Bei The Division 2 geht bald die große Erweiterung „Warlords of New York“ mit vielen neuen Items an den Start. Mit dabei wohl 10 neue Exos. Die ersten beiden sind schon bekannt und sehen verdammt gut aus.

Was sind das für Exos? In der Review-Show der großen Ankündigung zu „Warlords of New York“, dem fulminanten Start des „Jahr 2“ bei The Division 2, stellten die Entwickler bereits 2 neue Exotics vor.

Das Run&Gun-SMG „Lady Death“

Das unersättliche LMG „Bullet King“

Insgesamt werden wir wohl im Laufe der Erweiterung 10 neue Exos genießen dürfen. Warlords startet am 3. März und hier gibt es schon einmal einen kleinen Leckerbissen mit den Details zu den ersten bekannten exotischen Waffen.

Wenn ihr euch die Szenen der Review-Show und die Bilder zu den Exos genauer ansehen wollt, schaut bei dem englischen Video des Division-YouTubers „NothingButSkillz“ vorbei.

Das können die Exos „Lady Death“ und „Bullet King“

Was kann die „Lady Death“? Diese fiese Waffe trägt stolz einen Schädel-Kopf der Freiheits-Statue am Magazin und beschützt seinen Benutzer mit einem Schlagring am Untergriff. Laut der Entwickler spielt sich die Waffe auch genauso aggressiv, wie sie aussieht.

Wie sehen die Talente aus? Die Waffe könnte wohl jeden Run&Gun-Build veredeln und bietet dazu die passenden Talente. Es wurde bisher über 2 bestimmte Eigenheiten der Waffe gesprochen. Wie die sich auf die Talente aufteilen, ist bisher aber nicht bekannt.

Talent „Breath free“ („Atemlos“ oder „außer Atem“) Je mehr ihr euch bewegt, lauft oder rennt, desto mehr Stapel sammelt die Waffe. Je höher die Stapel, desto mehr Schaden teilt ihr aus. Landet ihr einen Kill mit der Waffe, erhöht sich euer Tempo.



Die Talente unterstützen also ein sehr mobiles Spiel und helfen durch den Tempo-Buff beim Flankieren von Gegnern. Ob sich die Stapel schneller füllen, wenn ihr schneller unterwegs seid, ist aber noch nicht klar.

Was gibt es noch zu wissen? Die Waffe soll wohl optimal mit einem der neuen Gear-Sets funktionieren. Dir Entwickler wollten hier aber noch nicht zu viel verraten.

Was macht den „Bullet King“ besonders? Dieses vergoldete LMG soll der beste Freund von allen Agenten werden, die immer Probleme mit ihrer Magazin-Größe haben, denn sie muss nicht nachgeladen werden.

Dieses Waffen-Monster kommt mit einem sehr hohen DPS-Wert ins Spiel und dürfte Gegner reihenweise aus dem Weg räumen. Dazu bringt das Edelmetall-Gewehr noch einen richtig starken Gruppen-Buff.

Welche Talente sind schon bekannt? Hier sprachen die Entwickler ebenfalls über eines der Talente, gaben aber keine Auskunft darüber, ob es sich um ein einzelnes Talent handelt oder die beiden Eigenschaften getrennt voneinander kommen.

Talent „Bullet Hell“ („Kugel-Hölle“) Diese Waffe muss nicht nachgeladen werden. Nach 100 Treffern werden die Magazine aller Team-Mitglieder voll geladen.



Genauer ins Detail gingen die Entwickler noch nicht, aber die Talente hören sich verdammt stark an. Das Magazin umfasst wohl alle LMG-Kugeln im Inventar und braucht nicht nachgeladen zu werden, dazu könnt ihr nach 100 Treffern die Magazine eurer Kumpel aufladen.

Weitere Infos zum Bullet King: Spielern von The Division 1 dürfte der Name „Bullet King“ noch gut in Erinnerung sein. Das war ein Boss, den so einige Agenten damals viele Male erledigt haben, da er die Chance auf ein bestimmtes Exo bot. Nun bekommen wir in Division 2 die Möglichkeit, in seinem Namen weiter auf die Jagd zu gehen.

Hier ist eine Liste von 12 Jahr-1-Exotics und wie Ihr sie bekommt

Gear 2.0 bringt schon viel neue Ausrüstung, doch es kommt noch mehr

Welche weiteren besonderen Ausrüstungsteile können wir erwarten? Neben den Exos kündigten die Verantwortlichen beim Entwickler-Studio „Massive“ noch weitere neue Ausrüstung an:

4 neue Brand-Sets

10 Exotics

2 Waffen

19 benannte Items

2 Gear-Sets

Die Items sollen wohl mit dem neuen Season-System ins Spiel kommen, könnten aber auch gleich zum Start der Warlords-Erweiterung zu Verfügung stehen.

Zusammen mit den Änderungen der Rekalibrierung und Skill-Tiers und der Überholung des kompletten Ausrüstungs-Systems dürfte es hier erst einmal genug Futter für unsere Builds geben. Eine neue Hunter-Maske soll wohl sogar jetzt schon in Episode 3 zu finden sein.

Coole Exos mit starken Talenten sind gern gesehen! Meint ihr, die beiden verrückten Kanonen hier bringen den Spaß, den die Talente versprechen?