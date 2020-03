Seid Ihr Mitglied bei PS Plus? Dann werft jetzt unbedingt einen Blick in den PlayStation Store. Denn mit Doppelte Rabatte ist dort nun ein neuer Sale gestartet, der sich für euch richtig lohnen könnte. Mit PlayStation Plus winken dort nun Rabatte von bis zu 70% oder sogar mehr auf hunderte PS4-Games und zahlreiche Blockbuster. Ist etwas für euch dabei?

Was hat es mit den Doppelten Rabatten auf sich? Im PlayStation Store läuft ab sofort eine neue Rabatt-Aktion – exklusiv für PS-Plus-Mitglieder.

Unter dem Motto „Doppelte Rabatte“ könnt ihr bei Kauf hunderter PS4-Spiele kräftig sparen. Denn eure PS-Plus-Mitgliedschaft beschert euch bei vielen reduzierten Titeln zusätzliche dicke Preisnachlässe. Ihr spart also doppelt.

Mit dabei sind Titel wie beispielsweise Days Gone, Death Stranding, Black Desert, Borderlands 3, Marvel’s Spider-Man, God of War, Mortal Kombat 11, Madden 20, Watch Dogs 2, oder Wolfenstein 2: The New Colossus. Falls eure PlayStation 4 also Nachschub braucht, könnte sich ein genauerer Blick auf den neuen Sale durchaus lohnen.

Die Highlights des „Doppelte Rabatte“-Sales im PS Store

Wie lange läuft die neue Aktion im PS Store? Der Sale ist bereits im PS Store aktiv und läuft noch bis zum 19. März.

Was umfasst der neue Sale? Reduziert sind hunderte Spiele verschiedenster Genres für die PlayStation 4. Es dürfte also für so gut wie jeden etwas dabei sein.

Das sind die Highlights der Doppelten Rabatte für die PS4:

Hier findet ihr das gesamte Angebot der Doppelten Rabatte in der Übersicht: Das waren bisher nur einige Highlights des neuen Sales. Sollte nichts für euch dabei gewesen sein, könnt ihr hier die gesamte Angebotspalette der Doppelten Rabatte im PS Store durchstöbern:

Um den endgültigen Preis samt zusätzlichem PS Plus Rabatt zu sehen, müsst ihr eingeloggt sein und über ein aktives PS-Plus-Abo verfügen.

Übrigens, falls ihr euch The Sims 4 im Februar bei PS Plus gekrallt habt, könnt ihr bis zum 5. März noch alle Addons bis zu 50% günstiger abgreifen: Alle Addons für Sims 4 im PS Store reduziert – Macht jetzt euer Erlebnis komplett