The Division 2 stellt Summit vor – Den Modus, auf dem so viele Hoffnungen liegen

Die Entwickler von The Division 2 gewährten endlich erste Einblicke in den neuen Modus „The Summit“. Wir fassen alle bekannten Infos zum kommenden Kampf durch den Wolkenkratzer für euch zusammen.

Darauf haben viele gewartet: Wie angekündigt war es 2. September so weit. Massive brach endlich das Schweigen und stellte den bereits angerissenen, neuen Modus vor. Das bisher unter Skyscraper oder Wolkenkratzer bekannte Format heißt offiziell The Summit (Der Gipfel) und wird mit Title Update 11 (TU11) ins Spiel kommen.

Für so manch einen Spieler ist dieser neue Inhalt der letzte Strohhalm, an den man sich noch klammert, in der Hoffnung, The Division 2 könnte das Ruder doch noch mal herumreißen und endlich mehr Wiederspielwert und Langzeitmotivation bieten.

Entsprechend heiß sind zahlreiche Agenten darauf, endlich mehr zu The Summit zu erfahren. Und hier sind alle wichtigen Details.

Alles, was wir bisher zu The Summit wissen

Im State of The Game vom 02.09. gab es nun zahlreiche Infos zum Gipfel-Modus.

Was steckt hinter Summit? Wie Massive mitteilte, wurde Summit als ein wiederspielbarer PvE-Modus entwickelt. Wenn ihr dort reinhüpft, soll euch eine Action-geladene Erfahrung geboten werden, die beim jedem Durchgang anders ist. Im Prinzip ist The Summit eine Art „Greatest Hits aus allen PvE-Erfahrungen, die es bisher bei The Division gab“.

Der Modus soll also offenbar genau das tun, was sich so viele Spieler erhoffen: Nämlich mehr Wiederspielwert und Langzeitmotivation zu The Division 2 bringen.

Wann soll The Summit erscheinen? The Summit soll im Rahmen von TU11 ins Spiel kommen. Dafür gibt es noch keinen genauen Release-Termin. Doch viele spekulieren, dass es noch im September kommen könnte.

Denn bereits am 04.09. wird Title Update 11 samt The Summit (in vollem Umfang!) auf den Test-Servern (PTS) spielbar sein – leider nur auf PC. Zwar wird es dort mehrere Test-Phasen geben, doch kurz darauf sollte das neue Update erfahrungsgemäß auch auf den Live-Servern verfügbar werden.

Wer kann The Summit spielen? Summit kommt zwar als kostenloses Update, allerdings nur für Besitzer der Erweiterung „Warlords of New York“, da der Modus in einem Wolkenkratzer in New York spielt. Ohne das kostenpflichtige Warlords-Addon gibt’s also auch kein Summit-Mode.

Und auch auf einige weitere Dinge müsst ihr dann verzichten: Was bietet The Division 2, wenn man die Warlords-Erweiterung nicht kauft?

Das steckt in Summit:

Bei The Summit fangt ihr im Erdgeschoss eines Wolkenkratzers an und müsst euch über insgesamt 100 Stockwerke hochkämpfen.

Alle feindlichen Fraktionen werden in diesem Modus vertreten sein.

Es wird jedes Mal eine neue Erfahrung geboten. Ihr wisst nie, gegen wen es auf welchem Stockwerk beim aktuellen Durchgang gehen wird.

Die Umgebung ändert sich von Stockwerk zu Stockwerk. Es gibt dutzende von Stockwerk-Abschnitten mit einem vordefinierten Look.

Das Layout wird dann bestimmt, wenn ihr das Stockwerk erreicht – auch die dort vertrete Fraktion, Spawnpunkte und, falls vorhanden, die Direktive (eine Art Modifikator).

Die Umgebung ist also im Prinzip in Teilen vorbestimmt, es gibt aber auch zahlreiche zufällige Elemente.

Es wird neue und alte Aufgaben geben: Beispielsweise Geiselbefreiung oder das Zerstören von Servern, um die Warhounds zu deaktivieren.

10 Stockwerke entsprechen ungefähr der Länge eines Strongholds, also eines Fraktions-Stützpunkts. Auch die Menge an XP, die ihr in einem 10-Stockwerke-Segment verdient, entspricht ungefähr der eines Strongholds.

Auch in Summit ist Targeted Loot aktiv. Die zugewiesene Loot-Kategorie gilt dabei für den gesamten Wolkenkratzer und ist auf allen Stockwerken gleich.

Auf eurem Weg nach oben könnt ihr zufällig Rogue Agents (und vielleicht auch Huntern) begegnen.

So spielt sich The Summit:

Der Modus startet damit, dass ihr euch dem Fahrstuhl im Erdgeschoss nähert.

Wenn ihr zum ersten Mal spielt, könnt ihr damit zunächst nur in den 1. Stock. Von dort an kämpft ihr euch Stockwerk für Stockwerk hoch.

Alle 10 Stockwerke gibt es eine Art Boss-Level oder -Etage, die am Ende einen Checkpoint freischaltet. Knackt ihr beispielsweise den Boss auf Etage 10, dann schaltet ihr einen Checkpoint frei und könnt beim nächsten Mal mit dem Fahrstuhl direkt auf Stockwerk 11 hochfahren. Ihr müsst also nicht jedes Mal auf Etage 1 starten.

Auf eurem Weg zum namensgebenden Gipfel werden ihr euch durch verschiedene Schwierigkeitsstufen kämpfen müssen (normal, hard, challenging, heroic, legendary). Je höher ihr kommt, desto höher der Schwierigkeitsgrad.

Habt ihr einen Checkpoint einmal freigeschaltet, bleibt dieser durchgehend aktiv.

Der Schwierigkeitsgrad hängt nach dem ersten erfolgreichen Durchlauf also von euch ab. Denn sobald ihr die Checkpoint freigeschaltet habt, könnt ihr per Fahrstuhl die Checkpoint-Stockwerke und somit auch den entsprechenden Schwierigkeitsgrad frei auswählen.

Der globale Schwierigkeitsgrad wird übrigens ignoriert. Bei Summit wird dieser durch die Etagen-Höhe bestimmt.

Summit ist übrigens so entworfen worden, dass ihr den Modus solo angehen und auch abschließen könnt. Spielt ihr in einer Gruppe, skaliert der Schwierigkeitsgrad entsprechend – selbst die Stockwerke auf legendary skalieren dann mit.

Nach jedem getöteten Boss habt ihr die Möglichkeit, in die Lobby zurückzukehren.

Gibt es Matchmaking? Ja, bei The Summit gibt es eine Spielersuche für verschiedene Schwierigkeitsgrade, mit deren Hilfe ihr immer weitere Mitspieler finden könnt. Ihr sucht im Prinzip eine Schwierigkeit aus und werden dann auf dem entsprechenden Stockwerk platziert. Ihr könnt übrigens auch Freunden auf höheren Stockwerken joinen, selbst, wenn ihr selbst noch nicht so weit vorgedrungen seid.

Gibt es exklusive Belohnungen bei The Summit? Ja, bisher ist ein neues Exotic bekannt, das exklusiv über den neuen Modus erhältlich sein wird – “Ridgeway’s Pride” Chest. Dieser Brustschutz wird an eine Quest gebunden sein, die ihr freischaltet, wenn ihr das letzte Stockwerk des Wolkenkratzers erreicht. Habt ihr die Quest geschafft, werdet ihr das neue Exo craften können. Mehr dazu erfahrt ihr in Kürze in einem eigenen Artikel.

Hier findet ihr Gameplay und viele Details zu The Summit in einem kompakten Video:

Was haltet ihr von dem neuen Wolkenkratzer-Modus? Kann er euch dazu bringen, The Division 2 wieder anzuschmeißen? Oder ist selbst das mittlerweile zu wenig, um euch als Agent zu reaktivieren?

