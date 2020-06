The Division 2: Season 2 und neuer Raid – Das erwartet euch noch im Juni

Im Juni könnte The Division 2 richtig spannend werden. Nach dem großen Title Update 10 (TU10) mit seinen vielen Änderungen und Neuerungen warten in diesem Monat noch die neue Saison sowie der 2. Raid auf die Spieler.

Das erste Highlight im Juni ist endlich da: Darauf hat so manch ein Agent gewartet – endlich ist das große Title Update 10 (TU10) für The Division 2 da.

Neben zahlreichen Balance-Änderungen und Anpassungen in so gut wie allen Bereichen des Spiels bringt der neue Patch unter anderem auch neue Items (auch Gear-Sets und Exotics), eine neue Skill-Variante, überarbeitete Exotics und Gear-Sets sowie allerlei Bug-Fixes mit sich.

Mit dem neuen Update sollen die Agenten sich wieder mächtiger fühlen, großzügiger belohnt werden und die allgemeine Erfahrung soll verbessert werden. Zudem ebnet TU10 den Weg für weitere neue Inhalte, die noch im Juni für The Division 2 erscheinen sollen. Diese kommen bereits mit Title Update 10 ins Spiel, gehen aber erst zu späteren Zeitpunkten im Verlauf des Monats live.

The Division 2 – Weitere Highlights im Juni

Neben Title Update 10 warten im Juni noch folgende zwei Highlights bei The Division 2 auf die Spieler:

Die neue Season 2 startet

Der neue 2. Raid für hält Einzug ins Spiel

Nachfolgend fassen wir zusammen, was wir zu diesen kommenden Inhalten bereits wissen.

Das wissen wir bisher zur Season 2

Worum geht’s? Die neue Season 2 heißt „Keener’s Legacy“, also Keeners Vermächtnis und wird The Division 2 über die nächsten Monate regelmäßig mit neuen Inhalten versorgen.

Es wird eine neue saisonale Fahndung geben, mit der dann die Geschichte nach den Ereignissen von New York und Season 1 weitergeführt wird.

Das neue saisonale Fahndungsziel, das die Agenten jagen werden, ist dabei einer von Keeners treuesten Gefolgsleuten und soll in New York das beenden, was Keener gestartet hat.

Wann startet Season 2? Die neue Saison wird am 23. Juni 2020 an den Start gehen.

Gibt es einen Season- oder Battle-Pass für die Season 2? Ja, auch wenn die Saison an sich kostenlos ist: Es gibt einen Season 2 Pass, für den man auch Geld zahlen kann, aber nicht muss.

Die Seasons bieten einen freien, für alle Agenten kostenlosen Belohnungszweig, aber auch einen kostenpflichtigen Premium-Zweig als Form des saisonalen Fortschritts. Darüber lassen sich allerlei saisonale Belohnungen erspielen. Die Prämien verteilen sich dabei auf 100 saisonale Stufen, die man durch Sammeln von XP levelt.

Der Season 2 Pass, beziehungsweise der Zugang zum Premium-Zweig kostet 10 €. Über den Premium-Zweig gibt es dabei mehr Belohnungen, doch alles Gameplay-relevante gibt es auch über den kostenlosen, freien Zweig.

Welche Inhalte bringt die Season 2? Eine umfangreiche Vorstellung der Saison dürfte in den nächsten Tagen anstehen, doch die wichtigsten Details sind bereits bekannt. So bringt die Season 2 unter anderem:

das neue globale Event „Hollywood“

das neue Bekleidungs-Event „Phoenix Down“

die neuen Ligen Termite, Luna, Huntsman und Titan.

neue Exotics: die exotische Maske Vile sowie das exotische Präzisionsgewehr Mantis

neues Gear-Set: Eclipse Protocol

neues Brand-Set: Walker, Harris & Co.

2 neue benannte Waffen

2 neue benannte Rüstungsteile

eine neue Skill-Variante: Healing Trap

Das wissen wir über den neuen Raid

Worum geht’s? Auch darauf warten viele Agenten schon lange. Der lange verschobene neue Raid „Operation: Stahlross“ (Operation: Iron Horse) soll ebenfalls noch diesen Monat an den Start gehen.

Dort haben die True Sons eine Metall-Gießerei übernommen, um neue Waffen herzustellen. Sie drohen, alles zu zerstören, wofür die Division so hart gearbeitet hat und eure Aufgabe wird es sein, das zu verhindern.

Wann startet der 2. Raid von The Division 2? Operation: Stahlross soll am 30. Juni an den Start gehen, zumindest die Level-40-Version für alle „Warlords of New York„-Besitzer. Die Level-30-Version für alle Besitzer des Grundspiels soll in der darauf folgenden Woche live gehen.

Was bietet The Division 2, wenn man die Warlords-Erweiterung nicht kauft?

Weitere Details zum neuen Raid:

Operation: Iron Horse ist frei für alle Spieler. Weder die Warlords-Erweiterung, noch der Jahr 1 Pass (da es noch ein nachgereichter Inhalt aus Jahr 1 ist) werden zum Spielen benötigt.

Der Raid wird 8 Spieler in 2 Gruppen zu je 4 Agenten erfordern und soll von den Spielern, ihren Skills und ihren Builds das Maximum abverlangen – genau wie Operation: Dunkle Stunden

Der Raid wird 2 neue Exotics ins Spiel bringen: die Pistole Regulus sowie das Gewehr Ravenous

Über den Raid werden 2 neue Gear-Sets erhältlich sein: Foundry Bulwark und Future Initiative

Es gibt dort neue kosmetische Belohnungen

Es gibt kein Matchmaking für den neuen Raid

Der Schwierigkeitsgrad Discovery Mode, eine einfachere Version von Operation: Iron Horse, soll später per Update nachgereicht werden

Was haltet ihr von diesen Inhalten? Freut ihr euch auf den Juni bei The Division 2? Übrigens, auf ein weiteres potenzielles Highlight werden wir wohl noch etwas länger warten müssen: Wow, The Division 2 arbeitet wirklich an neuem PvE-Modus und mehr Story