Diese Woche gab es für Shooter-Enthusiasten und Fans der beliebten Division-Reihe eine interessante Neuveröffentlichung im PS Store – die große Erweiterung „Warlords of New York“ für The Division 2 auf der PS4. Für wen lohnt sich dieses neue Addon? Und was spricht für einen Kauf?

Was hat es mit Warlords of New York auf sich? Eigentlich würde The Division 2 am 12. März seinen einjährigen Geburtstag feiern, doch bereits am 3. März wurde nun etwas frühzeitig das zweite Jahr eingeläutet – und zwar mit der großen „Warlords of New York“-Erweiterung.

Dieses neue Addon bringt allerlei spannende Neuerungen wie eine neue Open Wolrd in New Yorks Lower Manhattan, eine Fortsetzung der Story mit der Jagd auf den Super-Schurken Aaron Keener mit sich. Zudem werden in Jahr 2 die Seasons eingeführt, womit das Endgame bereichert werden und wodurch es ständig etwas neues bei The Divsion 2 zu tun geben soll.

Das Interesse an The Division 2 ist wieder groß: Mit der großen Warlords-Erweiterung ist auch das Interesse an The Division 2 wieder stark gestiegen. Es befindet sich nach einem langen Tief nun wieder auf dem Niveau vom Launch des Hauptspiels.

Quelle: Google Trends. Der Graph zeigt das relative Such-Interesse zu The Division 2 in den letzten 12 Monaten in Deutschland an. In den letzten 7 Tagen stieg das Interesse vor allem wegen des zumsammenhängenden Suchbegriffes „Warlords of New York“.

Zahlreiche Spieler haben sich die Erweiterung dabei bereits gekauft und sich schon in die neuen Inhalte gestürzt. Doch viele sind noch unentschlossen und fragen sich, ob sich The Division 2 mit Warlords of New York für sie lohnt. Wir versuchen, euch bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Was steckt in der neuen Warlords-Erweiterung?

Diese neuen Inhalte bekommt ihr mit Warlords: Mit Title Update 8 erhielt The Division 2 zeitgleich mit dem Warlords-Release einige wichtige Änderungen und Verbesserungen, von denen alle Spieler profitieren – unabhängig davon, ob sie sich das neue Addon kaufen oder nicht. Doch dazu später mehr.

Die nachfolgenden Inhalte stehen euch allerdings nur dann zur Verfügung, wenn ihr euch Warlords of New York kauft. Darauf verzichtet ihr ohne die neue Erweiterung:

Neue Open World in New York schick euch ins Herz des postapokalyptischen Großstadt-Dschungels – nach Lower Manhattan (keine neuen Dark-Zones)

Neue Story-Kampagne mit 5 Haupt- und 8 Neben-Missionen

10 neue Exotics (Waffen und Rüstungsteile)

19 neue, benannte Items

2 neue Gear-Sets

2 brandneue Waffen

Komplett-Farben, die euer gesamtes Gear und nicht nur bestimmte Bereiche davon färben

4 neue Brand-Sets

Zugang zu Seasons samt ihrer umfangreichen Inhalte. Diese sollen das bisherige Endgame ausweiten, spannender gestalten und auf Dauer attraktiv machen

neue Modifikatoren (Direktiven) für mehr Abwechslung in Haupt- und Neben-Missionen sowie in der Open World

Globaler Schwierigkeitsgrad (richtet die gesamte Erfahrung auf einen bestimmten Schwierigkeitsgrad aus)

neue Schwierigkeitsstufe für die Stützpunkte der einzelnen Fraktionen in der der alten Open World von Washington D.C.

Neues Level-Cap mit einem Maximal-Level von 40

neue „Level 31 – 40“-Ausrüstung

SHD-Level – eine Art zusätzliches Level-System wie die Paragon-Stufen bei Diablo 3

Überarbeitete Fraktionen mit neuen Einheiten-Typen

Level-40-Version des ersten Raids „Operation: Dunkle Stunden“

Neue Skills und Skill-Varianten

Das gibt bei einem Kauf obendrauf: Obendrauf bekommt ihr das kosmetische Tactical Response Pack im passenden Look der New Yorker Polizei sowie einen unendlichen Level-Boost auf Stufe 30 für alle neuen Charaktere.

So könnt ihr auch als frischgebackener Agent euch gleich in die neuen Warlords-Inhalte stürzen, ohne dafür zunächst die alten Inhalte spielen zu müssen

Eigentlich handelt es sich dabei um Pre-Order-Boni, doch alle Agenten, die Warlords bis zum 3. April 2020 kaufen, erhaltet dieses Paket.

Schaut hier den Launch-Trailer zu Warlords of New York:

The Division 2: Warlords of New York für PS4 kaufen: Wollt ihr euch Warlords of New York für The Division 2 für eure PS4 zulegen, dann folgt diesem Link in den PS Store:

Was bietet The Division 2 ohne die neue Erweiterung?

Diese Inhalte bekommen alle Spieler von The Division 2: Vor Kurzem erschien Hand in Hand mit der Warlords-Erweiterung das Title Update 8. Dabei handelt es sich um ein freies Update, von dem alle Besitzer von The Division 2 zu Beginn von Jahr 2 profitieren – auch ganz ohne Warlords of New York.

Das sind die wichtigsten Inhalte:

heroischer Schwierigkeitsgrad in allen Missionen

neue Individualisierungs-Optionen im Charakter-Editor (neue Köpfe für neue Charaktere)

Verbesserungen in der Dark Zone

neues Ausrüstungssystem Gear 2.0

Überarbeitung bisheriger Brand-Sets

Überarbeitung bisheriger Gear-Sets

Überarbeitung bisheriger Exotics

Level-30-Version des Raids „Operation: Dunkle Stunden“

neue Rekalibrierungs-Bibliothek

Überarbeitung beim Crafting und bei der Rekalibrierung

Änderungen bei Skills, jedoch keine neuen Fertigkeiten

überholtes User Interface

vereinfachtes Kopfgeld-System

neuer maximaler Gearscore 515 (vorher 500), das Maximal-Level bleibt aber auf 30 und steigt nicht wie bei Warlords auf 40

Mit diesen Änderungen bleibt der gesamte Content des Grundspiels samt der Open World von Washington D.C. inklusive aller Jahr-1-DLCs weiterhin spielbar. Zudem wird auch der kommende zweite Raid für Agenten verfügbar sein.

Für wen lohnt sich Warlords of New York?

Das spricht für einen Kauf: Im Prinzip stehen die meisten wichtigen System-Updates allen Spielern zur Verfügung – unabhängig von optionalen Zusatz-Inhalten wie der Warlords-Erweiterung. Die jüngsten dieser freien Verbesserungen erhielt man nun über das kostenlose Title Update 8 (TU8).

Wollt ihr The Division 2 jedoch in vollem Umfang samt neuer Story, neuer Open World und einem überarbeiteten und ausgeweiteten Endgame genießen, führt kein Weg an Warlords of New York vorbei. Denn ohne die Erweiterung spielt ihr nur die Inhalte von Jahr 1 in Washington, habt keinen Zugang zu Seasons, den neuen Exotics oder den zusätzlichen SHD-Leveln.

Für jeden etwas dabei: Neue Spieler erhalten umfangreiche Inhalte und ein aufpoliertes Erlebnis, das für zahlreiche Stunden bestens unterhalten kann, ohne wirklich repetitiv oder langweilig zu werden. Und Rückkehrer können sich auf zahlreiche sinnvolle Neuerungen, coole neue Missionen, neue Ausrüstung, Skills und ein phänomenales New York freuen, das jedoch ganz anders ist, als noch in Teil 1.

Wie kommt Warlords an? Die Erweiterung kommt nach anfänglichen technischen Problemen zum Start überwiegend gut an. Das Spiel erlebt damit gerade eine Art zweiten Frühling. Zahlreiche Spieler sind begeistert von der neuen Open World in New York und der Jagd nach Keener samt seiner Gefolgsleute.

Viele sind zudem gespannt auf die neuen Seasons (Start 10.03.), die dem Content-Mangel aus Jahr 1 entgegenwirken sollen. Dort wird sich auch letztendlich zeigen müssen, ob das neue saisonale Content-Modell auf Dauer überzeugen und die Agenten bei der Stange halten kann.

Doch bisher ist Warlords of New York in den Augen zahlreicher Spieler unter dem Strich sein Geld wert – auch wenn es trotzdem auch einige kritische Stimmen gibt. Es lohnt sich aber durchaus, mit Warlords zu The Division 2 zurückzukehren oder neu anzufangen. So gut wie jetzt, war The Division 2 noch nie.

Kurzum: Wollt ihr erstmal schauen, wie sich die vielen lang erwarteten Änderungen von Title Update 8 auf das Spiel auswirken oder spielt ihr nur sporadisch, könnt ihr problemlos mit den alten Inhalten fahren. Wollt ihr jedoch intensiver einsteigen und das volle Division-2-Erlebnis auskosten, braucht ihr in Jahr 2 definitiv die Warlords-Erweiterung.

So wird Warlords of New York bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei über 580 Bewertungen

