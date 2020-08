The Division 2 zeigt seine Zukunftspläne, aber für viele leider die falschen

Die Entwickler von The Division 2 zeigten bei ihrem Dev-Blog endlich eine Roadmap. Doch die meisten haben sich darunter wohl etwas komplett anderes erhofft. Auch ein neu vorgestelltes Feature bekommt Kritik, obwohl es eigentlich cool ist.

Wo steht The Division 2 jetzt? Die Stimmung rund um The Division 2 ist aktuell nicht wirklich gut. Zwar bietet das Spiel durchaus viele Stunden guter Unterhaltung, ohne repetitiv oder langweilig zu werden, doch im Endgame sieht das dann für so manch einen Agenten anders aus.

Gerade Veteranen und vielen Langzeit-Spielern mangelt an substantiellen Inhalten, die auf lange Sicht fesseln können – trotz Seasons. Hinzu kommen zahlreiche Bugs, sowie tief-greifende Probleme rund um Loot oder die Balance. Einige erklärten das Spiel deshalb sogar bereits für gescheitert oder tot.

Und handfeste Infos, wie es mit The Division 2 weitergeht und was man gegen den aktuellen Status Quo unternehmen möchte, waren in letzter Zeit Mangelware. Nun nahm Massive vor Kurzem nach einer Sommerpause das „State of the Game“-Format wieder auf und viele hofften auf frische Infos.

Mit Warlords of New York bekam The Division 2 im Jahr 2020 eine neue Erweiterung. Doch die konnte die grundlegenden Problem auch nicht komplett lösen

Das waren die Erwartungen an das State of the Game: Auch diese Woche gab es wieder einen SotG-Stream. Und so manch ein Spieler hat dort nun auf neue substanzielle Infos zum Title Update 11 oder zum neuen, mit Spannung erwarteten Endlos-Modus in einem Wolkenkratzer gehofft. Denn Massive wollte Ende August erstmals darüber sprechen.

Schließlich erinnert dieser an den beliebten Endlos-Modus Untergrund aus Teil 1 und könnte, so hoffen es die Spieler, The Division 2 endlich mehr Wiederspielwert verleihen, den so viele vermissen. Zudem ist das auch der einzige wirklich solide Inhalt, der auf absehbare Zeit ersichtlich ist.

Kurzum: Spieler wollen endlich wissen, wie es mit The Division 2 weitergeht und welche Inhalte sie in absehbarer Zukunft erwarten. Gerade auf den Wolkenkratzer-Modus sind die Agenten gespannt. Denn aktuell sehen viele einfach keinen Grund, sich in Massives Shooter einzuloggen und hoffen, dass es sich mit dem Skyscraper ändert.

Das haben die Spieler bekommen: Im State of The Game von dieser Woche gab es keine wichtigen Infos zum Wolkenkratzer-Modus oder dem Title Update 11. Stattdessen sprach man über Transmog, ein neues Feature aus TU11 und stellte eine Roadmap vor. Allerdings nicht zur Zukunft von The Division 2 als Spiel, sondern für vorgesehene Themen in den kommenden „State of the Game“-Streams.

Das erwartet euch in den nächsten Wochen rund um The Division 2:

Für viele ein Witz: Für eine Roadmap hat sich so manch einer wohl etwas komplett anderes erhofft

Das sorgt nun für dicke Luft: In der Community herrscht nach der dieswöchigen Ausgabe von State of the Game richtig dicke Luft. Das Video dazu hat auf YouTube fast so viele Dislikes (423) wie Likes (469). Dort und auch auf reddit gibt es zahlreiche böse Kommentare.

Das sind nur einige exemplarische Auszüge:

„Ihr Jungs braucht ein neues und ein effizienteres PR-Team“

„Eine weitere sinnlose Episode. Sie ignorieren die wahren Probleme.“

„Oh, Junge… Eine Roadmap für State of the Game anstatt für richtige Inhalte im Spiel…“

Der Tenor ist dabei, dass auch das aktuelle State of the Game absolute Zeitverschwendung war und generell immer mehr zur solchen verkommt. Richtig interessant könnte es, wenn überhaupt, erst in 2 Wochen werden, wo man dann wohl endlich erste Details zum Wolkenkratzer bespricht.

Zudem will man eine richtige Roadmap haben. Für Spiel und Inhalte und nicht für geplante Gesprächsthemen bei den Entwickler-Blogs, was quasi der Ankündigung einer Ankündigung gleichkommt. Brennende Themen und Probleme sind aber auch auf dieser „falschen“ Roadmap kaum vertreten. Viele sind der Ansicht, dass an den Spielern vorbei-entwickelt wird und sie nicht gehört werden.

Auch der neue Raid Operation: Stahlross sorgt längst nicht bei jedem für die erhoffte Wiederspielbarkeit bei The Division 2

Auch für Transmog gibt’s Kritik: Im Rahmen des SotG wurde auch ein neues Feature für TU11 vorgestellt – das Transmog-System, mit dem Spieler mehr Freiheiten im Hinblick auf die kosmetische Gestaltung ihrer Agenten bekommen. Doch das an sich coole und von einigen durchaus erwünschte Feature bekommt ebenfalls ordentlich Kritik – auch bei uns auf MeinMMO.

So kann es kaum jemand nachvollziehen, dass die Entwickler mit solchen Nebensächlichkeiten kommen, obwohl das Spiel gravierende Probleme in zahlreichen kritischen Bereichen wie Loot oder Bugs hat. Anstatt diese Probleme anzugehen, stellt man ein kosmetisches Feature auf die Beine, das dem Spiel im Prinzip in keinster Weise hilft, sondern höchstens eine nette Dreingabe wäre, wenn das Spiel denn rund laufen würde.

Zudem wurden aber auch dort einige der wichtigsten Wünsche der Spieler nicht berücksichtigt. So wünschen sich einige bereits seit Langem eine Möglichkeit, bestimmte Ausrüstungsteile einfach auszublenden. Doch genau das ist mit dem Transmog-System nicht möglich. Auch hier heißt es, Massive würde ein Feature auf die Beine stellen, was kaum einer braucht, und selbst dort machen sie nicht das, was die Community eigentlich möchte.

Mit Transmog habt ihr bald mehr Möglichkeiten bei der Individualisierung – doch das juckt offenbar kaum einen

Wie geht es nun weiter bei The Division 2? Erste Infos zu Loot-Verbesserungen sollen am 26. August besprochen werden, das für viele wohl interessanteste Thema „Wolkenkratzer“ am 2. September. Viele legen dabei nun ihre (teils letzten) Hoffnungen auf die Infos zum neuen Endlos-Modus. Denn sonst gibt es bisher kaum etwas am Horizont, was The Division 2 auf lange Sicht wirklich spürbar attraktiver machen könnte.

Bleibt zu hoffen, dass die Entwickler dann auch entsprechend abliefern. Denn für The Division 2 braucht es weitaus mehr, also einige neue Ausrüstungsteile, eine überflüssige Roadmap oder kosmetische „Quality of Life“-Verbesserungen, damit das Spiel endlich wieder an Attraktivität und Motivation gewinnt.

