The Division 2 lebt doch noch – Neuer Endlos-Modus kommt früher als gedacht

Bei The Division 2 soll der neue Endlos-Modus im Wolkenkratzer, auf den viele Spieler gespannt warten, bereits mit dem nächsten großen Update (Title Update 11) erscheinen. Möglicherweise schon im September.

Das sagen die Entwickler zum kommenden Endlos-Modus: Nach fast einem Monat Pause meldeten sich nun die Entwickler wieder mit einem richtigen State of the Game zurück. Es gab zwar relativ wenige wichtige Infos, doch ein Detail dürfte zahlreiche Fans des Multiplayer-Shooters trotzdem sehr freuen.

Laut Massive wird der im Mai bekannt gewordene Wolkenkratzer-Endlos-Modus bereits mit dem nächsten großen Update, also mit Title Update 11 (TU11) ins Spiel kommen. Das ist deutlich früher, als es die meisten erwartet haben.

Weitere Infos gab es nicht, doch Ende August sollten wir endlich erste offizielle Details zum Wolkenkratzer erhalten.

Ein Endlos-Modus in einem Hochhaus wird mit TU11 kommen

Wann soll dieser neue Modus ins Spiel kommen? Ein konkretes Datum nannte Massive nicht. Doch einige halten es für möglich, dass dieser neue Modus bereits im September 2020 ins Spiel kommen wird. Aber warum?

So manch einer geht davon aus, dass schon Ende August die Test-Phase auf dem PTS für Title Update 11 anlaufen dürfte. Ein Release im September wäre da naheliegend, ähnlich lief das auch bei TU10. Auch die Entwickler im Stream ritten auf September rum, was einige für einen Hinweis halten – auch wenn die Entwickler sichtlich bespaßt aussahen.

Zudem hieß es „Soon“, also bald. Und bisher bedeutete bald bei Massive meist auch wirklich bald. Dass wir noch 3 Monate oder ein halbes Jahr darauf warten müssen, ist demnach eher unwahrscheinlich.

Wann genau es im Wolkenkratzer zur Sache geht, ist offiziell noch nicht bekannt.

Wird der neue Modus etwas kosten? Das fragen sich aktuell zahlreiche Agenten. Doch auf eine entsprechende Frage wichen die Entwickler aus. Das soll erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Einige gehen davon aus, dass der Inhalt zahlungspflichtig sein könnte, da Massive bei dieser vergleichsweise einfachen Frage auswich. Aber bestätigt ist das nicht.

Was hat es mit dem Wolkenkratzer-Modus überhaupt auf sich? The Division 2 mangelt es in den Augen zahlreicher Spieler an substantiellen Inhalten, die auf lange Sicht fesseln. Einige erklärten das Spiel deshalb sogar bereits für gescheitert oder tot.

Doch ein Leak enthüllte im Mai, dass Ubisoft an einem neuen PvE-Modus arbeitet, der eine hohe Wiederspielbarkeit bringen soll – etwas, das viele Spieler bei diesem Loot-Shooter in hohem Maße vermissen. Kurz darauf wurden die Arbeiten an einem solchen Modus von den Entwicklern bestätigt.

Der Wolkenkratzer-Modus klingt ähnlich wie das beliebte Underground aus Teil 1

Dabei handelt es sich um den wiederspielbaren Modus „Skyscraper“, bei dem sich Spieler wohl durch viele Etagen eines Hochhauses kämpfen müssen. Viele sehen da Parallelen zum erfolgreichen und beliebten Endlos-Modus Untergrund aus Teil 1.

Das Interessante ist nun: Eigentlich hieß es im Mai, der Modus stecke noch in der frühen Entwicklung. Man ging also breit davon aus, dass wir diesen neuen Inhalt frühstens im Jahr 2021 zu sehen bekommen. Viele tippten auf März 2021. Doch so wie es aussieht, wird man auf das jüngste Lebenszeichen nicht annähernd so lange warten müssen.

Zudem soll das Hochhaus eben nicht „Underground 2.0“ werden, wie zahlreiche Fans vermuten, sondern etwas Eigenständiges und Einzigartiges. Man will nicht einfach Modi aus Teil 1 kopieren.

Freut ihr euch schon auf den neuen Endlos-Modus? Oder lässt auch The Division 2 mittlerweile komplett kalt? Übrigens, auch bis TU11 wird regelmäßig am Spiel geschraubt: Division 2: TU 10.1 ist live und verringert weiter den großen Zufall beim Loot.