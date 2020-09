3 Gründe, warum ihr morgen bei The Division 2 mal wieder reinschauen solltet

Morgen wird es mal wieder spannender rund um The Division 2. Euch erwarten das neue Title Update 11, der neue Wolkenkratzer-Modus The Summit sowie der Start der neuen Season 3. Ein Besuch könnte sich also lohnen.

Das passiert morgen bei The Division 2: Morgen, am 22.09.2020, startet das nächste Kapitel von The Division 2. Dann bekommt Massives Shooter sein nächstes dickes Update spediert – Title Update 11 (TU11). Damit kommen unter anderem einige neue Inhalte ins Spiel – beispielsweise der neue Modus The Summit, der euch durch einen 100-stöckigen Wolkenkratzer bis ganz nach oben kämpfen lässt.

Zudem startet morgen auch die neue Season 3 von The Division 2. Auch diese bringt neue Inhalte mit sich und soll das Spiel für die nächsten 12 Wochen durchgehend mit frischem Content versorgen.

Wir stellen euch diese 3 wichtigsten Punkte nun genauer vor. Das erwartet euch ab morgen in Detail.

Die Blicke bei The Summit sind nach oben gerichtet

Das alles kommt mit Title Update 11

Transmog-System und Appearance Mods: Dabei handelt es sich um ein brandneues Feature, dass einige Agenten sich bereits seit Längerem wünschen. Ihr erhaltet damit mehr Individualisierungs-Freiheiten und werdet große Teile der angelegten Ausrüstung in ihrem Aussehen verändern können – über die Farbe des Gears hinaus.

So könnt ihr beispielsweise einen angelegten Brustschutz, den ihr zwar optisch nicht ansprechend findet, aber aufgrund von Stats und Werten anlegen wollt, vom Aussehen her anpassen können. So wird es möglich sein, ihm den Look eines Brustschutzes zu verpassen, den ihr auch optisch mögt – und das ohne auf die guten Werte des Originals verzichten zu müssen. Das gilt aber nur für Ausrüstung und nicht für Waffen.

In einer Bibliothek habt ihr alle bislang gefundenen Items und könnt euch das Aussehen eines Teil aussuchen.

Kurzum: Keine Kompromisse mehr zwischen gutem Aussehen und Effektivität. Mehr erfahrt ihr hier: The Division 2 bekommt bald Transmog-System – Das kann es, so funktioniert es

Neue Waffen und Ausrüstung: Mit TU11 kommt einiges neues Gear ins Spiel:

ein neues Gear-Set – Hunter’s Fury

3 neue Exotics: eine neue MP, ein neuer Brustschutz, ein neuer Rucksack

eine neue Marke (Gear Brand)

2 neue Waffen (auch als benannte Versionen)

die neue Skill-Variante Shrapnell Trap (über die Season 3 erspielbar)

Die neue, exotische Backfire-SMG aus TU11

Das neue Gear bekommen übrigens nur Besitzer der Erweiterung Warlords of New York.

Agnostic Mods: Dabei handelt es sich um ein neues System, mit dem Gear-Mod-Slots für Mods aller Farben freigegeben werden. Im Prinzip bedeutet es: Alle Ausrüstungsteile mit Mod-Slots werden nun so angepasst, dass sie jeden beliebigen Gear-Mod-Typ akzeptieren können.

Loot-Verbesserungen: Die Entwickler von Massive schrauben auch in TU11 weiterhin am Loot – der wohl größten Baustelle von The Division 2. Mit dem neuen Patch soll nun das sogenannte Rainbow-Loot-Problem angegangen werden. Nun soll beispielsweise das erste Attribut eine prozentuale Chance haben, dieselbe Farbe wie das Kernattribut zu rollen.

Discovery-Mode für den Raid Operartion: Stahlross: Vor einiger Zeit erhielt The Division 2 mit Operation: Iron Horse seinen 2. Raid.

Mit TU11 auch im Easy-Mode verfügbar – der Raid Operation: Stahlross

In Title Update 11 wird nun der sogenannte Discovery-Mode nachgereicht – und zwar sowohl für die Level-30- als auch für die Level-40-Version des Raids.

Dabei handelt es sich um einen leichteren Schwierigkeits-Grad für den Raid, die im Gegensatz zur regulären Erfahrung dort auch Matchmaking bieten wird, sich also vor allem zum Ausprobieren und Einspielen eignet, um ein besseres Gefühl für die Mechaniken zu bekommen. Dort wird es allerdings nicht den begehrtesten Raid-Loot geben.

Außerdem noch in TU11: Neben den bereits genannten Features erwarten euch laut Massive allerlei Balance-Verbesserungen, viele Bug-Fixes, sowie der neue Modus The Summit, den wir allerdings nun separat erklären werden.

Soll The Division 2 neues Leben einhauchen – der Endlos-Modus The Summit

Das steckt im neuen Modus The Summit

Was ist The Summit? The Summit ist ein neuer, wiederspielbarer PvE-Modus, der in einem 100-stöckigen Hochhaus von New York angesiedelt ist. Im Stile des beliebten Underground-Modus aus The Division 1 sollt ihr euch bis ganz nach oben durch den Wolkenkratzer ballern – mit variierenden Umgebungen, Gegnern, Zielen, Modifikatoren und Bossen. Je höher ihr durchdringt, desto schwieriger und anspruchsvoller wird es.

Mehr dazu erfahrt ihr hier: The Division 2 stellt Summit vor – Den Modus, auf dem so viele Hoffnungen liegen

Das ist das Besondere an The Summit: Für zahlreiche Spieler verkörpert dieser neue Modus quasi eine Art letzten Strohhalm, an den man sich noch klammert. Viele hegen die Hoffnung, dass The Division 2 mit The Summit das Ruder noch herumreißen und endlich mehr Wiederspielwert und Langzeitmotivation für seine treuesten Fans bieten kann.

The Summit: Ihr kämpft euch Stockwerk für Stockwerk hoch

Wer kann The Summit spielen? The Summit gibt es als kostenloses Update für alle Besitzer der „Warlords of New York“-Erweiterung. Ohne diesen kostenpflichtigen Zusatzinhalt könnt ihr den neuen Modus nicht spielen: Was bietet The Division 2, wenn man die Warlords-Erweiterung nicht kauft?

Übrigens, The Summit startet direkt am 22. September nach dem Title Update 11.

Das bietet die neue Season 3

Das steckt drin: Am 22.09. startet mit TU11 und The Summit auch die neue Saison. Und auch darauf gewährte Massive bereits einen kurzen Blick. Das erwartet euch dort:

Die Season 3 wird 12 Wochen lang laufen und nennt sich Concealed Agenda

Die neue Saison kommt mit einem neuen Season Pass (100 Stufen), bei dem der Zugang zum Premium-Belohnungszweig 10€ kostet. Es gibt aber auch einen kostenlosen, freien Zweig für alle Besitzer der Warlords-Erweiterung

Mit der Season kommen neue saisonale Aktivitäten wie die traditionelle Fahndung (Manhunt), Ligen und Events

Es gibt es neue Ausrüstung und andere saisonale Prämien zu verdienen

Die Story von Warlords wird mithilfe der neuen saisonalen Fahndung fortgeführt. Diese dreht sich diesmal um den Anführer der Söldner-Organisation Black Tusk und seine Gefolgsleute

Das neue saisonale Ziel – der Black-Tusk-Anführer Bardon Schaeffer

Wie sieht es aus? Seid ihr morgen dabei, wenn es endlich wieder etwas Neues bei The Division 2 zu tun gibt? Oder reicht das alles mittlerweile nicht mehr aus, um euch dazu zu begeistern, eure Agenten-Ausrüstung wieder anzulegen? Übrigens, was euch über die Season 3 hinaus noch in diesem Jahr bei The Division 2 erwartet, erfahrt ihr hier: Endlich wissen wir, wie es mit The Division 2 weitergeht – Roadmap 2020