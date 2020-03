Mit der „Warlords of New York“-Erweiterung hielten insgesamt 10 neue exotische Items Einzug in The Division 2. Wir zeigen euch, was die neuen exotischen Waffen und Rüstungsteile ausmacht und erklären, wo ihr sie findet.

Was hat es mit den neuen Exotics aus sich? Vor kurzem ging mit Warlords of New York eine große Erweiterung für The Division 2 an den Start und läutete im Prinzip das zweite Jahr des Open-World-Shooters ein.

Das Addon brachte zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen ins Spiel, darunter auch 10 neue exotische Gegenstände, die nur für Warlords-Besitzer zu bekommen sind. Doch welche Exos sind das genau? Was können sie und wie bekommt man sie?

Was für Exotics sind das? Die 10 neuen Exotics teilen sind gleichmäßig in Waffen und Rüstungen auf. Mit Warlords gibt es also:

5 neue exotische Waffen

5 neue exotische Rüstungsteile

Auf reddit haben Spieler bereits deren einzigartigen Talente sowie die häufigsten Fundorte dieser Exotics zusammengetragen. Wir fassen das Ganze nachfolgend für euch zusammen.

Beachtet jedoch, dass es von zahlreichen neuen Exos noch keine Bilder gibt.

Übrigens, die neuen Exotics sind nur über ihre genannten Quellen verfügbar. Ihr könnt sie nicht mithilfe des „Zielgerichtete Beute“-Features (Targeted Loot) erspielen, nachdem ihr sie erstmals erhalten habt.

Das sind die 5 neuen Waffen-Exotics aus Warlords of New York

Mit Warlords wurde das bisherige exotische Arsenal, das jüngst in Form des Chamäleon-Sturmgewehrs bereits Zuwachs bekam, nun um eine Pistole, ein Sturmgewehr, ein MG, ein Gewehr sowie eine MP bereichert.

Bighorn

Bighorn – Sturmgewehr

Was macht die Waffe aus? Das einzigartige Talent heißt Big Game Hunter. Nutzt man das Visier der Waffe, so schaltet sie in einen halbautomatischen Feuermodus, wo jeder Schuss 450% Waffenschaden verursacht.

Wo findet man dieses Waffen-Exotic? Vor allem in legendären Missionen und Fraktions-Stützpunkten.

Bullet King

Bullet King – LMG (Maschinengewehr)

Was macht die Waffe aus? Der Bullet King kommt mit dem Talent Bullet Hell. Damit muss diese Waffe niemals nachgeladen werden. Zudem wird nach allen 100 Kugeln, die beliebige Gegner treffen, etwas Munition in eure und die Reserven eurer Verbündeten geladen.

Wo findet man dieses Waffen-Exotic? Hauptsächlich in Missionen mit der Rikers-Fraktion. Mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad steigt dabei auch die Chance auf einen Drop dieser Waffe.

Regulus – Pistole

Was macht die Waffe aus? Das einzigartige Talent nennt sich Regicide. Kopfschuss-Kills teilen dadurch 400% Waffenschaden aus und verursachen einen Blutungs-Effekt bei Feinden in einem Umkreis von 5 Metern um das ausgeschaltete Ziel.

Wo findet man dieses Waffen-Exotic? Das ist noch nicht bekannt.

The Ravenous – Gewehr

Was macht die Waffe aus? Dieses Gewehr besitzt das einzigartige Talent Geri und Freki. Beim Betätigen des Abzugs werden dadurch beide Läufe abgefeuert.

Feuert man aus der rechten Schulter, setzen Treffer dabei sogenannte offensive Primer am Gegner. Beim Feuern aus der linken Schulter sind es defensive Primer. Treffer aus einer Schulter detonieren dann die Primer, die aus der anderen Schulter gesetzt wurden.

Bei der Detonation verursacht jeder offensive Primer 75% Waffenschaden. Jeder defensive Primer verleiht euch +2% Bonus-Rüstung für 5 Sekunden. Die Effektivität der Primer wird bei 10 Stapeln verdoppelt.

Wo findet man dieses Waffen-Exotic? Das ist bislang noch nicht bekannt.

Lady Death

Lady Death – SMG (Maschinenpistole)

Was macht die Waffe aus? Das Talent von Lady Death nennt sich Breath Free.

Wenn ihr euch bewegt, bekommt ihr vier Stapel (Stacks) pro Sekunde, acht, wenn ihr sprintet. Maximal sind 40 möglich.

Jede abgefeuerte Kugel verbraucht einen Stapel und verstärkt den Schaden um 60%. Kills gewähren +20% Bewegungsgeschwindigkeit für 10 Sekunden.

Wo findet man dieses Waffen-Exotic? Hauptsächlich von denn 22 benannten Bossen in New York, aber auch in Fraktions-Kisten.

The Division 2 hat ein geniales Feature, das andere Shooter kopieren sollten

Das sind die 5 neuen Rüstungs-Exotics aus Warlords of New York

Bis auf die Handschuhe hat jeder Rüstungs-Slot mit Warlords ein neues Exotic spendiert bekommen.

Acosta’s Go-Bag – Rucksack

Was macht dieses Rüstungsteil aus? Acosta’s Go-Bag verfügt über 2 Talente: One in Hand und Two in the Bag.

One in Hand bewirkt, dass ihr für 15 Sekunden +1 auf eure Skill Tier erhaltet, wenn ihr einen Feind mit einer Granate trefft. Solltet ihr bereits auf Skill Tier 6 sein, kommt der Overcharge-Effekt zum Zuge. Dadurch erhöht sich die Power der Skills für eine kurze Zeit sehr stark.

Two in the Bag spendiert dem Träger einige nützliche Boosts:

+1 Reparatur-Kit-Kapazität

+3 Granaten Kapazität

+25 % Munitionskapazität

+10 % auf Reparatur-Skills (wie Drohne)

+10 % auf durch euch verursachte Status-Effekte

Wo findet man dieses Rüstungs-Exotic? Verstärkt in Fraktions-Kisten, aber offenbar auch von benannten Bossen.

Tardigrade Armour System

Tardigrade Armour System – Weste

Was macht dieses Rüstungsteil aus? Das Talent dieser exotischen Weste nennt sich Ablative Nano-Plating. Wann immer eure oder die Rüstung eines Verbündeten bricht, erhalten diese für 10 Sekunden 80% eurer Rüstung als Bonus-Rüstung.

Pro Verbündeten sind es 45 Sekunden Cooldown. Tötet ihr allerdings einen Feind mit der Signaturwaffe eurer jeweiligen Spezialisierung, wird dieser Cooldown für alle Verbündeten zurückgesetzt.

Wo findet man dieses Rüstungs-Exotic? Vor allem in Missionen mit den True Sons. Mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad steigt dort auch die Drop-Chance.

Imperial Dynasty

Imperial Dynasty – Holster

Was macht dieses Rüstungsteil aus? Dieses neue Rüstungs-Exotic kommt mit dem Talent Dragon’s Glare. Während ihr euch im Kampf befindet, wird der Brand-Effekt auf den Feind angewandt, der euch innerhalb eines Radius von 20 Metern am Nähesten steht. Dieser Effekt hat einen Cooldown von 40 Sekunden.

Wo findet man dieses Rüstungs-Exotic? Passend zum Feuer-Effekt gibt es das Exotic verstärkt in Missionen mit den Cleaners. Mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad erhöht sich die Drop-Chance.

NinjaBike Messenger Kneepads

NinjaBike Messenger Kneepads – Knieschoner

Was macht dieses Rüstungsteil aus? Das einzigartige Talent der NinjaBike Messenger Kneepads nennt sich Parkour. Bewegt man sich von Deckung zu Deckung oder klettert, und rutscht über ein Hindernis, wird die aktive Waffe nachgeladen.

Wo findet man dieses Rüstungs-Exotic? In Supply Drops und als Drop nach Boss-Kills in der Dark Zone.

Coyote’s Mask

Coyote’s Mask – Maske

Was macht dieses Rüstungsteil aus? Das Talent dieser Maske heißt Pack Instincts. Der Träger und seine Verbündeten erhalten einen Bonus, basierend auf der Distanz zum zuletzt getroffenen Ziel:

Bei 0 – 15 Metern erhaltet ihr +25% auf kritischen Treffer-Schaden

Bei 15 – 25 Metern gibt es +10% kritischen und Treffer-Schaden und +10% Chance auf kritische Treffer

Ab 25 Metern erhöht sich die Chance auf kritische Treffer um +25%

Wo findet man dieses Rüstungs-Exotic? Dabei handelt es sich um eine Saison-spezifische Belohnung aus der Season 1 (startet am 10.03.). Man erhält sie auf Saison-Rang 35.

Was haltet ihr von den neuen Exotics? Habt ihr bereits einen Favoriten? Falls ihr eine der Waffen bereits gefunden habt, bei denen der Fundort in diesem Artikel fehlt, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.