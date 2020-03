Kurz nach dem Start von The Division 2: Warlords of News York finden Spieler die ersten neuen Exotics. Wir zeigen euch, wo ihr die neuen exotischen „NinjaBike Messenger“-Knieschoner bekommt und was sie im Detail können.

Was hat es mit dem neuen Exotic auf sich? Nachdem das Title Update 8 sowie die Warlords-Erweiterung nun kürzlich veröffentlicht wurden, stürzen sich viele Agenten in die neuen Inhalte. Dabei wurden bereits mehrere der insgesamt 10 neuen Exotics entdeckt, die mit der neuen Erweiterung ins Spiel kamen.

Dazu zählen auch die neuen exotischen NinjaBike-Messenger-Knieschoner, die zahlreiche Division-1-Veteranen sofort als Referenz auf den NinjaBike-Rucksack aus dem ersten Teil erkennen dürften. Doch bis auf den Namen hat dieses neue Exotic nichts mehr mit dem Rucksack aus The Division 1 gemein.

Das sind die neuen exotischen NinjaBike Messenger Kneepads

Beachtet: Diese Knieschoner könnt ihr nur bekommen, wenn ihr die neue Warlords-Erweiterung besitzt.

Das können die exotischen Knieschoner: Die Knieschoner sind komplett auf Offensive ausgerichtet und haben nur rote Attribute.

Das Kern-Attribut gibt euch +15 % Waffenschaden

das erste Attribut verleiht + 4 % Chance auf kritische Treffer

das zweite Attribut kommt mit + 11,2 % kritischer Treffer-Schaden

Das Talent heißt Parkour: Bewegt ihr euch von Deckung zu Deckung oder klettert, beziehungsweise rutscht ihr über ein Hindernis, wird eure aktive Waffe nachgeladen.

Quelle: n0ctiskun auf Reddit

Für wen eignet sich dieses neue Exotic? Alle, die gerne offensiv spielen, können von diesem neuen Exotic profitieren. Doch am stärksten sind die neuen Knieschoner wohl in Verbindung mit LMGs, also mit Maschinengewehren.

Denn der größte Nachteil der LMGs ist die Nachladezeit. Dort dauert das Nachladen ewig, entfällt bei richtiger Spielweise mit dem neuen Exotic aber komplett, sodass ihr diese Waffengattung viel effektiver einsetzen könnt.

So bekommt ihr dieses neue Exotic: Aktuell sieht es so aus, als gäbe es die NinjaBike-Knieschoner ausschließlich in der Dark Zone. Der erste bislang dokumentierte Fund stammt aus der Dark Zone West in D.C. Ihr müsst also nach Washington zurück und in der Dark Zone Bosse töten. Dort können die Kneepads dann droppen und müssen anschließend noch erfolgreich extrahiert werden.

Was haltet ihr von diesem neuen Rüstungs-Exotic? Ein Must Have oder lassen euch diese Knieschoner komplett kalt?