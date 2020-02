Bei The Division 2 ist Episode 3 endlich da. Agenten können sich nun das neue exotische Sturmgewehr Chamäleon (englisch Chameleon) erspielen. Wir erklären euch, wie ihr an dieses neue Waffen-Exotic kommt.

Neue Inhalte für The Division 2: Überraschend ging am 12. Februar die Episode 3 an den Start – der letzte Year-1-Inhalt von The Division 2. Diese brachte zahlreiche neue Inhalte sowie Verbesserungen für das Spiel mit sich.

Mehr dazu lest ihr hier: The Division 2: Episode 3 ist da – Liefert mehr Inhalte als angekündigt

Was hat es mit der neuen Waffe auf sich? Mit an Bord war auch eine neue Waffe, die nun das exotische Arsenal von The Division 2 erweitert – das Sturmgewehr Chamäleon. Diese ist Design-technisch an die Kriss Vector SMG angelehnt und kann unter anderem passend zum Namen ihre Farbe dynamisch an die jeweilige Umgebung in unmittelbarer Nähe anpassen.

Doch wie bekommt man dieses neue Waffen-Exotic?

Das müsst ihr für das neue Exotic Chamäleon bei The Division 2 tun

Anders, als man zunächst spekuliert hatte, bekommt man die Chamäleon nicht aus DARPA-Forschungslabor. Dort soll die spezielle Beschichtung der Waffe herstammen, was zu dieser Annahme führte.

Wo gibt es die Chameleon nun? Aktuell sieht es so aus, als würde die Waffe generell zufällig von Bossen in The Division 2 droppen. Spieler berichteten bereits von Drops in der Open World. Es kommt wohl einfach auf Glück beim RNG an.

Doch Mittlerweile hat sich eine Methode herauskristallisiert, bei der man das neue Waffen-Exotic relativ schnell und sicher erfarmen kann.

So bekommt ihr die Chamäleon am schnellsten: Empfohlen werden von zahlreichen Spielern vor allem Bountys, also Kopfgeldeinsätze, da ihr diese bequem und schnell farmen könnt. Diese findet ihr entweder in der Operationsbasis oder einfach in der Karten-Ansicht unter dem Tab Kopfgeldeinsätze.

Dabei kommt es entgegen erster Annahmen offenbar weder auf den Schwierigkeitsgrad noch auf die Art der Bounty an (ob nun Black Tust oder Hyenas) – auch nicht darauf, ob und wie viele Zieldaten sie euch kostet. Die Waffe kann von jedem Bounty-Boss droppen.

Absolviert also am besten einfach Kopfgeldeinsätze ab – wenn ihr keine Zieldaten habt, auch kostenlose. Nutzt auch das Matchmaking, dann geht das Ganze etwas flotter und die Waffe sollte nach einigen Durchläufen droppen.

Viele Spieler berichten davon, dass sie die Chamäleon so nach den ersten 3-7 Bounty-Bossen bereits ihr Eigen nennen konnten.

Das kann die Chamäleon: Was die Waffe neben ihrem coolen Optik-Feature ausmacht, ist vor allem ihr Talent Adaptive Instinkte (Adaptive Instincts). Das Talent bietet nämlich drei Buffs mit jeweils unterschiedlichen Boni. Je nachdem, welche Körper-Region der Feinde ihr beschießt, werden unterschiedliche Effekte getriggert.

Mehr dazu erfahrt ihr hier: The Division 2: Das kann die Chameleon – Das neue Waffen-Exotic aus Episode 3

Habt ihr diese neue Exotic bereits bekommen? Wo ist die Chamäleon für euch gedroppt? Übrigens, bald geht’s für die Agenten nach New York zurück. Doch da hat sich einiges verändert: