In Kürze startet bei The Division 2 die neue Erweiterung „Warlords of New York“. Wie kann man sich im Hinblick auf Ausrüstung am besten darauf vorbereiten? Worauf sollte man achten? Und was soll man mit seiner ganzen bisherigen Ausrüstung tun? Das erfahrt ihr hier.

Was hat es mit der neuen Erweiterung auf sich? Nachdem noch vor Kurzem mit Episode 3 der letzte Inhalt aus Jahr 1 veröffentlicht wurde, geht bereits am 3. März die große Erweiterung „Warlords of New York“ an den Start, gefolgt von der Season 1 am 10.03..

Das neue Addon bringt allerlei Änderungen und eine Menge neuer Inhalte ins Spiel. So gibt es unter anderem

Das fragen sich gerade viele Spieler: Da zum einen das Maximal-Level steigt, sich zum anderen aber auch einiges bei der Ausrüstung und beim Crafting ändert, fragen sich viele Agenten nun, was sie mit ihrer bisherigen Ausrüstung machen sollen.

Was soll man behalten? Was kann man zerlegen? Mit welcher Ausrüstung sollte man in die neue Erweiterung starten? Und worauf sollte man noch achten?

Die folgenden 5 Tipps verraten euch alles, was ihr dazu wissen müsst – vorausgesetzt, ihr holt euch die neue Erweiterung.

Mit welcher Ausrüstung sollte ich in Warlords starten?

Legt einfach euer aktuell bestes Gear an und bleibt dabei. Aber selbst, wenn ihr nur Schrott anzieht, ist das im Prinzip egal. Kurze Zeit später ist es absolut belanglos, ob ihr Trash-Items tragt oder rundum mit God-Rolls aus der Zeit vor Warlords ausgestattet seid.

Da das neue Maximal-Level in der Warlords-Erweiterung von 30 auf 40 hochgesetzt wird, wird euch die alte Ausrüstung nur auf den ersten 1-2 Level der neuen Inhalte weiterbringen. Alles, was ihr darüber hinaus findet, selbst grüne Waffen und Ausrüstungsteile, werden auf Level 32 bereits besser sein, als eure stärksten God-Rolls auf Level 30/Gear Score 500.

The Division 2 bringt 4 neue Brand-Sets für mehr Build-Vielfalt – Das können sie

Was soll man mit Ausrüstung auf Gearscore 500 und darunter machen?

Das ist ganz einfach. Bis auf die Sachen, mit denen ihr in die neue Erweiterung starten wollt und mit Ausnahme von Exotics, könnt ihr komplett alles ohne Bedenken für Materialien und Credits zerlegen.

Macht ihr das nicht, behaltet ihr im Prinzip Kram, den ihr aufgrund des neuen Level-Caps nie wieder ausrüsten oder nutzen werdet.

Zudem werden die Talente der Ausrüstung Level 1-30 (bis Gearscore 500) in einer anderen Bibliothek gespeichert, als die von Level 31-40. Ihr werdet also keine alten Talente auf „Level 31+“-Gear durch Rekalibrieren auf neues Gear aus dem Addon übertragen können und andersherum. Eure alten God-Roll-Talente und -Ausrüstung werden also absolut nutzlos sein.

Es gibt aber eine Ausnahme. Die Mods auf Level 40 werden nur geringfügig besser sein, als die aktuellen Stufe 30 Mods. Laut Aussage der Entwickler, lohnt es sich hier, die besten Stücke zu behalten. Das System wird allerdings so grundlegend geändert, dass auch viele eurer aktuell besten Mods nutzlos werden könnten. Hier solltet ihr erst nach der Erweiterung ausmisten.

Was soll man mit seinen alten Exotics machen?

Auch das ist relativ einfach: Zerlegt all eure alten Exotics für Teile fürs Crafting – mit Ausnahme eurer besten Rolls des jeweiligen Exemplars (wie zum Beispiel bei der Chamäleon). Die solltet ihr nämlich auch für und in Warlords behalten.

Warum? Später soll ein Upgrade-System implementiert werden, das euch erlauben soll, eure alten Exotics auf Level 40 zu heben. Dann könnten auch eure bislang stärksten Rolls wieder wichtig werden. Allerdings soll das „irgendwann“ passieren, sprich, das Feature wird nicht zum Launch von Warlords verfügbar sein.

Ab Level 40 könnt ihr dann wieder gezielt auf Jagd nach euren exotischen Favoriten gehen, da es sie dort auf dem entsprechend höchsten Level geben wird.

The Division 2: Sogar eure Exotics werden mit Gear 2.0 erstmal unnütz

Wann soll man am besten Exotics craften oder exotische Quests zu Ende bringen?

Habt ihr aktuell ausreichend Materialien und wollt ein Exotic craften oder seid ihr mitten in einer exotischen Quest und wollt sie fertig machen? Wartet damit, bis ihr das neue Maximal-Level von 40 erreicht habt.

So wird es auf Level 40 exotische Blueprints (Baupläne) geben, die euch die Chance geben, eure Exotics auf Maximal-Level zu fertigen.

Die Material-Anforderungen bleiben dabei unverändert und sobald die Werkbank entsprechend aufgewertet wurde, können alle Exotics, die als solche im Werkbank-Menü aufgeführt sind, auf Level 40 erlangt werden, wenn sie dann neu gecraftet werden. Mit Upgrades funktioniert das ganze wie gesagt (noch) nicht.

Das müsst ihr generell beim Crafting beachten

Spätestens jetzt solltet ihr nichts mehr vor Warlords craften. Das wird euch eine Menge Materialien und schnell belanglos gewordenes Gear sparen.

Denn beim Crafting wird sich einiges ändern. So wird unter anderem die Werkbank in Warlords of New York zunächst auf blaue Items zurückgesetzt und muss aufgewertet werden, bis ihr Items die höchste Item-Qualität und bis zum Maximal-Level craften könnt.

Selbst im komplett aufgewerteten Zustand wird die Werkbank nicht länger Items mit garantiertem Max-Level 40 ausspucken. Die Items werden sich in einem zufälligen Wertebereich von knapp unter bis hin zum Maximal-Level mit zufällig gerollten Stats bewegen. Crafting lohnt sich also erst ab Level 40.

Was ihr aber jetzt schon tun könnt: Farmt nach Materialien und Komponenten für das Crafting wie beispielsweise Elektronik-, Titan- oder Kohlefaser-Teilen und füllt eure Vorräte möglichst weit damit auf – gerade, wenn ihr generell oft auf das Crafting-Feature zurückgreift.

Falls ihr euch schonmal auf die neue Erweiterung einstimmen wollt, solltet ihr euch den neuen animierten Kurzfilm zu Aaron Keener anschauen: