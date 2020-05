Die Testphase für das nächste große Title Update 10 geht ab heute in die zweite Runde, The Division 2 fährt die Test-Server (PTS) auf dem PC wieder hoch. Damit werden nun weitere Änderungen aus dem kommenden Patch getestet und ihr könnt sie bereits im Vorfeld zum Release selbst ausprobieren. So macht ihr mit.

PTS Phase 2 startet heute: Nachdem bereits am 22. Mai die Test-Server erstmals nach langer Zeit für die erste Test-Phase des kommenden TU10 reaktiviert wurden, endete Phase 1 gestern, am 28. Mai.

Bereits heute, am 29.05., startet nun der zweite Test-Durchlauf, bei dem weitere Neuerungen und Anpassungen, wie unter anderem die überarbeiteten Exotics, geprüft werden.

Was in der ersten Phase alles getestet wurde und was es mit den PTS-Servern überhaupt auf sich hat, lest ihr hier: The Division 2 bringt morgen Test-Server – So könnt ihr TU10 früher probieren

So fiel das Feedback bisher zu Phase 1 aus:

Generell gab es positives Feedback zu den meisten Änderungen aus Phase 1

Die zahlreichen Änderungen an Ausrüstungen (für viele einer der wichtigsten Aspekte) kamen bei den meisten gut an

Eines der getesteten Gear Sets (das neue Foundry Bullwark) war zu mächtig und im PvP kaputt und wird in Phase 2 nochmal überarbeitet

Spieler sehen Potenzial in den neuen Items aus TU10

The Division 2 fiel zuletzt durch einige Bugs und Balance-Schwächen auf. Das Feedback auf die PTS ist aber durchaus positiv.

PTS Phase 2 testet weitere Änderungen – So macht ihr mit

Mit der 2. Test-Phase sollen nun weitere Änderungen sowie einige überarbeitete Anpassungen aus der Phase 1 getestet werden.

Wer kann überhaupt mitmachen? Die PTS bei The Division 2 sind PC-exklusiv. Für die Konsolen PS4 und Xbox One steht dieses Feature nicht zur Verfügung.

Auf dem PC findet ihr die PTS-Server auf Uplay. Jeder, der The Division 2 auf dem PC besitzt, kann an den Tests teilnehmen. Ihr müsst nicht an Phase 1 teilgenommen haben, um nun bei Phase 2 einzusteigen.

Wann geht’s mit Phase 2 los? Die Test-Server werden ab heute, den 29.05., 13:00 Uhr deutscher Zeit, live gehen. Wann genau sie enden, lässt Massive noch offen. Das wird dann rechtzeitig über Social Media bekannt gegeben.

Gibt es einen Preload? Ja, ihr könnt den PTS-Client bereits laden, wenn ihr noch nicht teilgenommen habt. Alle die bei Phase 1 bereits dabei waren, werden den Client nicht erneut herunterladen müssen. Für sie gibt es aber einen Patch.

Was genau wird in Phase 2 getestet? Schwerpunkt von Phase 2 wird unter anderem auf folgenden Bereiche liegen:

Anpassung des Gear Sets Foundry Bullwark

Balance von exotischen Items (die meisten Exotics haben beispielsweise einen Buff erhalten, damit sie mit anderen Waffen mithalten können)

Änderungen bei Loot und Crafting

Waffen-Handling

PvP-Änderungen

Umfangreiche Patch Notes sollen heute nachgereicht werden, nachdem die Test-Server live gehen. Der neue „Untergrund-Modus“ von Division 2 ist aber leider noch nicht dabei.

Wo kann ich Feedback geben? Ubisoft hat dazu extra ein spezielles PTS-Forum angelegt, in dem alle Tester ausführliches Feedback zu ihren Erfahrungen auf den Test-Servern geben können. Die deutsche Ausgabe findet ihr hier:

Wie geht es weiter? Je nach dem, wie die Tests in Phase 2 verlaufen, wird es möglicherweise eine dritte Phase geben oder die Tests gehen bereits mit Phase 2 zu Ende. Dann dürfte es nicht mehr lange dauern, bis das Title Update 10 (TU10) seinen Weg auch auf die Live-Server findet. Erwartet wird dieser nächste große Patch im Juni.