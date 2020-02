Mit der neuen Erweiterung „Warlords of New York“ spendiert The Division 2 euren Agenten neue Skills. Einige davon sind bereits bekannt. Zudem lassen sich auch über die Seasons neue Skills verdienen. Wir fassen zusammen, was man bisher dazu weiß.

Was hat es mit der neuen Erweiterung auf sich? Erst vor Kurzem ging der letzte Inhalt von Jahr 1, die Episode 3, an den Start. Doch bereits am 3. März kommen die nächsten neuen Inhalte für The Division 2 – und zwar in Form der großen Erweiterung „Warlords of New York“.

Das Warlords-Addon bringt zahlreiche Änderungen und eine Menge neuer Inhalte ins Spiel: unter anderem eine neue Open World in New York und frische Spielzeuge für die Agenten wie neue exotische Waffen oder neue Skills.

Das nahmen wir uns zum Anlass, um die neuen Fertigkeiten der Agenten näher zu beleuchten.

Diese neuen Skills sind bereits bekannt

Das wissen wir schon: Bisher sind 3 Skills bereits bekannt – dazu ein paar Varianten der jeweiligen Fertigkeiten.

Quelle: Holy_13 Gaming auf YouTube

Dazu zählen

die Falle (Trap) mit 2 verschiedenen Ausführungen

der Köder (Decoy)

sowie die Haftbombe (Sticky Bomb) mit 3 verschiedenen Ausführungen

Insgesamt sind aktuell also 6 neue Skill-Ausführungen bekannt.

Was können die neuen Skills? Im bisher gezeigten Gameplay zur neuen Erweiterung konnte man schon einige neue Skills im Einsatz sehen. Man hat sogar bereits einige Details entdeckt, die Rückschlüsse auf die Funktion mancher Modifikationen zulassen.

Quelle: Holy_13 Gaming auf YouTube

Die Falle:

Die Schock-Ausführung der Falle kann ähnlich wie der Drohnenstock geworfen werden. Diese sendet dann Stromschläge aus, die Gegner in der Nähe schocken und mit einer Art Stromkette binden.

Was die zweite Ausführung der Falle kann, ist noch nicht genau bekannt. Doch Ingame-Symbole deuten darauf hin, dass es sich um eine Explosiv-Version handeln wird.

Quelle: Holy_13 Gaming auf YouTube

Der Köder:

Der Köder verfügt bisher nur über eine bekannte Ausführung. Er kann geworfen werden und erzeugt dabei ein Hologramm mit dem Abbild eures Agenten, das die Aufmerksamkeit der Gegner auf sich zieht und euch so die Chance zum Rückzug oder zum Flankieren gibt.

Quelle: Holy_13 Gaming auf YouTube

Die Haftbombe:

Die bereits aus dem ersten Teil bekannte Sticky Bomb, die aus einem handlichen Werfer abgefeuert wird, kommt mit insgesamt 3 verschiedenen Abwandlungen.

In der Grundausführung gleicht sie im Prinzip einer Granate, die verschossen wird, an Gegnern haften bleibt und dann auf Knopfdruck ferngezündet werden kann.

Außerdem gibt es eine Feuer-Variante der Sticky Bomb, die dann am Gegner haften bleibt und dann mit Feuer um sich sprüht und alles in einem bestimmten Umkreis in Brand setzt.

Abgerundet wird die Sticky Bomb durch eine EMP-Version. Dabei handelt es sich um ein EMP-Störgerät, das verschossen werden kann und feindliche Skills oder beispielsweise die Roboter-Hunde der „Black Tusk“ außer Gefecht setzt.

The Division 2 bringt 4 neue Brand-Sets für mehr Build-Vielfalt – Das können sie

Wie bekommt man die neuen Skills? Die Schockfalle, der Köder, sowie die reguläre und die Feuer-Sticky-Bomb spielt ihr euch frei, in dem ihr die 4 Warlords aus der Kampagne der neuen Erweiterung besiegt. Dabei handelt es sich im Prinzip um ihre Skills, die ihr dann übernehmen könnt.

Quelle: Holy_13 Gaming auf YouTube

Doch wie bekommt man die anderen Skill-Variationen? Zum einen könnte der Skill beispielsweise über eine neue Spezialisierung kommen, wie es unter anderem beim Geschütz oder der Drohne der Fall war. Doch offenbar gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, die bislang unter dem Radar geblieben ist – die Seasons, wie im Falle der EMP-Haftbombe.

Bald lassen sich über die Seasons weitere neue Skills verdienen

Das ist interessant: Die Warlords aus der neuen Erweiterung sind offenbar nicht die einzigen Hochwert-Ziele, auf die wir in Zukunft treffen werden. Darüber sprachen die Entwickler in einem Stream nach dem Reveal der neuen Erweiterung.

Auch die Season 1, die am 10. März startet, wird eine Art eigenen neuen Warlord oder eine Art Spitzengegner haben, den es zu jagen und auszuschalten gilt. Diesen schaltet man frei, indem man 4 kleinere saisonale Gegner ausschaltet, die im Abstand von 3 Wochen live gehen und durchgehend während der Saison verfügbar bleiben. So soll auch die Story nach Warlords of New York vorangetrieben werden.

Die Roadmap für die Season 1

Ist man bei dieser sogenannten saisonalen Global Manhunt erfolgreich und bringt den saisonalen Ober-Schurken zur Strecke, dann gibt es als Belohnung seinen einzigartigen Skill – im Falle der Season 1 die EMP-Variante der Sticky Bomb.

Dafür hat man aber offenbar nur ein bestimmtes Zeitfenster zur Verfügung, sprich die 12 Wochen dauernde Saison. Danach lässt sich der Skill zunächst nicht mehr erspielen.

Dieser soll wohl später auf irgendeinem Wege wieder ins Spiel kommen. Doch wie und wann genau ist bislang nicht bekannt.

So könnte es in Zukunft laufen: Denkbar und naheliegend ist, das mit weiteren Seasons auf diesem Wege auch weitere Skill-Variationen oder möglicherweise sogar komplett neue Skills ins Spiel kommen. Aber auch potenzielle neue Spezialisierungen könnten unsere Agenten in Zukunft weiterhin mit neuen Varianten ausstatten.

Übrigens, weitere Details sowie Gameplay von einigen neuen Skills findet ihr in diesem YouTube-Video von Holy_13 Gaming:

Was haltet ihr davon, dass einige Skills sich offenbar über zeitlich begrenzte Season verdienen lassen? Eine gute Motivation oder eine Zumutung für Späteinsteiger oder Spieler mit wenig Zeit?