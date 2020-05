Die Arbeit an The Division 2 ist noch nicht abgeschlossen. Ein Leak hat enthüllt, dass Ubisoft an einem neuen PvE-Modus arbeitet, der hohe Wiederspielbarkeit bringen soll. Außerdem kommt mehr Story in Form von Manhunt-Missionen. Das ist jetzt offiziell bestätigt.

Dieser Leak sorgte für Aufsehen: Wir auf MeinMMO haben am Montag, den 25.5., darüber berichtet, dass ein Reddit-Nutzer in neuen Audio-Files Hinweise auf zwei wichtige Entwicklungen zu The Division 2 gefunden hat:

Manhut-Missionen, die eine Story für Season 2, 3 und 4 erzählen

den wiederspielbare Modus „Skyscraper“, bei dem sich Spieler durch viele Etagen eines Hochhauses kämpfen müssen – solche „Endlos“-Modi, in denen man Level durchspielen muss, gibt es auch in MMORPGs wie Final Fantasy XIV

Am Montag war noch nicht klar, ob diese Inhalte so zu The Division 2 kommen oder ob das Überbleibsel von früheren Plänen waren, die schon lange tot sind.

Ubisoft-Mitarbeiter bestätigt Pläne

Das sagt ein Mitarbeiter von Ubisoft zur Story: Im Reddit-Thread hat sich Chris Gansler gemeldet, ein Ubisoft-Mitarbeiter. Laut ihm enthält der Leak tatsächlich Spoiler.

Der Test-Build umfasse diesmal unglücklicherweise viel mehr Inhalte, als man wollte. Das seien klar Story-Spoiler. Man wisse zwar noch nicht, ob all die Story so live geht, aber weist daraufhin, dass die Nutzer Spoiler-Tags benutzen sollten, wenn sie über die Audio-Files sprechen.

Die neue Story kommt wirklich über „Manhunt-Missionen“ ins Spiel. Das sind Questreihen ab Level 40 in Warlords of New York, die saisonal neue Inhalte erzählen. Wer eine Manhunt abschließt und einen Rogue-Agent zur Strecke bringt, erhält einen Skill-Mod.

Wer die Story-Spoiler auf Englisch lesen möchte, kann das hier tun (via reddit).

So sieht eine Manhunt in The Division 2 aus.

Modus mit Wiederspielbarkeit kommt, aber steht noch am Anfang

Das sagt Ubisoft zum Endlos-Modus: Gansler sagt, man will bestätigen, dass Ubisoft tatsächlich an „Mehr Inhalt für The Division 2 außerhalb der Seasons arbeitet.“ Eine der aktuellen Ideen sei ein PvE-Modus, der das Bedürfnis nach Wiederspielbarkeit befriedigt.

Hier sei man in „frühen Phasen der Entwicklung“. Der Modus wird also nicht so bald kommen.

Gansler sagt, das sei nicht „Underground 2.0“, wie im Thread vermutet, sondern was Eigenständiges und Einzigartiges. Man will nicht einfach Modi aus Teil 1 kopieren.

The Division 2 hat ein sehr seltsames Ding mit Gummi-Enten laufen

Das steckt dahinter: Vorher war die Frage offen, ob Massive überhaupt noch „viel mehr“ in The Division 2 investiert, nachdem das Ursprungs-Spiel unter den Erwartungen geblieben war. Hier hätte Warlords of New York ein Abschluss sein können, zumal wenig weiterführende Informationen bekannt waren.

Dass jetzt wirklich neue Modi entwickelt werden, ist ein gutes Zeichen für die Serie.

Die Welt von The Division 2 gilt als fantastisch.

Auch wenn The Division 2 für Probleme mit mangelnder Wiederspielbarkeit kritisiert wird, hat der Taktik-Shooter einige Vorzüge: So gilt die Open World des Spiels als detailreich und faszinierend.

Die Entwickler haben viele kleine Nuancen eingebaut, um Washington, DC, und New York City lebendig erscheinen zu lassen: So geraten Gegner wie die Rikers in Streit und töten einander, auch ohne dass der Spieler eingreift. Das verdeutlicht die rohe, von Gewalt bestimmte Welt, in der The Division spielt.