Mit der neuen Erweiterung „Warlords of New York“ kamen viele Änderungen für die Gear-Sets und ein paar neue dazu. Hier findet ihr eine Liste mit allen 10 Gear-Sets von The Division 2.

Was sind Gear-Sets? Im Gegensatz zu der Marken-Ausrüstung von The Division 2 bringen euch Gear-Sets besondere Talente, die ihr nur auf diesen Sets findet. Je mehr Teile ihr von einem ausrüstet, desto mehr Boni geben diese besonderen Ausrüstungs-Teile:

1 Teil – Kein Bonus

2 Teile – Werte-Bonus

3 Teile – Werte-Bonus

4 Teile – Besonderes Talent

Der Spezial-Bonus mit 4 Teilen bringt dabei ein ganz besonderes Talent, das euren Spielstil unterstützen kann. Es lohnt sich aber auch, für manche der Sets sein Kampfverhalten zu ändern, da die Talente zum Teil echt mächtig sind. Mit den Gear-Set-Talenten auf Rucksack und Weste kann das 4er-Talent noch weiter gestärkt werden.

Mit der großen Erweiterung „Warlords of New York“ überarbeiteten die Entwickler fast die gesamte Ausrüstung und auch die Gear-Sets sind nun ganz anders. Hier die Liste der 10 Gear-Sets mit Talenten.

Striker und System Corruption – 2 der neuen Sets mit der Warlords-Erweiterung.

Hard Wired Set – Skills laufen länger

Set-Bonus 2-Teile: 15 % Abklingzeit-Reduzierung

Set-Bonus 3-Teile: 15 % Fertigkeiten-Schaden / 15 % Fertigkeiten-Reparatur

Wie funktioniert der 4-Teile Bonus? Das Talent „Feedback Loop“ unterstützt eure Fertigkeiten mit Laufzeit und Schaden. Jedes Mal, wenn ihr eine eurer Fertigkeit benutzt oder zerstört, lädt sich die andere Fertigkeit wieder auf und ihr bekommt 10 % Fertigkeiten-Reparatur und Fertigkeiten-Schaden für 20 Sekunden.

Rucksack-Talent: Short Circuit Verringert die Abklingzeit von Feedback Loop von 20 auf 10 Sekunden.

Westen-Talent: Positive Reinforcement Erhöht den Effekt von Feedback Loop von 10 auf 25 %.



Wofür eignet sich das Hard-Wired-Set? Skill-Builds mit viel Fertigkeiten-Schaden und einer hohen Fertigkeiten-Stufe können hier profitieren. Habt ihr zum Beispiel das Geschütz in dem einen Slot, könnt ihr mit dem Chem-Werfer im zweiten Slot euer Geschütz immer wieder auffrischen und buffen.

Aktivierte Direktive – Starke Hohlspitz-Munition bei Statuseffekten

Set-Bonus 2-Teile: 15 % Status-Effekte

Set-Bonus 3-Teile: 20 % Nachlade-Geschwindgkeit

Wie läuft das mit dem 4-Teile-Bonus? Durch das Talent „Rules of Engagement“ lassen Gegner, die ihr erledigt und von einem Status-Effekt befallen sind, starke „Hohlspitz-Munition“ fallen. Diese Munition verstärkt den Waffen-Schaden um 20 % und lässt Feinde bluten.

Rucksack-Talent: Emergency Requisition Beim Nachladen werden Kampfressourcen innerhalb von 40 Metern eingesammelt (Repair-Kits, Munition, Granaten).

Westen-Talent: Parabellum Rounds Erhöht den Schadens-Buff der „Hohlspitz-Munition“ von 20 auf 35 %.



Was kann Ongoing Directive? Wenn ihr gern mit Status-Effekten arbeitet, könnte das hier etwas sein. Nehmt Waffen-Talente die Status-Effekte auslösen und mindestens eine Fertigkeit mit Feuer oder ähnlichem mit. Der zweite Fokus sollte auf dem Waffenschaden liegen, um vom Bonus der Geschosse maximal zu profitieren.

Wahrer Patriot – Debuff-Feuerwerk und viel Munition

Set-Bonus 2-Teile: 30 % Munitions-Kapazität

Set-Bonus 3-Teile: 30 % Magazin-Größe

Wie läuft das mit dem 4-Teile-Bonus? Das Talent ist ziemlich verrückt. Wenn ihr auf einen Gegner schießt, bekommt der einen Farb-Buff: Rot, Weiß oder Blau. Je öfter ihr einen Gegner mit einer bestimmten Farbe trefft, desto mehr stapelt sich der Effekt der jeweiligen Farbe. Alle 2 Sekunden wechseln die Farben auf den Gegnern.

Rot: Verstärkt den erhaltenen Schaden des Gegners um 8 %.

Weiß: Einen Gegner zu treffen, füllt die eigene und die Rüstung der Verbündeten um 5 % wieder auf (1 Sekunde Abklingzeit)

Blau: Vermindert den Schaden, den dieser Gegner macht um 5 %.

Wenn ihr die Feinde mit allen Farben schmücken könnt, explodieren die in einer 5 Meter breiten Explosion und machen entsprechend ihrer Gesundheit und Rüstung Schaden in dem Umkreis. (Benannte Gegner richten weniger Schaden an).

Rucksack-Talent: Patriotic Boost Verbessert die Debuffs: Rot auf 12 %, Weiß auf 8 % und Blau auf 12 %.

Westen-Talent: Waving the Flag Debuff-Rotation geht runter von 2 auf 1,5 Sekunden.



Was macht das True-Patriot-Set? Die Debuffs des 4er-Talents geben kompletten Teams die meisten Vorteile, da die Schwächungen für alle Verbündeten gelten. „Weiß“ heilt sogar euer Team. Nehmt ein bisschen Rüstung und ein schnell-feuerndes Sturmgewehr mit und ihr könnt euer Team richtig stark supporten.

Asse und Achten – Scharfschützen-Poker

Set-Bonus 2-Teile: 15 % Scharfschützengewehr-Schaden

Set-Bonus 3-Teile: 20 % Headshot-Schaden

Wie läuft das mit dem 4-Teile-Bonus? Das „Dead Man’s Hand“-Talent kann bei dem irren Patrioten-Talent mithalten. Wenn ihr mit einem Scharfschützen-Gewehr einen Gegner trefft, deckt ihr eine Karte auf. Alle 5 Karten wird der Schaden des nächsten Schusses um 30 % verstärkt. Habt ihr aber eine starke Hand aufgedeckt, hält der Buff noch länger.

Vierling: 4 Schüsse

Full House: 3 Schüsse

Asse und Achten: 2 Schüsse

Rucksack-Talent: Poker Face Beim ersten Treffer deckt ihr gleich 2 Karten auf.

Westen-Talent: No Limit Schadens-Bonus geht von 30 auf 50 % hoch.



Was kann das Raid-Set Aces and Eights? Da das Talent nur triggert, wenn ihr mit einem Scharfschützen-Gewehr die Gegner trefft, habt ihr hier kaum die Wahl. Hoher Waffen-Schaden, wenig Rüstung und bereit aus der hintersten Ecke zuzuschlagen. Ein Sniper-Set mit der Chance auf einen dicken Schadensboost.

Achtung – Raid-Set: Rucksäcke und Westen findet ihr nur im Raid.

Dilemma des Verhandlungsführers – Kritischer Flächenschaden

Set-Bonus 2-Teile: 15 % Kritische Treffer-Chance

Set-Bonus 3-Teile: 20 % Kritischer Treffer-Schaden

Was macht der 4-Teile-Bonus? Wenn ihr Feinde mit kritischen Treffern erwischt, markiert das Talent „Crowd Control“ Gegner für 20 Sekunden. Ihr könnt bis zu 3 Ziele markieren, die dann alle Schaden bekommen, wenn ihr auf eines der Ziele einen kritischen Treffer landet. Dann bekommt nicht nur das markierte Ziel den Schaden, das ihr grade attackiert, sondern auch die anderen markierten Ziele kriegen 60 % des angerichteten Schadens.

Wenn ein markiertes Ziel erledigt wird, erhaltet ihr dann noch 2 % kritische Treffer-Schaden bis zum Ende des Kampfes, maximal 40 %.

Rucksack-Talent: Critical Measures Erhöht den Schaden, den die markierten Ziele bekommen von 60 auf 100 %.

Westen-Talent: Target Rich Enviroment Ihr könnt jetzt 5 statt 3 Ziele markieren.



Was bringt mir Negotiator’s Dilemma? Eine interessante Wahl für Crit-Builds. Es gibt zwar einiges zu beachten, doch wenn ihr das „Markieren“ unter Kontrolle habt, könnt ihr hier eine Menge Schaden verursachen. Besonders Gegner-Teams, die nahe beieinander stehen, räumt ihr weg wie nichts.

Achtung – Raid-Set: Rucksäcke und Westen findet ihr nur im Raid.

Spitze des Speers – Signature-Waffen buffen Schaden

Set-Bonus 2-Teile: 10 % Spezialisierungs-Waffenschaden

Set-Bonus 3-Teile: 10 % Waffenschaden

Was macht der 4-Teile-Bonus? Das Talent „Aggresive Recon“ sorgt dafür, dass ihr nach jedem Kill mit einer der Signature-Waffen der Spezialisierungen um 20 % erhöhten Waffen-Schaden für 60 Sekunden habt. Außerdem bekommt ihr alle 60 Sekunden einmal Munition für die individuellen Waffen.

Rucksack-Talent: Crossbow Expert Ihr bekommt alle 60 Sekunden zusätzlich einen Armbrust-Pfeil (funktioniert nur mit der Spezialisierung „Überlebenskünstler“).

Westen-Talent: Specialized Destruction Erhöht den Waffenschadens-Bonus von „Aggresive Recon“ von 20 auf 40 %.



Wie funktioniert Tip of the Spear? Wenn ihr die individuellen Waffen der Spezialisierungen gern nutzt, bringt euch dieses Set voran. Alle 60 Sekunden bekommt ihr einen Schuss für die Signature-Waffen und wenn ihr damit direkt einen Gegner zerlegt, erhöht sich euer Schaden für eine lange Minute. Ihr müsst daran denken die Groß-Waffen zu verwenden, dann bringt das Set einen ordentlichen Schadens-Buff.

Achtung – Raid-Set: Rucksäcke und Westen findet ihr nur im Raid.

Foundry Bullwark – Schaden bringt Gesundheit und Rüstung zurück

Set-Bonus 2-Teile: 10 % Rüstung gesamt

Set-Bonus 3-Teile: 3 % Rüstung pro Sekunde

Was passiert mit 4 Teilen? Hier hilft das Talent „Makeshift Repairs“ dabei, eine Menge Schaden auszuhalten. Wenn ihr eure Gesundheit oder der Rüstungs-Schild Schaden nimmt, erhaltet ihr über die nächsten 10 Sekunden 40 % des Schadens als Heilung zurück. Die Regeneration zählt für Rüstung und Gesundheit.

Rucksack-Talent: Process Refinery Statt in 10 bekommt ihr die Heilung innerhalb von 6 Sekunden.

Westen-Talent Ihr erhaltet nicht nur 40, sondern 60 % des Schadens als Heilung zurück.



Wofür eignet sich Foundry Bullwark? Ein dickes Tank-Set mit viel Potenzial für die Front-Kämpfer. So gesehen, bekommt ihr mit diesem Set 40 % weniger Schaden als mit anderer Ausrüstung. Zwar kriegt ihr das erst nach ein paar Sekunden zurück, trotzdem werdet ihr so durchgängig geheilt und könnt mit zusätzlicher „Rüstung pro Sekunde“ eine heftige Rüstungs-Regeneration aufbauen.

Future Initiative – Schwacher Heiler macht alle stark

Set-Bonus 2-Teile: 15 % Fertigkeiten-Reparatur

Set-Bonus 3-Teile: 15 % Fertigkeiten-Dauer / 15 % Abklingzeit-Reduzierung

Was, wenn ich 4 Teile hab? Wenn ihr volle Rüstung habt, kriegt ihr und euer ganzes Team durch das Talent „Ground Control“ 15 % Extra-Waffen- und Fertigkeiten-Schaden. Zusätzlich könnt ihr mehrere Verbündete und euch gleichzeitig heilen. Wenn ihr ein Team-Mitglied heilt, bekommen alle in einem Umkreis von 5 Metern ebenfalls 60 % der Heilung. Das gilt auch für euch selbst.

Rucksack-Talent: Strategic Combat Support Die Heilung in dem 5 Meter-Umkreis steigt von 60 auf 120 %.

Westen-Talent : (Name fehlt) Erhöht den Schadens-Bonus des 4-Teile-Talents von 15 auf 25 %.



Was bringt Future Initiative? Dieses Set ist speziell auf Heiler ausgerichtet. Es belohnt ein vorsichtiges Spiel und bufft das Team, wenn ihr keinen Schaden an der Rüstung habt. Außerdem dehnt sich die Heilung aus und ihr könnt theoretisch das ganze Team mit einem Mal heilen. Mit einem Fokus auf Skills holt ihr hier das meiste raus.

Striker’s Battlegear – Belohnt Treffsicherheit mit viel Schaden

Set-Bonus 2-Teile: 15 % Waffen-Handling

Set-Bonus 3-Teile: 15 % Feuerrate

Was bringen 4 Teile? Durch das Talent „Strikers Gamble“ verstärkt jeder Waffen-Treffer den Waffen-Schaden um 0,5 %, bis maximal 50 Stapel. Jede Sekunde verschwindet ein Stapel und jedes Mal, wenn ihr daneben schießt, lösen sich 3 Stapel wieder auf.

Rucksack-Talent: Risk Management Wenn ihr verfehlt, verliert ihr nicht mehr 3 Stapel, sondern nur noch 2.

Westen-Talent: Press the Advantage Ihr könnt nun statt 50 bis zu 100 Stapel sammeln. Euer Waffenschaden kann so um maximal 50 % verstärkt werden.



Was macht das „Striker’s“-Set? Waffen-Schaden und Präzision, dieses Set verlangt von euch Treffsicherheit und gibt im Gegenzug eine Menge Schaden. Waffen mit viel Munition und hoher Feuerrate profitieren hier, ein LMG funktioniert hier gut, aber auch eine MP kann die Stapel schnell vollmachen.

System Corruption – PvP-Set mit Spezial-Skill

Set-Bonus 2-Teile: 15 % Rüstung für Kills

Set-Bonus 3-Teile: 40 % Unterbrecher-Resistenz / 40 % Impuls-Resistenz

Was gibts bei 4 Teilen? Statt eines Reparatur-Kits bringt euch das Talent „Hackstep Protocol“ eine neue Fähigkeit. Alle 20 Sekunden könnt ihr eure Namens-Plakette für 5 Sekunden verstecken und erhaltet in dieser Zeit 50 % Bonus-Rüstung. Diese Fähigkeit könnt ihr unendlich nutzen und aktiviert sie wie sonst die Reparatur-Kits.

Rucksack-Talent: Multithreaded Execution Erhöht den Rüstungs-Bonus von 50 auf 100 %.

Westen-Talent: Compiler Optimization Statt 20 hat die Fähigkeit des Haupt-Talents nur noch 15 Sekunden Abklingzeit.



Wann hilft das Set „System Corruption“? Das Set bringt Boni im PvP und lässt euch Kampfsituationen mit einer besonderen Fähigkeit angehen. Ob zur Flucht oder beim Angriff, „System Corruption“ kann in der Dark Zone extrem nützlich sein, um kurz viel Schaden einstecken zu können und 5 Sekunden einen Vorteil gegenüber dem Gegner zu haben.

Welche Sets hauen für euch am meisten rein und welches sollte man vielleicht besser in der Kiste lassen? Mit Exotics könnt ihr die Power der Sets noch weiter verstärken: