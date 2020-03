The Division 2: Exotisches SMG Lady Death – So findet ihr es, das kann es

Mit Warlords of New York findet ihr in The Division 2 jetzt zehn neue Exotics. Was euch das exotische SMG Lady Death bringt und wo ihr es findet, erklären wir euch hier.

Was ist Lady Death? Diese Maschinenpistole (Mp oder SMG) gehört zu den 10 neuen Exotics, die jüngst mit der neuen Erweiterung Warlords of New York bei The Division 2 eingeführt wurden.

Bereits gefunden wurden beispielsweise schon der exotische Rucksack Acosta’s Go-Bag oder die neuen NinjaBike-Knieschoner.

Was kann Lady Death? Dabei handelt es sich um eine Maschinenpistole mit 900 RPM und einem 32-Schuss-Magazin. Sie verfügt über 3 Attribute sowie über ein exotisches Talent:

Die beiden Kern-Attribute verleihen der Waffe zusätzlichen SMG-Schaden sowie zusätzliche Chance auf kritische Treffer.

Das Attribut sorgt dann für mehr Schaden gegen Rüstung.

Das Exotic Lady Death findet ihr häufig als Loot von Bossgegnern mit Namen.

Das Talent von Lady Death nennt sich Breath Free und bringt folgende Boni mit sich:

Wenn ihr euch bewegt, bekommt ihr vier Stapel (Stacks) pro Sekunde, acht, wenn ihr sprintet. Maximal sind 40 möglich.

Jede abgefeuerte Kugel verbraucht einen Stapel und verstärkt den Schaden um 60%.

Kills gewähren +20% Bewegungsgeschwindigkeit für 10 Sekunden.

Für wen eignet sich die Waffe? Aufgrund der Attribute und des Talents wird schnell deutlich – die Waffe ist komplett auf einen offensiven Run&Gun-Spielstil ausgerichtet, bei dem ihr euch viel bewegt, um die Gegner herumschwirrt und sie auf nahe Distanz bekämpft.

So bekommt ihr das Exotic Lady Death

Wo findet ihr die Waffe? Viele der neuen Exotics, die mit Warlords of New York in The Division 2 eingeführt wurden, findet ihr im Grunde überall im Spiel. Sie werden zufällig gedroppt oder ihr entdeckt sie in Kisten. Je höher euer Schwierigkeitsgrad eingestellt ist, desto höher ist die Chance, ein neues exotisches Item zu finden.

Lady Death wurde bisher noch nicht so oft entdeckt, weswegen es natürlich sein kann, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt, an das Exotic zu kommen, als die hier beschriebenen:

Ein Spieler erklärt, dass er das Exotic SMG Lady Death als Beute von den Riker-Bossen Adam und Eve bekam.

Ebenso wurde Lady Death schon bei Bossen der Cleaner gefunden.

Die exotische Waffe sollte aber auch von anderen Boss-Gegnern droppen. Vor allem, wenn es sich um benannte Gegner handelt.

Lady Death ist aber offenbar verstärkt in Fraktions-Kisten der Hyenas zu finden.

Außerdem taucht die Waffe häufiger als Beute bei den Hyenas-Bounties auf.

Generell hat man in allen Aktivitäten rund um die Hyenas offenbar erhöhte Chancen darauf.

Wie bei allen Exotics braucht ihr bei Lady Death aber vor allem Glück. Manchmal droppt die Waffe recht schnell, manchmal wird die Jagd danach zur Geduldsprobe.

Habt ihr das SMG schon gefunden? Wenn ja, lasst uns in den Kommentaren wissen, wo genau das war.