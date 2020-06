The Division 2: Wartung, Server-Down am 16.6. – Das große Title Update 10 kommt

The The Division 2 führt heute, am 16.06., Wartungsarbeiten auf PS4, der Xbox One und auf dem PC durch. Dabei gehen auch die Server offline und das neue große Title Update 10 (TU10) wird aufgespielt. Wann genau ist die Downtime? Und was steht in den Patch Notes?

Was steht heute an bei The Division 2? Darauf haben viele gewartet. Heute erscheint endlich das große Title Update 10 für The Division 2. Dieses massive Update bringt sehr viele Änderungen für so gut wie alle Bereiche des Spiels – von allerlei Bugfixes, über neue Items bis hin zu breitflächigen Balance-Anpassungen ist einiges dabei. Heute wird sich also einiges bei The Division 2 tun.

Alles Wichtige zur Wartung am 16. Juni auf PS4, Xbox One und PC

So läuft die Wartung heute ab: Auf Twitter teilten die Entwickler von Massive bereits im Vorfeld mit, wie die Wartung am 16. Juni ablaufen wird. Diese Zeiten sind wichtig:

Beginn der Wartung ist um 9:30 Uhr deutscher Zeit

Zeitgleich beginnt auch der Server-Down. Die Server gehen dabei für mehrere Stunden offline

Die voraussichtliche Dauer der Wartungsarbeiten wird mit 4 Stunden angegeben. In diesem Zeitfenster könnt ihr kein The Division 2 spielen

Läuft alles nach Plan, sollten die Division-2-Server gegen 13:30 Uhr deutscher Zeit wieder online sein

Das Ende Downtime markiert dann auch das Ende der heutigen Wartung

Bedenkt dabei: Diese Zeiten, besonders das Ende der Wartung, können sich gegebenenfalls im Verlauf der Wartung noch ändern oder verschieben. Das war in den letzten Wochen und Monaten immer wieder der Fall.

Sollte sich am heutigen Ablaufplan etwas ändern, werden wir diesen Artikel entsprechend aktualisieren.

Die Patch Notes für Title Update 10 (TU10)

Was steckt in den Patch Notes? Die Patch Notes sind gewaltig, mit Title Update 10 wird sich eine Menge bei The Division 2 ändern – so unter anderem:

Die neue Season 2 kommt samt ihren Inhalten ins Spiel, startet allerdings erst am 23. Juni.

Auch der neue Raid wird mit TU10 implementiert, startet aber am 30. Juni.

Neue Exotics kommen

Neue Gear-Sets kommen

Neue Items kommen

Neue Skill-Variante kommt

Neue Talente halten Einzug

Änderungen bei Gameplay vorgenommen

Änderungen im PvP vorgenommen

Umfangreiche Waffen-Balance-Änderungen vorgenommen

Zahlreiche Exotics überarbeitet

Zahlreiche Gear-Sets und Brand-Sets überarbeitet

Einige Skills überarbeitet

Die Liste der Änderungen ist lang. Ihr könnt euch die kompletten offiziellen Patch Notes für das Title Update 10 auf der entsprechenden Website von Ubisoft anschauen:

Nicht alles wurde zu TU10 pünktlich fertig: Wie die Entwickler im Rahmen der Patch Notes mitteilten, werden zum Launch von Title Update 10 und der Season 2 einige lokalisierte Ton-Spuren fehlen.

Man konnte zwar TU10 von Zuhause aus fertigstellen, doch man hat es nicht geschafft, alle neuen Tonspuren in allen angebotenen Sprachen aufzunehmen. Die Sicherheit der Mitarbeiter sowie der Voice Actors gehe nun mal vor.

Sobald die Lage es erlaubt, werden diese Voice-Lines in den jeweiligen Sprachausgaben nachgereicht. Bis dahin werdet ihr in diesen Fällen stattdessen die englische Vertonung hören – auch, wenn ihr in den Optionen etwas anderes als Englisch ausgewählt habt. Ihr müsst also nichts umstellen.

Übrigens, die Untertitel liegen bereits in der lokalisierten Fassung vor und können auf Wunsch in den Optionen aktiviert werden.

Was leider ebenfalls noch nicht mit TU10 kommt, worauf jedoch viele gespannt warten, ist der kommende neue Endlos-Modus: Wow, The Division 2 arbeitet wirklich an neuem PvE-Modus und mehr Story