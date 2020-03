The Division 2: Wichtig für Skill-Builds – Skill-Tiers und Overcharge erklärt

Bei The Division 2 wurde mit Title Update 8 und der Warlords-Erweiterung das Skill-System überarbeitet. Wir erklären euch, worauf ihr jetzt achten müsst, wenn ihr gerne Fertigkeiten nutzt und auf Skill-Builds setzt.

Was hat es mit der Überarbeitung auf sich? Vor Kurzem erschienen das Title Update 8 sowie die Erweiterung „Warlords of New York“ für The Division 2. Damit hielten neben neuem Content auch viele Änderungen Einzug ins Spiel.

So wurde beispielsweise das Ausrüstungssystem mit Gear 2.0 grundlegend überarbeitet. Doch auch bei den Skills, also den Fertigkeiten, hat sich einiges getan. Wir nehmen zwei Neuerungen unter die Lupe, die in diesem Zusammenhang besonders wichtig sind.

Egal, ob ihr Gegner am liebsten mit Fertigkeiten vernichtet oder euren Trupp durch Heilung unterstützt – Spielt ihr gerne Skill-Builds, solltet ihr folgendes wissen:

Skill Tiers – Je höher, desto besser

Was sind Skill Tiers? Musste man früher vor allem auf Skill-Power setzen, um mit Mods die Macht der Fertigkeiten zu entfesseln und die einzelnen Skills spezifisch durch Talente auf eurer Rüstung zu stärken, so hat sich das nun geändert.

Hier wird euch eure Skill-Tier angezeigt (Quelle Arekkz Gaming)

Fertigkeiten-Stärke gibt es nicht mehr, sie wurde nun durch universelle Skill Tiers ersetzt – ein vereinfachtes und viel intuitiveres System für Fertigkeiten. Dieses veranschaulicht und bestimmt fortan mit, wie mächtig eure Skills sind.

So funktionieren die Skill Tiers: Die Skill Tier, also die Fertigkeiten-Stufe, wird durch die Anzahl von Rüstungsteilen mit dem Kern-Attribut „Fertigkeiten-Stufe“ bestimmt. Zusätzlich könnt ihr mit bestimmten Talenten die Skill-Tiers für einen kurzen Zeitraum erhöhen. Die Teile bieten jeweils maximal ein „Skill-Tier“ pro Stück. Die Spezialisierung „Techniker“ kommt mit einer Fähigkeit, die euch so schon eine Fertikeiten-Stufe liefert.

Hier das Kern-Attribut +1 Skill Tier (Quelle: Arekkz Gaming)

Insgesamt gibt es 6 Skill Tiers. Habt ihr also 6 Ausrüstungsteile angelegt, wovon euch jedes +1 Skill Tier gewährt, habt ihr die 6. und letzte Skill-Tier erreicht. Über dieses Cap hinaus kommt man nur noch mit der sogenannten Overcharge-Mechanik, eine Art 7. Tier, doch dazu später mehr.

Mit steigender Stufe (Tier) schaltet ihr bestimmte Boni für eure Fertigkeiten frei, die euch dann permanent zur Verfügung stehen. Diese fallen von Skill zu Skill anders aus, doch generell lässt sich sagen – mit steigender Tier werden eure Skills immer mächtiger.

Die zusätzlichen Tier-Effekte lassen sich übrigens bei jedem Skill im Auswahlmenü der Fertigkeiten einsehen.

Das bewirken die Skill-Tiers im Detail: Mit steigender Skill-Stufe erhalten die Skills also einen zusätzlichen Boost für ihre Effekte.

Die Skill-Tier-Boni der Schockfalle (Quelle: Arekkz Gaming)

Nimmt man die neue Schockfalle als Beispiel, so haben die Tiers folgende Auswirkungen:

Tier 1 +2 Fallen +10% Schock-Radius +10% Schock-Dauer



Tier 3 +4 Fallen +30% Schock-Radius +30% Schock-Dauer



Tier 6 +10 Fallen +60% Schock-Radius +60% Schock-Dauer



Bei dem Drohnenschwarm werden dadurch beispielsweise die Anzahl der Ladungen, der Schaden, und die Reichweite erhöht. Bei der Sticky Bomb sind es dann der Schaden, der Explosions-Radius sowie das Fertigkeiten-Tempo des Skills erhöht.

Die Schockfalle (Quelle: Holy_13 Gaming auf YouTube)

Darauf solltet ihr noch achten: Ihr könnt das Kern-Attribut + 1 Skill Tier extrahieren und über die Bibliothek beim Rekalibrieren auf andere Items anwenden.

Eure Skills könnt ihr außerdem unter anderem noch folgendermaßen verstärken oder unterstützen:

Durch bestimmte Talente auf Waffen und Ausrüstung

Durch Attribute auf Rüstungsteilen wie beispielsweise zusätzliche Reparatur-Skills oder Fertigkeiten-Tempo

durch verschiedene Boni von Brand-Sets, wie zusätzliche Fertigkeiten-Dauer oder mehr Skill-Schaden

Durch Skill-Mods

Der Sticky-Bomb-Werfer (Quelle: Holy_13 Gaming auf YouTube)

Der Overcharge-Effekt – So werden Skills noch mächtiger

Was ist Overcharge? Der Overcharge-Effekt ist im Prinzip eine Art siebte Skill Tier. Wird Overcharge erreicht, so werden die Bonus-Effekte eurer ausgerüsteten Skills für eine kurze Dauer enorm stark erhöht.

Der Overcharge-Effekt ist jedoch nur temporär und kann nicht dauerhaft aufrechterhalten werden. Selbst wenn der Skill mit Overcharge genutzt oder eingesetzt wurde, ist der gewaltige Bonus nur temporär.

Als Beispiel: Setzt man die Schockfalle während Overcharge ein, erhält sie unter anderem einen nochmals größeren Radius, als noch auf Skill Tier 6. Endet der Overcharge-Effekt, verschwindet die Schockfalle zwar nicht, doch ihr Radius schrumpft dann auf die Größe, die eurer jeweiligen Skill-Tier entspricht.

Wie erreicht man Overcharge? Den Overcharge-Status kann man triggern, wenn man über das Skill Cap (Skill Tier 6) hinauskommt. Das geht nur über bestimmte Talente auf einigen Rüstungsteilen – beispielsweise über den neuen exotischen Rucksack Acosta’s Go-Bag. Manche Talente bieten allerdings auch die Möglichkeit, direkt von niedrigeren Stufen in den Overchared-Modus zu kommen – wie bei den überarbeiteten exotischen BT-Datenhandschuhen (BTSU Data Gloves) aus Jahr 1.

Mit dem Acosta’s Go-Bag könnt ihr von Skill-Tier 6 in den Overcharge kommen. Der exotische Rucksack besitzt dazu den Perk One in Hand. Dieser bewirkt, dass ihr für 15 Sekunden +1 auf eure Skill Tier erhaltet, wenn ihr einen Feind mit einer Granate trefft. Solltet ihr bereits auf Skill Tier 6 sein (Der Rucksack selbst bietet als Kern-Attribut +1 Skill Tier), kommt dann Overcharge-Effekt zum Zuge.

Auch durch andere Ausrüstungsteile ist es möglich, Overcharge zu erreichen, unter anderem über einen regulären Rucksack – auch wenn es dann etwas anders funktioniert (über die Verwendung von Reparatur-Kits), als bei dem Exotic.

Das bewirkt Overcharge im Detail: Wie bereits erwähnt, werden die bereits mächtigen Bonus-Effekte der Skill Tier 6 durch Overcharge nochmals kräftig geboostet.

Hier bei der Schockfalle zum Vergleich:

Die OVercharge-Boni der Schockfalle (Quelle: Arekkz Gaming)

Tier 6 +10 Fallen +60% Schock-Radius +60% Schock-Dauer



Overcharge +12 Traps +70% Schock-Radius +200% Schock-Dauer



Die Skill Tiers und Overcharge im Video: Hier wird das Ganze nochmal durch den bekannten YouTuber Arekkz Gaming erläutert.