Eigentlich soll die neue Erweiterung „Warlords of New York“ bei The Division 2 erst am 3. März starten. Doch PC-Spieler können schon heute loslegen. Wann genau und wie es bei den beiden anderen Plattformen PS4 und Xbox One aussieht, erklären wir hier.

Das steht heute bei The Division 2 an: The Division 2 erhält heute, am 2. März, ein neues großes Update. Mit an Bord sind sowohl das Title Update 8 als auch bereits der Preload für Warlords of New York, das am 3. März starten soll.

Viele können es kaum noch abwarten, sich in die neuen Inhalte zu stürzen. Und PC-Agenten können sich ganz besonders freuen. Denn für sie startet die neue Warlords-Erweiterung nicht am 03.03., sondern schon heute, am 2. März.

Warlords of New York: Genaues Release-Date und Preload für PC, PS4 und Xbox

Wie kommt man überhaupt nach New York? Bevor ihr zum Hubschrauber-Piloten am Weißen Haus eilen und euch von ihm nach New York bringen lassen könnt, gibt es Plattform-anhängig einiges zu beachten:

Wann kann man Warlords of New York auf dem PC spielen? Auf dem PC wird die Warlords-Erweiterung weltweit zur gleichen Zeit veröffentlicht. Hier bei uns in Deutschland wird es am 2. März spielbar sein – und zwar bereits gegen 12:00 Uhr mittags.

Habt ihr euch das neue Update heruntergeladen, kann es im Prinzip schon mit Warlords losgehen, sobald die Server wieder online kommen und die heutige Wartung abgeschlossen ist. Offiziell wird es mit 12:00 Uhr angegeben.

Wann kann man Warlords of New York auf der PS4 und der Xbox One spielen? Konsolenspieler auf der PS4 und der Xbox One können zwar auch schon nach der Wartung spielen, allerdings nur die neuen Inhalte von Title Update 8.

Für Warlords müssen sie sich hingegen noch etwas länger gedulden. Die neue Erweiterung startet bei uns nämlich erst um 0 Uhr des 3. März (deutscher Zeit), also in der Nacht von Montag auf Dienstag.

Warum können PC-Spieler früher mit Warlords loslegen? Massive begründet das Ganze mit technischen Umständen.

So seien die Konsolen-Versionen von Warlords of New York an lokale Zeiten der jeweiligen Release-Regionen gebunden und starten dort jeweils um Mitternacht. Bei der PC-Version sei der Start jedoch an das Ende der entsprechenden Wartung gebunden. Dadurch würde der Unterschied zustande kommen.

Freut ihr euch bereits auf die neuen Inhalte? Und wann legt ihr mit Warlords los? Direkt zum Start? Oder wartet ihr erste Reviews ab und entscheidet dann, ob ihr es euch überhaupt holt?