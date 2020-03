Eigentlich sollten heute nur PC-Spieler mit der neuen Warlords-Erweiterung bei The Division 2 loslegen können. Doch offenbar kann man Warlords of New York jetzt schon auf allen Plattformen zocken, nachdem das neue Title Update 8 nun live ist. Einige Fehler wie MIKE und ECHO trüben allerdings gerade die Freude zahlreicher Agenten und machen Probleme. Nicht jeder kommt ins Spiel.

Title Update 8 ist jetzt da: Bei The Division 2 sind die heutigen Wartungsarbeiten bereits beendet, das neue Title Update 8 ist live. Auch die Daten für die neue Erweiterung Warlords of New York sind in diesem Rahmen bereits in Spiel gekommen und bereits spielbar – sehr zur Freude zahlreicher Fans.

So sollte der Warlords-Launch eigentlich ablaufen: Viele PC-Spieler hatten sich bereits auf den 2. März gefreut. Schließlich war geplant, dass sie bereits heute, am 02.03., vorzeitig mit Warlords of New York loslegen können – und zwar gleich nach Ende der Wartungsarbeiten und der Veröffentlichung von TU8.

Spieler auf der PS4 und der Xbox One müssten laut Plan noch bis 0 Uhr des 3. März warten, bevor auch sie sich auf ihren entsprechenden Plattformen nach New York begeben können.

Darüber freuen sich die Spieler gerade: Doch nun haben Agenten auf allen Plattformen Grund zur Freude. Denn die neue Erweiterung ist jetzt schon auf allen Plattformen spielbar – auf dem PC, der PS4 und der Xbox One. Als Konsolenspieler müsst ihr also nicht bis heute Nacht warten, sondern könnt ab sofort loslegen.

So startet ihr nach New York: Begebt euch zum Hubschrauber. Aber nicht zu dem auf dem erhöhten Heli-Pad im Innenhof, sondern zu dem auf dem Vorfeld des Weißen Hauses.

Verlasst ihr die Haupt-Operations-Basis durch den zentralen Zugang Richtung Süden, begebt euch nach rechts und lauft auf die Wiese, wo euer erstes großes Gefecht zu Beginn des Spiels stattgefunden hat.

Dort wartet ein neuer Heli auf euch, der euch in die neue Open World von Lower Manhattan bringt. Übrigens, auch auf der Karte ist die neue Mission „Keener-Fahndung“ für euch markiert.

ECHO-Fehler nach Warlords-Update – Darüber ärgern sich gerade einige Spieler: Viele haben sich nun umgehend in die neuen Inhalte gestürzt. Das Einzige, was dabei im Moment die Freude einiger Spieler bei The Division 2 trübt, sind Fehler-Codes wie MIKE, DELTA oder verstärkt auch ECHO.

Und obwohl die Inhalte bereits auf allen Plattformen live sind, kommt leider aufgrund dieser Fehler noch nicht jeder Agent ins Spiel oder kann ingame in die neuen Inhalte starten.

Massive ist sich des Problems jedoch bewusst und arbeitet bereits an einer Lösung.

Hey Agents, we are aware of the ECHO's and are currently investigating, we will update you when we have more info. — The Division 2 (@TheDivisionGame) March 2, 2020

Seid auch ihr aktuell von Problemen geplagt? Oder seid ihr längst in Lower Manhattan unterwegs?