aufweisen:

Future Initiative

und Foundry Bullwark

Wie und wann sie im Spiel verfügbar werden, ist bislang nicht offiziell bekannt. Doch ein bekannter Division-Experte hat bereits eine schlüssige Vermutung.

Um diese 2 Gear Sets geht es

Woher kommen die Infos? Die Einträge selbst stammen aus dem aktualisierten „Gear Attribute Spreadsheet“ im „offiziellen“ Wiki des Division-2-Subreddits, wo die Community all ihre Ressourcen zusammenträgt.

Zwar sind diese Infos nicht immer offiziell, gelten aber in der Community als äußerst zuverlässig. Das SubReddit sowie das Wiki werden zudem von JokerUnique gepflegt, der einen guten Draht zu den Entwicklern zu haben scheint und offenbar viele Infos direkt von ihnen bezieht. Auch er selbst und seine Infos gelten als sehr zuverlässig. Deshalb betrachten viele User diese Info als im Prinzip sicher.

Auch wir haben diese beiden fehlenden Sets deshalb bereits bei uns in der Übersicht aufgenommen.

Das kann das Foundry-Bullwark-Set:

Set-Bonus mit 2 Teilen: +10 % Rüstung gesamt

Set-Bonus mit 3 Teilen: +3 % Rüstung pro Sekunde

Set-Bonus mit 4 Teilen: Ihr erhaltet das Talent „Makeshift Repairs“. Wenn eure Gesundheit oder euer Schild Schaden nehmen, erhaltet ihr über die nächsten 10 Sekunden 40 % des Schadens als Heilung zurück. Die Regeneration zählt für Rüstung und Gesundheit.

Dazu kommen noch 2 unterstützende Talente:

Rucksack-Talent Process Refinery – Der Effekt von Makeshift Repairs braucht nur noch 6 statt 10 Sekunden für die Heilung.

Das Talent auf der Weste bewirkt, dass ihr nicht 40 %, sondern 60 % des Schadens als Heilung zurückbekommt.

Was macht Foundry Bullwark stark? Dabei handelt es sich ein Set, dass auf Tanks zugeschnitten ist. Es lässt euch eine ganze Menge einstecken und ist perfekt für Frontkämpfer geeignet, da ihr mit einer kleinen Verzögerung im Prinzip durchgängig geheilt werdet und über eine nicht zu vernachlässigende Rüstungsregeneration verfügt.

Das kann das Future-Initiative-Set:

Set-Bonus mit 2 Teilen: +15 % Fertigkeiten-Reparatur

Set-Bonus mit 3 Teilen: +15 % Fertigkeiten-Dauer / +15 % Abklingzeit-Reduzierung

Set-Bonus mit 4 Teilen: Ihr profitiert vom Talent Ground Control. Bei voller Rüstung erhaltet ihr und eure Verbündeten dadurch +15 % Extra-Waffen- und Fertigkeiten-Schaden. Wenn ihr zudem ein Team-Mitglied heilt, erhaltet ihr und alle Verbündeten im Umkreis von 5 Metern 60 % dieser Heilung.

Dazu kommen noch 2 unterstützende Talente:

Rucksack-Talent Strategic Combat Support: Die Heilung in dem 5 Meter-Umkreis steigt von 60% auf 120 %.

Das Talent auf der Weste bewirkt, dass sich der Schadens-Bonus durch Ground Control von 15% auf 25 % erhöht.

Was macht Future Initiative stark? Dieses Set ist speziell auf die Heiler-Rolle mit Gruppen-Support-Fähigkeiten zugeschnitten. Vorsichtiges Spielen wird belohnt, ihr könnt effektiv heilen (sogar das ganze Team) und euren Verbündeten zudem mit einem starken Schadens-Buff zusätzlich unter die Arme greifen.

Kommen diese 2 neuen Gear Sets als Loot im 2. Raid?

Was haben diese 2 Gear Sets mit dem neuen Raid zu tun? Zwar freut sich bereits so manch ein Agent auf diese vielversprechend klingenden Sets, doch im Spiel wurden sie bisher noch nicht gefunden.

Der bekannte YouTuber und angesehene Division-Experte Epic Slay3rs geht jedoch stark davon aus, dass diese Sets mit dem neuen 2. Raid ins Spiel kommen könnten.

Das spricht laut Epic Slay3rs für den Raid als Quelle: Zum einen zieht er hier eine Parallele zum ersten Raid Operation: Dunkle Stunden. Dort gab es ebenfalls neben einem exklusiven Exotic auch neue Gear-Sets.

Zum anderen wird damit gerechnet, dass demnächst der 2. Raid von The Division 2 erscheinen könnte, der auf 2020 verschoben wurde. Da die beiden anderen Gear-Sets aus Warlords bereits im Spiel sind, ist es durchaus wahrscheinlich, dass diese beiden Sets dann Teil des Loots im neuen Raid sein könnten.

Einen weiteren Hinweis liefert zudem der Name eines Sets. Dieser deckt sich mit dem Namen des 2. Raids. Der neue Raid wird nämlich Foundry-Raid genannt – das Foundry Bullwark würde da also auch von der Bezeichnung her gut passen.

Hier könnt ihr euch das Video von Epic Slay3rs zu diesem Thema anschauen:

Was denkt ihr? Werden wir diese 2 neuen Gear-Sets im 2. Raid von The Division 2 wiedersehen? Oder denkt ihr, sie kommen auf irgendeine andere Art und Weise ins Spiel? Was haltet ihr generell von diesen Sets?