Übrigens, falls ihr Mitglied bei PS Plus seid, dann könnt ihr euch aktuell noch die 2 monatlichen Gratis-Games für September krallen: PS Plus September 2020: Die 2 neuen monatlichen Gratis-Spiele sind endlich da

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Ihr solltet Resident Evil 3 anschauen, wenn: ihr generell auf Horror-Games steht. Kaum eine andere Reihe setzt das so gelungen in Szene wie Resident Evil. Teil 3 ist dabei actionlastiger als seine Vorgänger und kann so auch so manchen Fan von Action-Spielen unter Umständen überzeugen.

Was kostet Resident Evil 3 als Angebot der Woche? Statt der regulären 59,99€ (PS Store Preis) zahlt ihr im Rahmen von Angebot der Woche aktuell 29,99€. Ihr spart also 50%.

