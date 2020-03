Im PlayStation Store neigt sich der große „Big in Japan“-Sale seinem Ende entgegen. Nur für kurze Zeit können dort noch zahlreiche PS4-Games japanischer Spiele-Schmieden und Publisher teils stark reduziert abgegriffen werden. Es winken bis zu 70 % Rabatt.

Was ist das für ein Sale im PS Store? Schlägt euer Herz JRPGs? Ihr steht auf japanische Videospiel-Kunst und liebt abgedrehte PS4-Titel asiatischer Spiele-Schmieden mit ihrem unverkennlichen Stil?

Falls ihr euch jetzt angesprochen fühlt und gerade auch noch nach neuen Spielen für eure PlayStation 4 sucht, dann stattet jetzt unbedingt noch schnell dem PlayStation Store einen Besuch ab.

Beeilung ist jetzt angesagt: Big in Japan ist fast vorbei. Nur noch bis einschließlich 6. März könnt ihr dort auf den letzten Drücker zahlreiche PS4-Titel mit asiatischen Wurzeln abstauben – und das teils kräftig reduziert.

Diese spezielle Rabatt-Aktion umfasst zahlreiche Ableger der legendären Final-Fantasy-Reihe, Klassiker wie Resident Evil, den 7. Teil der beliebten Ace-Combat-Reihe und viele andere Asia-Hits wie Nier Automata, Monster Hunter: World, Kingdom Hearts III, Persona 5, Dragon Ball FighterZ oder Jump Force.

Falls ihr den Sale bislang verpasst habt, dann riskiert einen Blick. Es könnte sich durchaus lohnen.

PS Plus schenkt euch im März eins der besten PS4-exklusiven Spiele aller Zeiten

Die PS4-Highlights von Big in Japan

Das sind der spannendsten Angebote für eure PlayStation 4:

Nichts dabei? Der gesamte „Big in Japan“-Sale auf einen Blick: Die aufgeführten Angebote waren nur einige Highlights der Aktion. Solltet ihr dort nicht fündig geworden sein, dann könnt ihr euch hier das gesamte Angebot von Big in Japan im PS Store anschauen:

Hier könnt ihr auch im PS Store sparen: Aktuell läuft noch ein weiterer großer Sale speziell für PS-Plus-Mitglieder – die Doppelten Rabatte. Dort könnt ihr bei vielen Spielen wie Borderlands 3, Death Stranding oder Days Gone ebenfalls kräftig sparen – teils mehr als 70%

Übrigens, aktuell is die neue große Erweiterung „Warlords of New York“ für The Division 2 erschienen. Falls ihr noch unentschlossen seid, dann schaut hier mal rein: