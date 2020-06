Bei The Division 2 laufen gerade Tests für das große kommende Title Update 10. Dort sollen unter anderem Exotics massiv gestärkt werden. Wie das vermutlich dann auch im Live-Spiel aussehen wird, zeigen in Teilen die Patch Notes für die PTS-Phase 3.

TU 10 kommt bald: Das nächste große Update für The Division 2, das Title Update 10, soll im Juni erscheinen. Und allzu lange dürfte der Patch wohl nicht mehr auf sich warten lassen – die Tests auf den PTS neigen sich langsam dem Ende zu und kurze Zeit später dürfte das Update dann für alle Spieler kommen.

Und TU10 wird bereits von so manch einem Agenten heiß erwartet. Schließlich soll das Update zahlreiche Balance-Änderungen an Exotics, Waffen und Ausrüstung, sowie Schwierigkeitsgraden mit sich bringen und viele nervige Fehler beheben.

Patch Notes für Phase 3 veröffentlicht: Nun wurden die Patch Notes für die wohl finale 3. Phase der Tests veröffentlicht. Und diese gewähren dabei einen ganz guten Einblick, welche Richtung Massive mit TU10 einschlagen will. Denn es gilt dabei als wahrscheinlich, dass die Änderungen so oder zumindest in sehr ähnlicher Form auch in das finale Title Update 10 einfließen werden.

Besonders interessant ist dabei der Blick auf die Änderungen bei einigen Exotics, die bislang nicht besonders gut performten. Denn hier wird deutlich, dass viele dieser Exos endlich zu mehr werden könnten, als fast nur zu reinen Sammlerstücken – gerade zusammen mit den Änderungen aus PTS 2.

The Division 2 – Die wichtigsten Buffs und Nerfs aus TU10 (PTS3)

Bedenkt dabei: Diese Patch Notes gelten für Test-Umgebung auf den PTS und könnten sich möglicherweise noch vom Change Log für die kommende Live-Version von Title Update 10 unterscheiden. Zudem gab es bereits Änderungen an Exotics in vorherigen PTS-Phasen, die hier nicht mehr aufgegriffen wurden.

Doch allzu groß dürften mögliche Unterschiede zur Live-Version nicht mehr ausfallen. Falls ihr also einiger dieser Exotics noch besitzt, könnte es bald an der Zeit werden, sie zu entstauben.

Was genau hat sich getan bei Exotics? Zum einen wurde generell der Waffen-Handling-Stat und einige weitere Aspekte von Waffen überarbeitet, wodurch die Schießeisen sich nun generell um einiges besser spielen. Der Wert „Waffenhandling“ soll dann beispielsweise nicht mehr aufgeteilt werden, auf die Attribute Präzision, Stabilität, Nachlade-Geschwindigkeit und Waffenwechsel, sondern 1 zu 1 in die 4 Werte einfließen.

Hinzu kamen aber auch einige gezielte Buffs und Nerfs für bestimmte Exotics.

Übrigens, die Exotics mit ihren bisherigen Eigenschaften findet ihr hier:

Bighorn – Sturmgewehr:

Big Game Hunter: Kopfschüsse gewähren nun +2% Headshot-Schaden, hoch von +1%

Erhöhte optimale Reichweite – von 27 Metern zu 40 Metern

Optik-Mod-Bonus von +0% zu +30% Headshot-Schaden erhöht

Magazin-Mod-Bonus von +7% Headshot-Schaden zu to +10% Nachlade-Geschwindigkeit geändert

Die Mantis

Mantis – Sniper (Neu mit TU10):

Optik-Mod-Bonus von +35% zu +40% Headshot-Schaden erhöht

Mündung-Mod-Bonus von +7% Headshot-Schaden zu +5% Kritische Treffer-Chance geändert

Hebt nun Schwachpunkte hervor, wenn man durchs Visier blickt

Nemesis – Sniper:

Optik-Mod-Bonus von +35% zu +45% Headshot-Schaden erhöht

Unterlauf-Schiene-Mod-Bonus von+15% auf +5% Waffen-Handling reduziert

Chameleon – Sturmgewehr:

Adaptive Instinkte: Die Anzahl der Treffer für den Bodyshot-Buff wurde von 60 auf 75 erhöht und der Schaden dabei von +80% auf +90% angehoben

Optik-Mod-Bonus von +15% Präzision zu +15% kritische Treffer-Chance geändert

Mündungs-Mod-Bonus von +5% kritische Treffer-Chance zu +10% Präzision geändert

Unterlauf-Schiene-Mod-Bonus von +10% kritische Treffer-Chance auf +10% Stabilität geändert

Gnadenlos/Rücksichtslos – Gewehr:

Binary Trigger: Verstärkter Waffen-Schaden bei 7 Stacks von 900% auf 500% reduziert, der Explosions-Schaden von 1200% auf 500%

Mündung-Mod-Bonus von +20% auf +10% Stabilität reduziert

Unterlauf-Schiene-Mod-Bonus von +20% auf +10% Waffen-Handling reduziert

Magazin-Mod-Bonus von +15% auf +10% Nachlade-Geschwindigkeit reduziert

Dabei handelt es sich im Prinzip um einen der ganz wenigen Nerfs. Offenbar war die Waffe angesichts des allgemein verbesserten Handlings, einer ihrer größten Schwächen, mit ihren bisherigen Werten zu gut.

Die Eagle Bearer

Eagle Bearer – Sturmgewehr:

Unterlauf-Schiene-Mod-Bonus von +10% Stabilität zu +10% Waffen-Handling geändert

Lady Death – Maschinenpistole:

Breathe Free: Die Anzahl maximaler Stacks von 40 auf 32 reduziert, Schadensverstärkung pro Stapel von 60% auf 75% erhöht

Optik-Mod-Bonus von +5% auf +10% kritische Treffer-Chance erhöht

Mündungs-Mod-Bonus von +5% kritische Treffer-Chance zu +5% kritischer Treffer-Schaden geändert

Unterlauf-Schiene-Mod-Bonus von +5% kritischer Treffer-Schaden zu +500% Nahkampf-Schaden geändert

Pestilenz – LMG:

Mündungs-Mod-Bonus von +10% Stabilität zu +10% Präzision geändert

Unterlauf-Schiene-Mod-Bonus von +10% Waffen-Handling zu +10% Stabilität geändert

Die Schnatterente

Die Schnatterente – Maschinenpistole:

Optik-Mod-Bonus von +5% auf +15% kritische Treffer-Chance erhöht

Mündungs-Mod-Bonus von +10% kritische Treffer-Chance zu +5% kritischer Treffer-Schaden geändert

Unterlauf-Schiene-Mod-Bonus von +15% auf +10% Waffen-Handling reduziert

Magazin-Mod-Bonus von +10% Nachlade-Geschwindigkeit zu +10 Patronen geändert

Die Grundkapazität des Magazins von 60 auf 50 reduziert

Freiheit – Pistole:

Optik-Mod-Bonus von +5% kritische Treffer-Chance auf +5% Headshot-Schaden geändert

Mündungs-Mod-Bonus von +15% Stabilität zu +5% kritische Treffer-Chance geändert

Magazin-Mod-Bonus von +15% Nachlade-Geschwindigkeit zu +15% Waffen-Handling geändert

Hebt keine Schwachpunkte mehr hervor, wenn man damit zielt

Regulus – Pistole:

Mündungs-Mod-Bonus von +5% kritischer Treffer-Schaden zu +20% Präzision geändert

Exotic-Änderungen aus PTS-Phase 2

Übrigens, diese Änderungen bei Exotics, gab es bereits mit Phase 2. In Verbund mit den Änderungen aus Phase 3 werden einige Exos deutlich besser.

Bighorn

The Bighorn – Sturmgewehr:

Schaden um +11,2% erhöht

Eagle Bearer – Sturmgewehr:

Schaden um +7,8% erhöht

Chameleon – Sturmgewehr:

Schaden um +32,8% erhöht

Mechanik hinzugefügt, wodurch eure aktuellen Buffs bis zum nächsten Kampf aufbewahrt werden

Bullet King – LMG:

Schaden um +2,6% erhöht

Nemesis – Sniper:

Schaden um +11,1% erhöht

Die Freiheit

Freiheit – Pistole:

Neue Funktion hinzugefügt, wodurch ihr Extra-Schaden macht, wenn ihr die Stacks hochschraubt. Volles Talent ist nun: (Neu) Treffer gewähren +2% Waffenschaden. Lässt sich bis zu 30x stapeln. Headshots verbrauchen alle Stacks und reparieren den Schild um 3% pro Stack.



Regulus – Pistole:

Anfängliche Geschoss-Stabilität erhöht

Der dritte Attribut-Bonus wurde von Schaden gegen Rüstung zu Headshot-Schaden geändert

Gnadenlos/Rücksichtslos – Gewehr:

Schaden um +12,5% erhöht

Neue Mechanik hinzugefügt, um mehr nicht-explosiven Schaden auszuteilen: Trefft ihr einen Feind mit 7 Stacks, teilt ihr 900% verstärkten Schaden aus und löst eine Explosion mit 7-Meter-Radius aus bei der 1.200% Waffen-Schaden ausgeteilt und alle Stacks verbraucht werden



Diamantklapperschlange

Diamantklapperschlange – Gewehr:

Schaden um +7,7% erhöht

Süße Träume, Wiegenlied – Schrotflinten:

Schaden um +11,0% erhöht

Lady Death – Maschinenpistole:

Schaden um +18,9% erhöht

Die Schnatterente:

Schaden um +16,7% erhöht

NinjaBike Messenger Kneepads

NinjaBike Messenger Knieschoner:

Eine Mechanik wurde hinzugefügt, wodurch man Bonus-Rüstung erhält. Volles Talent ist nun: Bewegt ihr euch von Deckung zu Deckung oder springt/rutscht darüber, wird eure gezogene Waffe aufgeladen und gewährt +25% Bonus-Rüstung für 5 Sekunden



Dodge City Gunslinger Holster:

Eine neue Mechanik wurde hinzugefügt, wodurch euer Treffer Headshot-Schaden anrichtet: Während eure Pistole geholstert ist, bekommt ihr alle 0,3 Sekunden einen sich stapelnden Buff – bis 100 Stacks. Wenn ihr die Pistole zieht, verbraucht euer erster Schuss damit den Buff und teilt +10% Schaden pro Stapel (Neu) Der Schaden wird dabei als Headshot-Schaden registriert – egal, wo ihr den Gegner trefft



BT-Datenhandschuhe:

Die Funktion wurde geändert, sodass man damit nicht länger der gesamten Gruppe/Raid-Trupp einen Overcharge-Effekt gewährt, sofern man nicht Skill Tier 6 hat.

Eine Mechanik wurde hinzugefügt, wodurch ihr Fertigkeiten-Eile für den Drohnenstock erhaltet. Volles Talent ist nun: (Neu) Gewährt +15% Drohnenstock-Fertigkeiten-Eile pro Skill Tier. (Geändert) Detoniert ihr den Drohnenstock, setzt das eure Skill-Cooldowns zurück und gewährt Overcharge-Effekt für 15 Sekunden. Seid ihr auf Skill Tier 6, wird dieser Effekt auch auf alle Verbündeten angewandt Verbündete, die diesen Buff erhalten, können 120 Sekunden lang nicht nochmals davon profitieren



Sawyer’s Knieschoner:

Eine Mechanik wurde hinzugefügt, wodurch man alle Stacks verliert – 10 Sekunden, nachdem man sich bewegt hat.

Mantis – Sniper (Neu mit TU10):

Der dritte Attribut-Bonus wurde von kritische Treffer-Chance auf Schaden gegen Ziele außerhalb von Deckung geändert

The Ravenous

The Ravenous – Gewehr:

Wird ein Feind mit defensivem Primer auf sich getötet, erhaltet ihr die Vorteile dieser Stacks, ohne sie zunächst detonieren zu müssen.

Was haltet ihr von diesen Änderungen? Werden dadurch einige Exotics für euch spannender? Übrigens, The Division 2 arbeitet auch an einem anderem spannenden Feature – nur leider nicht im Rahmen von TU10: Wow, The Division 2 arbeitet wirklich an neuem PvE-Modus und mehr Story