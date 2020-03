Mit Warlords of New York finden auch einige neue Exotics ihren Weg in den Online-Shooter The Division 2. Wir erklären euch, wie ihr an den neuen Exotic-Rucksack Acosta’s Go-Bag kommt.

Was ist Acosta’s Go-Bag? Der Rucksack ist eines der 10 neuen Exotics aus der Warlords-Erweiterung von The Division 2. Neben den „NinjaBike Messenger“-Knieschonern und der Lady-Death-SMG gehört er zu den ersten gefundenen Exotics von Warlords of New York und verfügt über einige interessante Eigenschaften.

Das steckt im neuen exotische Rucksack

Was kann der neue exotische Rucksack? Der neue Rucksack ist auf den Einsatz von Skills und Granaten ausgelegt und hat folgende Attribute:

Kern-Attribut spendiert euch +1 bei den Skill Tiers

Das erste Attribut verleiht dem Träger zusätzliches Fertigkeiten-Tempo

Das zweite Attribut gibt zusätzlichen Fertigkeiten-Schaden

Zudem verfügt Acosta’s Go-Bag über 2 Talente – One in Hand und Two in the Bag.

One in Hand sorgt dafür, dass ihr für 15 Sekunden +1 auf eure Skill Tier bekommt, wenn ihr einen Gegner mit einer Granate trefft. Solltet ihr bereits aus Skill Tier 6 sein, profitiert ihr vom Effekt Overcharge. Dadurch erhöht sich die Power des Skill für eine kurze Zeit sehr stark.

Mit Two in the Bag erhaltet ihr zudem einige nützliche Boosts:

+1 Reparatur-Kit-Kapazität

+3 Granaten Kapazität

+25 % Munitionskapazität

+10 % auf Reparatur-Skills (wie Drohne)

+10 % auf durch euch verursachte Status-Effekte

Acosta’s Go-Bag in The Division 2.

Was solltet ihr beachten? Acosta’s Go-Bag aus Warlords of New York eignet sich nicht für jeden Build, wie ihr anhand der Boni sehen könnt. Der Rucksack ist besonders für diejenigen gedacht, die gerne Granaten nutzen und bei ihren Builds verstärkt auf Skills setzen.

So holt ihr euch das Exotic Acosta’s Go-Bag

Wo findet ihr den Rucksack? Es gibt keinen bestimmten Ort, an dem das Exotic Acosta’s Go-Bag auftaucht. Es kommt also nicht auf das Wo, sondern vielmehr auf das Wie an.

Wie findet ihr Acosta’s Go-Bag? Grundsätzlich könnt ihr den Rucksack offenbar überall als Loot finden. Je höher der Schwierigkeitsgrad ist, in dem ihr spielt, desto höher die Chance, dass er dropt. Es gibt aber einige Methoden, wie ihr vielleicht schneller an das neue Exotic kommen könnt.

Es gibt Berichte, dass das Exotic Acosta’s Go-Bag häufig in der Mission Jefferson Trade Center (Washington) auftaucht, wenn ihr dort die Fraktionskiste der Hyenas mit dem entsprechenden Schlüssel öffnet.

Außerdem soll das exotische Item vermehrt in Fraktionskisten der Cleaners auftauchen, wenn ihr auf eine stoßt.

Generell soll es also eine erhöhte Chance gaben, Acosta’s Go-Bag zu finden, wenn ihr Kisten der verschiedenen Fraktionen mit Schlüsseln öffnet.

Die Mission Lincoln Memorial (Washington) ist ebenfalls eine Möglichkeit, den Exotic Rucksack zu finden. Manche Division-2-Spieler erklären, dass sie dort häufiger Acosta’s Go-Bag als Loot erhalten haben.

Kämpft ihr gegen benannte Feinde oder gegen Bosse, dann ist die Chance offenbar ebenfalls erhöht, dieses neue Exotic zu ergattern.

Generell braucht ihr also Glück, um dieses Rüstungs-Exotic in The Division 2 zu finden.

Habt ihr Acosta’s Go-Bag schon in Warlords of New York gefunden? Falls ja, wo und wie habt ihr das Item gefunden?