Die große neue Erweiterung von The Division 2, „Warlords of New York“, ist online und die ersten Spieler sind bereits auf Stufe 40. Der Start war etwas holprig, aber das Addon wird von vielen Spielern gefeiert. Schaut euch hier die ersten Reaktionen an.

Was ist Warlords? Mit der großen Erweiterung „Warlords of New York“ startete der Loot-Shooter The Division 2 in sein „Jahr 2“. Das Addon bricht mit vielen alten Mechaniken und bringt den Agenten ein frisches Gear-Game, eine neue Open World und eine Kampagne rund um den Erzfeind des ersten Teils: Aaron Keener.

Wir haben uns die ersten Reaktionen zu der Erweiterung angesehen und müssen feststellen, Division 2 macht zum Start des neuen Jahres fast alles richtig. Ein paar fiese Fehler verhagelten jedoch einigen Spielern die ersten Stunden.

Eigentlich sollten Keener und seine Schergen die größten Gegner sein. Für einige Spieler waren das aber eher die ECHO-Fehler.

ECHO-Fehler und NPC-Probleme überschatten sonst guten Start

Wie kommt Warlords bei den Spielern an? Im Großen und Ganzen berichten viele Spieler positiv von der neuen Spielerfahrung. Sie sind froh über die Änderungen und was mit dem Loot-Shooter gemacht wurde.

Bein uns auf MeinMMO freute sich „Lone Wolf“ über die neue Erweiterung, auch wenn er deswegen nicht mehr schlafen konnte: „Nennt mich, von mir aus einen Fanboy, ich habs nicht besser verdient. Aber ich habe die Klappe nicht mehr zu gekriegt. Nur am Gucken, Staunen & Bewundern. Die ersten 3,5 Stunden waren im Nu vorbei.“

Auf reddit lobt „jeremysw“ die unglaublichen Bilder, die das Spiel liefert und zeigt sich beeindruckt von dem Design des neuen New York: „Ein dickes Danke an die Kunst- und Level-Designer dieses Spiels. Es ist eine absolut unglaubliche Erfahrung.“

Marc D. Marvel auf Facebook hatte zwar seine Probleme mit den NPCs, hat sich davon aber nicht stören lassen und die Erkundung selbst in die Hand genommen: „Auch erkundet. Ging ja sowieso nicht anders, da die Auftragsgeber in den Safe-Häusern nicht reden möchten, 😂 aber da ich Erkunden liebe ist das kein Thema. Morgen gehts dann richtig los. Liebe es, wieder in NYC zu sein 😁❤️🗽“

Doch nicht alle Agenten sind von der neuen Erweiterung so angetan. Wie der letzte Kommentar vermuten lässt, gab es einige Probleme zum Start.

Welche Probleme gab es? Zwei dicke Fehler haben sich eingeschlichen, von denen viele Spieler betroffen waren. Auch ich konnte mit bestimmten NPCs leider nicht reden:

Die ECHO-Fehler – Viele Spieler klagten, sie kommen wegen verschiedenen ECHO-Fehlern nicht ins Spiel.

Anführer-NPCs – In manchen Instanzen konnte man nicht mit den Anführern der Safe-Häuser sprechen.

Beide Fehler waren sehr ärgerlich, wurden aber bereits mit einer Wartung angegangen. Sie dürften nicht mehr so ein großes Problem sein, obwohl es noch immer Berichte gibt, dass die NPCs weiterhin stumm bleiben.

Für manche Agenten, die es ins schöne New York geschafft haben, war dann bei den NPCs der Safe-Häuser Schluss. Doch hier konnte man wenigstens weiterspielen.

Spieler reagieren genervt auf Start-Probleme

Wie reagierten die Spieler darauf? Der holprige Start war für so manch einen Spieler, der extra lange wach geblieben ist, sehr frustrierend. Bei uns startete die Erweiterung außerplanmäßig schon kurz nach der Wartung um 13 Uhr am 2. März, doch in anderen Zeitzonen war das mitten in der Nacht.

Auf Twitter meldete sich „@LeanMeanDean“: „Ich bekomme hier immer noch Echo 2 und 7, wieder einmal sehr enttäuschend mit euch, Leute.“

„APuzzledBabyGiraffe“ zeigte sich auf reddit ebenfalls sehr enttäuscht über die Fehler zum Start, blieb aber optimistisch, dass die Entwickler das wieder auf die Reihe bekommen: „Mann, ich hatte gehofft etwas von dem neuen Content vor der Arbeit genießen zu können, aber jetzt muss ich warten und werde sehen, ob die das bis heute Nacht gefixt haben.“

Der kleine Clip hier zeigt anschaulich, wie sich einige Spieler nach dem versuchten einloggen gefühlt haben müssen:

Welche Inhalte bringt die Erweiterung? Die Erweiterung ist riesig, bringt eine Menge neuen Content und überarbeitet viele Mechaniken. Schaut hier in die Highlights der Patch Notes. Da findet ihr viele der Änderungen, mit einer kleinen Erklärung und unsere Artikel mit Erklärungen zu den wichtigsten neuen Mechaniken.

Wie waren eure ersten Stunden in New York? Was sagt ihr zu dem „neuen“ The Division 2?