Nicht mehr lange und The Division 2 geht mit „Warlords of New York“ ins Jahr 2. Findet hier heraus, wie wir auf Stufe 40 kommen und was mit dem Gear-Score passiert.

Was geht bei The Division? Der große Lootshooter The Division 2 ändert mit der großen „Warlords of New York“-Erweiterung viele Mechaniken und zwar grundlegend.

„WoNY“ kommt schon am 3. März und auch das Level-System bleibt davon nicht verschont:

Max-Level geht hoch von Stufe 30 auf 40. Das gilt für alle Spieler der neuen Kampagne in New York.

Gear-Score geht hoch von 500 auf 515. Das gilt für Agenten, die entweder in DC bleiben oder die Erweiterung nicht kaufen.



Mit meinen derzeitigen Infos und einer Zusammenstellung von Windows Central erkläre ich in diesem Artikel das neue Level-System.

Sobald wir nach New York gehen, spielt der Gear-Score keine Rolle mehr.

„Warlords of New York“-Erweiterung verbessert Level-System

Für wen ist Level 40? Wenn wir die neue Erweiterung kaufen, haben wir zum Start die Wahl: Beginnen wir direkt mit der Kampagne in New York oder treiben wir uns noch ein bisschen im gewohnten Washington D.C. rum?

Sobald die Kampagne um Aaron Keener startet, beginnt das Leveln von Stufe 30 auf Stufe 40. Bis wir dann die maximale Stufe und den Boss besiegt haben, kommen wir nicht mehr nach DC zurück.

Ganz nebenbei verliert die Ausrüstungs-Stufe an Bedeutung, da es nur noch Gear auf Stufe 40 geben wird und alles auf dieser Stufe droppt. Selbst wenn wir nach der erfolgreichen Jagd nach DC zurückkehren, looten wir hier ebenfalls nur noch Level-40-Zeug.

Wer braucht den Gear-Score noch? Die Ausrüstungs-Stufen verschwinden nicht völlig aus dem Spiel. Wenn ihr die Erweiterung nicht kauft oder noch in DC bleiben wollt, farmt ihr weiter Ausrüstung mit Gear-Score.

Das Maximum wird allerdings hochgesetzt, von aktuell 500 auf dann 515. Das gilt für alle Jahr-1-Inhalte. Solange ihr die Kampagne in New York nicht startet, bleibt weiterhin die Ausrüstungs-Stufe der wichtigste Wert für die Ausrüstung.

Auf Ausrüstungs-Stufe 500 kriegt man öfter Zeug auf niedrigeren Stufen, das nervt!

Warum ist das besser? Ohne die Ausrüstungs-Stufen wird das System deutlich einfacher und vor allem klärt es einen großen Logikfehler, den das alte System hatte. Nämlich dass wir oft auch nach unzähligen Stunden des Lootens immer noch mit Ausrüstung unterwegs sind, die nicht auf der Max-Stufe 500 ist.

Aktuell gibt es Ausrüstung auf niedrigeren Stufen, die besser sein kann, als ein Teil mit der maximalen Stufe. Das wird sich mit dem neuen System ändern und der Kram auf Level 40 soll wirklich das Beste sein, was wir auf den Straßen der beiden Großstädte finden können.

Der Raid wird dann übrigens mit beiden Level-Systemen spielbar sein. Eine Version für Agenten auf Ausrüstungs-Stufe 515 und einmal für Spieler auf Level 40.

Neues Looten & Leveln für alle und für immer!

Was passiert mit unserem jetzigen Zeug? Ein Großteil der jetzigen Ausrüstung wird nutzlos und kann zerlegt werden, wenn wir nach New York gehen. Das schafft Platz in der Truhe und mit dem neuen Rekalbrierungs-System dürfte die sich nicht mehr ganz so schnell füllen.

Sogar die Exotics werden vorerst unnütz und müssen neu gefarmt werden. Doch bis auf die Raid-Waffe „Adlerträger“ dürften sich die Exos schon nach und nach wieder ansammeln.

Wie ist das nach Stufe 40? Für die Zeit nach Level 40 haben sich die Entwickler ebenfalls etwas überlegt. Es wird ein unendliches Fortschritts-System eingeführt, mit dem wir gesammelte Ressourcen dafür verwenden können, unsere Agenten weiter zu verbessern und zu spezialisieren.

Das neue Fortschritts-System zeigt mindestens 800 Extra-Stufen zum Leveln. Den Bereich „Scavenging“ wollten die Entwickler noch nicht weiter erklären, dürfte einigen aber aus Division 1 vertraut sein.

Ob das wirklich unendlich ist und was es kosten wird, unsere Charaktere noch weiter zu verfeinern, werden wir mit dem Update sehen.

Was machen die Level-30-Booster? Eine weitere Neuerung des Systems bieten die 30er Booster. Wenn wir die Erweiterung vorbestellen, erhalten wir einen solchen Booster und können einen unserer Agenten direkt auf Stufe 30 holen, mit einer vollen Montur Ausrüstung auf Gear-Score 500.

So könnten wir zum Beispiel einen Agenten auf Level 30 lassen, um vielleicht noch mit Kollegen zu zocken, die sich die Erweiterung nicht geholt haben und erst mal wieder reinschauen wollen. Weitere Booster gibt es dann wohl im Shop.

Endlich verschwindet der ungeliebte Gear-Score, zumindest in New York. Was sagt ihr dazu?